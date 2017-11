¡Ahora sí va en serio!

Crean Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFM) que velará por sus intereses dentro y fuera de la cancha, y que hasta ahora estaban a merced de los dueños de los equipos, que los compran y venden como costales de papas.

La creación de la Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFM), por fin tomó forma y quedó registrada el pasado 7 de octubre para representar dentro y fuera de la cancha los derechos de los futbolistas que juegan profesionalmente en México.

El nuevo organismo, un proyecto que encabeza Rafa Márquez, es reconocido por las autoridades deportivas y laborales del país.

En el evento para dar de alta la asociación estuvieron presentes Edson Luis Zwaricz, Héctor Moreno, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Andrés Guardado, Álvaro Ortiz, Christian “Chaco” Giménez, Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona.

Álvaro Ortiz, presidente de este organismo, explicó que buscan “modernizar en el tema de la defensa de los derechos laborales y deportivos. Queremos el respeto de nuestros derechos y que se escuche la voz de los futbolistas”.

“Somos una asociación deportiva con personalidad jurídica plena, fruto de varios años de estudio y trabajo con especialistas a nivel nacional e internacional para representar de la mejor manera los derechos dentro y fuera de la

cancha”, indicó.

Adelantó que que buscarán el registro ante la Conade, así como ante la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro).

“Estamos en proceso de tener formalmente constituida nuestra asociación, buscaremos nuestro registro ante Conade, así como la FMF, Liga MX y a nivel internacional con Fifpro”, indicó. El grupo lo integran tanto jugadores que militan en la Liga MX como seleccionados nacionales, “tenemos la seguridad que crearemos una nueva cultura en el futbol”.

“Con esta asociación iniciamos una nueva etapa en el futbol mexicano, estamos ante un hecho histórico en el deporte nacional”, precisó.

Ortiz aceptó que Rafael Márquez ha sido pieza fundamental para la conformación de la Asociación de Futbolistas Mexicanos y aseguró que tiene plena confianza de que resolverá a la brevedad sus problemas con la justicia estadounidense, para integrarse a ellos lo antes posible.

“En el camino trazado como referente está Márquez, que pasa por una situación que sabemos lo hará de la mejor manera y le queremos dedicar esta asociación a él y seguramente estará pronto con nosotros”, declaró Ortiz.

La Asociación de Futbolistas Mexicanos también contará con representantes en la Liga de Ascenso del futbol mexicano y en la recién inaugurada Liga Femenil.

La futbolista mexicana Mónica Ocampo Medina, quien en 2006 fue reconocida por la FIFA como una de las 20 mejores jugadoras del mundo será la vocera del movimiento en la Liga MX Femenil. Los voceros de la Liga de Ascenso serán Ismael Valadéz, jugador de Leones Negros y Alfonso Ripa, jugador de Potros UAEM.

La Asociación Mexicana de Futbolistas es completamente autónoma y con personalidad jurídica, aseguró Álvaro Ortiz, quien explicó que para efectos legales entrarán en funciones el 15 o 16 de octubre.

“Nosotros dejamos la Comisión del Jugador, damos un paso a la asociación, que es autónoma, con personalidad jurídica que necesitamos, es decir los cheques van a salir a nuestro nombre. Estamos a 15 días de que nos entreguen las nuevas oficinas, tenemos proyectos de alrededor de 17 millones al año, con el uno por ciento de las transferencias locales es de lo que sobrevivimos”, aseveró.

En conferencia de prensa, el dirigente explicó que no se formó un sindicato “primero porque somos deportistas, esta es una asociación mexicana de futbolistas con derechos deportivos y laborales, en esta profesionalización, no laborales-deportivos”.

“Buscamos la manera de obtener un saco a la medida para los futbolistas mexicanos y a

esto llegamos, ya han existido en México durante muchos años y no han tenido éxito, te puedo decir que cualquiera de nosotros puede formar un sindicato, una asociación o un gremio, pero si no tienes el apoyo de tus referentes, a los jugadores, no te sirve de nada”, expuso.

El miedo de los jugadores de la Liga MX a luchar por sus derechos deberá desaparecer paulatinamente y así recibir el trato justo que se merecen, aseguró el delantero del West Ham United, Javier Hernández.

“Hay que ir paso a paso, no tenemos la respuesta en un día, es un proceso, y no estamos acostumbrados a eso, quizá ya no me toca a mí, pero lo hago para toda la gente, para los que estén o van a estar, o para los que estuvieron; la respuesta ahora no las tenemos, por eso damos al cara para que más gente se una, estamos involucrados, el miedo que se quite paso a paso”, dijo.

Consideró que es momento de “encontrar la mayor justicia posible, que no se malinterprete esta palabra, a veces los jugadores sufren mucho y esto es para que se sientan respaldados”.

“Muy simple, para eso se hizo esto, es una de las respuestas que vamos a encontrar todos; cómo encontrar soluciones que sabemos no son de dos días. Se ha repetido mucho, pero es una realidad tener mucha fuerza, mucho soporte, mucho apoyo y me incluyo ahí porque todos somos mexicanos al final de cuentas, como sigo diciendo lo mejor que tiene este país somos nosotros los mexicanos.”

Por su parte, el portero Guillermo Ochoa explicó que él conoce la manera en que se defiende al jugador en otros países, algo que espera se logre con este organismo.

“Me ha tocado vivirlo en otros países y he visto cómo actúan, cómo los cuidan, cómo protegen sus intereses y te da envidia de la buena y con esto que se forma ahora es su gran paso y decirle a todos los futbolistas que de ahora en adelante no están solos y que iremos de la mano para dialogar para buscar los mejores intereses para el futbolista mexicano”, estableció.

Comentó que son conscientes de muchos problemas que sufren los jugadores y que ahora tendrán la posibilidad de pelear por sus derechos a través de la AFM.

“Esta asociación se forma para que los jugadores no tengan temor ahora”, expresó Ochoa. “Estamos aquí y detrás de nosotros habrá gente que los apoyara porque el futbolista mexicano y los extranjeros serán parte importante de eso”, sentenció.

Con Información de: Reporte Índigo