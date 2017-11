Talento heredado

Se define como un “escultor primitivista” de esta región tamaulipeca.

Es originario de Reynosa, dijo que su inquietud por las artes inició desde que era un niño.

“Desde los 7 años fabricaba mis propios juguetes con lodo. En ciertas áreas de la ciudad había un lodo limpio que se podía trabajar y así empezó mi trayectoria”, expresó Gabriel Fuentes Márquez.

“Soy un escultor primitivista, es la palabra correcta, como nuestros antepasados que no fueron a estudiar a ningún lado, pero eran unas personas inteligentes, y mi talento nato probablemente venga de mi sangre indígena”.

Ahora que es adulto, su afición no ha desaparecido, lo que cambió es que ahora utiliza herramientas “primitivas”, como él se refirió al mazo y al cincel, pero también eléctricas.

Su faceta de escultor es combinada con su trabajo en las áreas de la construcción y la carpintería, lo que le ha ayudado a realizar sus obras un poco mejor, porque dijo, sus obras “no son fáciles de hacer”.

Fuentes Márquez afirma que trabaja la madera y la piedra porque quiere ser único.

“Trato de sacar mi identidad de los antepasados, ellos vivieron la Edad de Piedra y también quise demostrar que se puede, cuando uno quiere, hacer algo”, expresó.

Sus colección está conformada mayormente por bustos y torsos femeninos, aunque también se encuentran una Virgen de Guadalupe, la Cabeza Olmeca y un caballo que se encuentra en proceso de creación.

Dijo no saber exactamente cuántas creaciones tiene, que tal vez son 30 o 40, pero que en cada una de ellas siempre pone el corazón.

La primera obra fue la Indígena Tamaulipeca, en la que, asegura, quiso plasmar la identidad del Estado de Tamaulipas; aunque también realizó el Cerro del Bernal.

Para el creador reynosense cualquier plataforma es buena para mostrar sus obras, por lo que se han exhibido en varias escuelas de la ciudad, así como en una biblioteca pública y en la Casa de la Cultura de Reynosa.

Durante el mes de octubre, sus obras se exhibieron en las oficinas de un organismo político bajo el nombre de Arte con Causa e invitó a todas las personas a apreciarlas, independientemente de que sean militantes o no.

“Esta exposición está enfocada en crear conciencia sobre el cáncer de mama, para que las mujeres se chequen con tiempo y puedan tratarse la enfermedad”, dijo.

Precisó que es importante involucrarse y entender qué es el cáncer, ya que muchas mujeres mueren diariamente porque no saben a donde acudir y lamentablemente, después es demasiado tarde.

Comentó que la gente se ha visto identificada con sus obras porque es un ciudadano común y lo que realiza es por el bien de Reynosa.

Una de sus obras titulada Reconstrucción se exhibirá en la presidencia municipal.

HIJO DE TIGRE, PINTITO.

Su hijo, Carlos Gabriel Fuentes Silva desde muy pequeño ha visto trabajar a su padre y le da forma a sus ideas a través de diferentes creaciones.

Tal vez ésta es la razón por la cual también se siente atraído por las manifestaciones artísticas, aunque la de su agrado sea el dibujo.

Su padre no puede negar que su hijo es talentoso, quizás más que él, mencionó.

“A veces el me da recomendaciones sobre mi trabajo y yo sé que él tiene la capacidad, por eso le hago caso. A veces uno piensa que porque es adulto no puede hacerle caso a un menor, pero a veces ellos tienen más visión que uno”, expresó.

El adolescente de 16 años, que es estudiante de Mantenimiento en Sistemas en el Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), dijo que desde muy niño le gusta dibujar.

“Los maestros le decían eso a mi esposa y yo me di cuenta que él tenía ese talento. Después entró a la Casa de la Cultura y con un solo dibujo que me enseñó, lo entendí”, dijo el orgulloso padre.

Para el joven, dibujar es una sensación muy particular, muy agradable, “es como tener una hoja completamente en grande y poder crearlo todo”, expresó.

Actualmente, Carlos Gabriel dedica su tiempo a la creación de su primer cómic titulado Crystal Dimensions, que cuenta la historia de Raiv, un joven que termina en un lugar que no conoce.

“Es otro mundo y se ve obligado a seguir su camino hasta encontrar la forma de regresar y en el transcurso, se va encontrando situaciones que le muestran que todo lo que ha hecho en su vida ha sido erróneo y toma una decisión muy dura, que es seguir a cada persona que lo metió en ese mundo”, explicó.

Menciona que al terminarlo, desea registrarlo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor.