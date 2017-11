‘Le van a echar montón a AMLO’

De acuerdo con analistas políticos, Andrés Manuel López Obrador tiene un pie en Los Pinos gracias al creciente número de adeptos y el hartazgo de la sociedad nacional contra la presente administración federal, pero poner el otro no será fácil, porque, consideran que el sistema gubernamental tampoco se quedará con los brazos cruzados.

Los comicios presidenciales que están en puerta, las incógnitas de los aspirantes independientes y la votación municipal de Reynosa fueron temas que se abordaron en el debate del programa Cuarto de Guerra.

Para discutir, para analizar y desmenuzar estos asuntos, la mesa de panelistas estuvo compuesta por los analistas políticos Rodolfo Martínez, Óscar Aldrete, Joaquín Olea y el director general de Hora Cero, Heriberto Deándar Robinson.

Se abordaron tópicos cardinales como la elección presidencial, en la que a menos de ocho meses de acudir a las urnas Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la

cabeza de las encuestas y, para algunos, parecería que tiene su camino pavimentado a Los Pinos.

Sobre si el “Peje” ya se echó o no a la bolsa la presidencia del país, los invitados expresaron puntos encontrados:

Óscar Aldrete dijo que la de 2018 será una elección totalmente polarizada y aunque mencionó no dejarse llevar por los sondeos de opinión, reconoció que el sistema político se encuentra en una grave crisis de legitimidad por la cual se esperan unos comicios atípicos.

“Habría que ver si el votante puede trascender, a esta masa social volcada en las urnas, para poder tener una simetría de lo que puede pasar en una elección que será histórica el próximo 1 de julio”, comentó.

Por su parte, Heriberto Deándar Robinson dio sus impresiones con una tendencia muy favorable para el líder nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“De acuerdo a los sondeos que hemos realizado, notamos que en lugares donde el tabasqueño era casi impenetrable hoy en día es puntero”, mencionó.

Expresó que con anterioridad “vender la idea de un López Obrador en regiones como Nuevo León, era el equivalente a vender bikinis en Alaska”, pero hoy en día el panorama es diferente y su popularidad sigue creciendo.

“Hoy por hoy Andrés Manuel no ha alcanzado un techo, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) se sigue desmoronando con la salida de la señora Margarita Zavala y el margen que era estrecho entre el primero y la segunda se está ampliando”, añadió .

‘COCINARÍAN’ ESTRATEGIA ANTIAMLO

Deándar Robinson Vaticinó una elección en la que los candidatos sumarán un frente, desde su trinchera todos contra uno (el tabasqueño) pues en la realidad política, indicó que México tiene una oligarquía dominante (los empresarios, los dueños del dinero, los que conducen partidos políticos y medios masivos de comunicación) y una cleptocracia.

“Pienso que van a comenzar cada quien por su cuenta, Margarita, Jaime Rodríguez; (Ricardo) Anaya por su lado y posiblemente el señor (José Antonio) Meade. Pienso que arrancarán juntos a la campanada de salir, pero a mediación de la elección, saldrá el gallo que irá contra López Obrador. Creo que va a haber una reunión de facto para competirle de manera montonera”, analizó.

En tanto que Joaquín Olea expresó que considerando el momento y las circunstancias actuales no le cabe ninguna duda que el tabasqueño va directo a ganar legalmente la Presidencia de la República, pero manifestó que eso debe asumirse con mesura.

“Mi preocupación es de qué manera lo van a tomar los grupos del poder. O lo aceptan y tenemos una transición pacífica o utilizan todas las artimañas que les conocemos, que ya probaron en el Estado de México, por lo que podría darse una transición violenta.

“En ese otro escenario es importante ver cuál va a ser el papel del Ejército y cómo actuará cuando vea un millón de ciudadanos tomando el Palacio Nacional o Los Pinos y, en consecuencia, cómo reaccionará el país ante una situación de semejante riesgo”, expresó Olea.

En una de sus participaciones el periodista y analista político, Rodolfo Martínez, afirmó que sí cree en el trabajo de las encuestas; no obstante, consideró que no pulsan todos los trafiques que se dan el día de la jornada electoral, por lo que pueden aparecer resultados que no corresponden a los sondeos públicos de opinión y habría muchas impugnaciones.

“Encuesta por encuesta es encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien tiene una ruta trazada, pero no creo que disponga del camino pavimentado, porque hay que ver qué actitud van a asumir los factores y actores políticos en México ante un eventual resultado que sea adverso a sus intereses”, expresó.

EL EFECTO ‘PEJE’

Ante la posibilidad de que AMLO gane en 2018 los panelistas de Cuarto de Guerra consideraron que podría tener su ‘ola’ de efecto, logrando alcaldías para su partido, pero difícilmente habrá un Congreso de la Unión con mayoría morenista.

“Desde 1997 no existe en la Cámara de Diputados, de esas que le permitían al presidente dominar al país de una manera bastante aberrante. Los equilibrios republicanos están funcionando a medias.

“Creo que tendremos un presidente de minorías y un Congreso dividido donde las palancas republicanas deberán de trabajar a favor del interés nacional. Tenemos una disyuntiva de llevar a cabo una refundación del Estado mexicano, de buscar una manera diferente de hacer política”, comentó.

Aldrete fue más allá al decir que a México le falta transitar a una democracia funcional que no sea a partir de la improvisación, sino tomando modelos como la República Francesa, con un sistema semi–presidencial que permite que los ciudadanos jueguen un rol fundamental en el ejercicio del poder público.

LA MURALLA DEL INE

Por otra parte, se registraron 52 ciudadanos independientes para buscar la presidencia de la República, pero resulta que están muy lejos para alcanzar la nominación, porque el Instituto Nacional Electoral les pide cerca de 867 mil firmas y la plataforma digital para recabarlas falló.

Entre todos sumaban alrededor de 200 mil apoyos y cada uno necesitaba juntar un promedio de 10 mil diarios, sin considerar que no todos estarían en la lista nominal.

Los invitados de Cuarto de Guerra estimaron que de todos habrá dos o tres independientes y si es que llegan a juntar las firmas, porque aún se encuentran lejos y a tres meses de que cierre el registro.

“La cantidad de trabas que existen para lograr una candidatura independiente es monumental. Deliberadamente está hecho de esa forma y no me imagino una boleta electoral con 40 aspirantes al mismo tiempo.

“Hay personajes importantes que traen oferta política. Creo que a los independientes deberían proponerles una primera ronda donde salieran 10 y luego una segunda para sacar dos o tres que pudieran estar dentro de la mecánica electoral, porque este ejercicio está muy defectuoso”, afirmó Deándar Robinson.

Joaquín Olea ha sido coordinador general de campañas. Encabezó la de un independiente a la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo y con su experiencia coincide en que son incontables las trabas que se les ponen para que puedan cumplir con todos los requisitos.

“Nosotros juntamos el doble de las firmas que nos pedían y nos empezaron a jugar rudo en el Instituto Electoral. Se comenzó a pedir que los miembros de la plantilla debían tener al menos siete años de residencia. Nos perdían los papeles y terminé demandándolos en la Cuarta Sala Regional del Tribunal en Xalapa, Veracruz, y sabemos que las demandas no proceden y por eso considero plenamente que aún y cuando logren reunir las firmas los dejen pasar.

Rodolfo Martínez expresó que los aspirantes a la candidatura presidencial debieron tener presupuestado que esto iba a pasar.

“Margarita Zavala es un caso de desinflamiento. Dentro del PAN estaba muy cercana en todas las encuestas a López Obrador. Se salió de ahí y se desplomó”, dijo.

Óscar Aldrete reiteró que en el caso de Francia sólo se requieren 500 firmas para ser candidato presidencial.

“Así ganó Emmanuel Macron. En una democracia debe haber certeza jurídica a los que aspiran a ser candidatos, pero con un techo de un millón de firmas en un lapso de pocos meses es muy complicado La partidocracia o el monopolio de una clase política es el fenómeno castrante para evitar que México transite a una democracia funcional”, agregó.

Heriberto Deándar Robinson dijo que está muy complicado que para febrero los independientes logren entregar las firmas que les piden.

“Creo que el sistema va a dejar pasar aquello que le convenga. Si el enemigo a vencer va a ser López Obrador y Margarita le hace sombra a su candidatura, pues la van a dejar pasar. Le van a ayudar a conseguir las firmas y lo mismo puede pasar también con el gobernador de Nuevo León, o con Pedro Ferriz.

Joaquín Olea, en tanto, mencionó que en el caso de Margarita Zavala ve mano negra.

