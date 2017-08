Negocios riesgosos

Investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos embarra el futbol mexicano y revela nexos entre futbolistas, empresarios, políticos y el narco.

Rafael Márquez se encuentra en el ojo del huracán por sus presuntos nexos con el narcotráfico; sin embargo, estos no serían los únicos nombres de futbolistas y empresarios o políticos ligados al caso y que aparezcan en dicha investigación.

Aparte de los nombres de Márquez, socio de Pavel Pardo en una empresa, aparece también el nombre de Juan Carlos “La Pájara” Chávez, ex jugador y entrenador del Atlas, clubes donde también se iniciaron Pardo y Márquez como jugadores.

La empresa “Servicios Educativos y de Negocios”, propiedad del futbolista mexicano, fue una de las nueve fichadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por operar en la red del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, mejor conocido como “El Tío”.

En dicha empresa también aparece el nombre de Juan Carlos Chávez Zárate, mejor conocido como ‘La Pájara’, un ex futbolista que ahora funge como entrenador.

Chávez fue seleccionado nacional en el Mundial de 1994, mientras que como estratega ha dirigido al Atlas, a la Selección Sub 20, y recientemente a los Cimarrones y a los Venados de Mérida en el Ascenso MX.

Otra de las empresas fichadas por el gobierno de los Estados Unidos lleva por nombre “Grupo Deportivo Márquez-Pardo”, donde Rafa Márquez aparece como socio con Pavel.

Según el boletín de empresas sancionadas, Márquez también participa en otras tres compañías dedicadas a la salud deportiva: Grupo Terapeútico Hormaral, Grupo Terapeútico Puerto Vallarta y Prosport & Health Imagen, donde figura el nombre de Luis Horacio Fossati.

Fossati es un kinesiólogo argentino que trabajó en equipos como San Lorenzo de Almagro y Chivas de Guadalajara, y que funge como médico de confianza de jugadores como el propio Márquez, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Salcido, entre otros.

¿RELACIÓN CON UN CRIMEN?

El 1 de noviembre del 2008, afuera del Estadio 3 de Marzo fue ejecutado David “Magic” Mendoza, futbolista surgido de los rojinegros del Atlas y quien pasó por otros clubes como Chivas y Cruz Azul.

Lo asesinaron a balazos a bordo de una camioneta donde viajaba con cuatro acompañantes, uno de los cuales era el ex futbolista Miguel Zepeda, así como Saúl Flores Castro, hijo de Raúl Flores Hernández, líder de una red de narcotráfico, ahora vinculado a Rafael Márquez Álvarez.

Las otras dos personas que acompañaron esa noche al Magic, de acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, eran Omar Caro Urías, hijo del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y Víctor Manuel Carranza Zepeda, quien fue detenido en 2012 en Zapopan, acusado de robo a casa-habitación.

Excepto Zepeda, quien compartió cancha con David Mendoza, los otros tres personajes aparecieron dentro del organigrama de 21 prestanombres que dio a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sirve a Flores Hernández para lavar dinero, y mismo esquema en el que fue incluido el defensa y seleccionado mexicano, quien horas después negó cualquier participación con alguna organización delictiva.

Casi una década después, el asesinato de Mendoza, quien defendió también las camisetas de León, Veracruz, Necaxa y Dorados, volvió a la palestra debido a los nexos entre Raúl Flores Hernández y las personas que lo acompañaban la noche en la que perdió la vida de tres disparos.

BLOQUEAN CUENTAS

Las cuentas a nombre de Grand Casino de Zapopan en la institución bancaria HSBC y la del Grupo Terapéutico Hormaral en Grupo Financiero Banorte no pudieron recibir depósitos monetarios.

Las cuentas bancarias de las empresas Grand Casino y Grupo Terapéutico Hormaral, en las que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculan a Márquez con el capo Raúl Flores Hernández, “El Tío”, se encuentran bloqueadas.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR), se aseguraron las empresas Grand Casino de Zapopan, Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport & Health Imagen.