“Va a ser con ayuda del PRI, porque le va a ser de mucha utilidad al partido en el poder. Le van a conseguir las firmas, de ahí en más yo creo que no habrá otro Jaime Rodríguez “El Bronco”, definitivamente no; Armando Ríos Piter tampoco, Pedro Ferriz, menos, por lo que Margarita sería la única en la boleta electoral.

Rodolfo Martínez fue categórico al mencionar que súbitamente uno de los aspirantes independientes van a comenzar a recibir oleadas de votos con toda la documentación.

“Porque obviamente alguien lo va a ayudar. Y ¿quién puede ayudarle? pues el gobierno”, consideró.

LA MUNICIPAL EN REYNOSA

Para la elección municipal figuran personajes como Armando Zertuche Zuani, José Ramón Gómez Leal, Ernesto Robinson, María Esther Camargo, Rigoberto Garza Faz, Benito Sáenz Barella, Jesús María Moreno, Maky Ortiz Domínguez (actual alcaldesa que podría buscar la reelección), Víctor Sáenz, Raúl López López y Francisco Javier Garza de Coss, entre otros.

Sobre el perfil de quien debería ser el próximo alcalde de Reynosa Óscar Aldrete dijo que al votante debe convencerlo de tener las capacidades, estar comprometido con la población, ser socialmente tangible, una persona que aporte al ejercicio del poder público con racionalidad y que tenga empatía con la población.

Y a decir de este analista y ex funcionario público todo eso va de la mano con el ajetreo electoral de Tamaulipas, pues se estarán renovando los 43 ayuntamientos y de acuerdo a los preceptos la figura de la reelección es aplicable.

No obstante, en el caso de Reynosa Maky Ortiz solamente podría postularse por su partido el PAN, pues de haberlo hecho de manera independiente tenía que haber renunciado un año antes de los comicios.

Aldrete refirió que falta un mes para que los partidos definan su método y decidan si van o no los alcaldes a la reelección.

Por su lado, desde la perspectiva de Heriberto Deándar no existe una perfecta comunión entre Acción Nacional y observó una discrepancia visible entre la alcaldesa y el PAN estatal, aunque al mismo tiempo los números los unen y nada está escrito.

“Pero al margen de eso considero que la elección municipal está íntimamente ligada al tema de seguridad. Si la situación de la ciudad no cambia y no transforman esta realidad que el fronterizo y el reynosense está viviendo el castigo del electorado va a ser muy profundo para el candidato que ofrezca el partido albiazul.

“Y eso aún le pongan terciopelo a las calles, aún saquen agua de horchata de la llave, aunque alumbren toda la ciudad, hagan canchas deportivas y pongan música en todos los parques”, manifestó.

A JR LO VEN LEJOS DE LA ALCALDÍA

No obstante, si habría o no que considerar como factor adherente al lópezobradorista en caso de que José Ramón Gómez Leal compita; Olea cree que Morena tiene otro proyecto para él muy diferente a la presidencia municipal.

“Yo lo reduciría a tres presuntos candidatos fuertes: uno de ellos sería Armando Zertuche, por Morena; Ernesto Robinson por el PRI y José María Moreno por el PAN. Ahora que de no ser JR el candidato morenista veo muy difícil que Zertuche pueda aprovechar la sombra de Andrés Manuel, como sí la pudiese lograr José Ramón.

“Veo que el PAN tiene las posibilidades de ganar porque tiene todos los instrumentos del Estado a su favor y el PRI se encuentra en una etapa de recomposición. Va a incidir mucho el tema de la violencia en los próximos seis o siete meses y creo que el gobierno estatal va a implementar algunos programas para al menos detenerla de manera temporal”, refirió.

Sobre si a Ernesto Robinson le convendrá tomar nuevamente el riesgo Rodolfo Martínez hizo énfasis a una experiencia hablada de que lo habrían abandonado en la pasada elección.

“Ernesto no ha hablado públicamente de ese tema. Como la doctora Maki Ortiz, no ha expresado que tenga intenciones de participar en la reelección”, señaló.

En la boleta ideal Aldrete dijo que le gustaría ver a Víctor Sáenz disputar la presidencia municipal, Robinson y Armando Zertuche. Heriberto prefirió un “remake” de la elección pasada con JR, Maki y Ernesto.

En tanto que de no estar José Ramón en la competencia Rodolfo Martínez consideró que el único beneficiado será el PRI.

Por ello, los meses venideros serán fundamentales para el futuro no solamente de Reynosa, sino a nivel general en México.

Las piezas del ajedrez político se mueven lentamente en un juego electoral que será muy disputado.