Las dos cuentas a nombre de Grand Casino de Zapopan en la institución bancaria HSBC no pueden recibir depósito monetario alguno, pues no aparecen en el registro del banco lo que, a decir del cajero, puede consistir en un “bloqueo”.

De igual manera, la cuenta en Banco Santander a nombre de la misma empresa aparece como bloqueada. Y la cuenta a nombre de Grupo Terapéutico Hormaral en Grupo Financiero Banorte se encuentra en la misma situación.

Las autoridades no descartan realizar más aseguramientos a empresas que tienen nexos con Raúl Flores Hernández, “El Tío”.

AUSENTE EN ENTRENAMIENTOS

Rafa Márquez no se presentó al entrenamiento del Atlas, luego de ser acusado por el Departamento del Tesoro de tener vínculos con el narcotráfico.

La institución rojinegra le otorgó un permiso especial para ausentarse de las prácticas, mientras atiende su situación legal.

En tanto, el hermetismo se mantiene en el Atlas. Entrenamiento a puerta cerrada y el silencio en torno al tema del capitán de la Selección Mexicana sigue.

Gustavo Guzmán y Alberto de la Torre, presidente y vicepresidente del conjunto rojinegro, respectivamente, salieron de la “Madriguera”, sin dar declaraciones a la prensa.

Trascendió que la institución tapatía podría fijar su posición en torno a la compleja problemática que enfrenta su histórico defensa central.

POLÍTICOS… Y HASTA UNA REINA DE BELLEZA

Varios políticos mexicanos están entre los socios de las empresas del futbolista Rafael Márquez, señalado como prestanombres de Raúl Flores Hernández, buscado en EU por tráfico de drogas.

En las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro ligadas a Flores Hernández también están familiares de narcotraficantes y hasta una reina de belleza.

En las empresas ligadas a Márquez hay por lo menos tres políticos como socios.

En Servicios Educativos y de Negocios – representada por Mauricio Heredia Horner señalado como una de las personas que actúan “por o en nombre de Rafa Márquez” – aparece como socio Carlos Lomelí Bolaños, diputado federal plurinominal de Morena por Jalisco y ex integrante del partido Movimiento Ciudadano.

Aunque en el Departamento del Tesoro no señaló este miércoles directamente a Lomelí Bolaños, el diputado ya ha pasado por la lista negra del gobierno de EU.

En 2006, Lomelic, una de las empresas de Lomelí Bolaños, fue incluida en la lista negra del Tesoro de EU, aunque la sociedad fue exonerada por la PGR y salió de esa lista en 2012.

Además de esta empresa contratista del sector salud, el diputado de Morena detalla en su declaración patrimonial 3de3, ser propietario de más de 30 casas, terrenos, departamentos y hasta edificios por más de 130 millones de pesos. Incluso, reporta tener un avión tipo Cessna y joyas valoradas en 8 millones de pesos.

La empresa Grupo Deportivo Alvaner tiene como socio a Gustavo Pantoja Abascal, quien es contralor en el municipio de Zamora, Michoacán.

Y en Grupo Deportivo Morumbi –que integra a los equipos de futbol de segunda y tercera división Guerreros de Autlán– aparece como integrante Felipe Flores Gómez, regidor del partido Movimiento Ciudadano en Autlán, en el Estado de Jalisco.

En la lista de personas y compañías ligadas al grupo criminal liderado por Raúl Flores Hernández aparecen Omar Caro Urías y Efraín Caro Urías, primos de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más peligrosos de la década de 1980 y fundador del cártel de Guadalajara.

Actualmente está prófugo de la justicia mexicana por el asesinato del agente de la CIA, Enrique Camarena.

Los Caro Urías participan en las empresas Lola Lolita 1110 y Nocturnum, Inc; mientras que Efraín participa además en Marimba Entertainment.

En Lola Lolita 1110 también aparece como socia Joanna Rivera Sibson, quien fue Nuestra Belleza Jalisco, en el año 2004.

Fuente: Agencias/ El Universal