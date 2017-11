Cuando entreguen la obra, ¡aplaudimos!

Entre fanfarrias y celebraciones se llevó a cabo la entrega de los terrenos de la refinería mediante un contrato de comodato entre Petróleos Mexicanos y el gobierno de Tamaulipas, en donde construirán un centro de convenciones y un parque temático al estilo del de la fundidora en Monterrey. Es, sin duda, un macro proyecto de esos que no solamente sirven para la armonía ciudadanía, sino que también impulsan la economía.

Pero dejemos los aplausos para cuando inauguren la obra, por ahora solamente fue concluir un añejo proyecto que data desde los tiempos en que Rigoberto Garza Cantú fue alcalde de Reynosa 1993-1995, quien lo dejó encarrerado y nomás 22 años después lo aterrizaron.

Ahora viene lo bueno, conseguir la marmaja. Aunque, de buena fuente, sé que Pemex va apoquinar con el 30 por ciento del costo de las áreas verdes de dicho parque, dato que fue omitido en los boletines oficiales y a los reporteros que cubrieron el evento también se les “peló” que –dicho sea de paso–, hoy en día les parece más divertido tomarse selfies que dar cuenta de toda la información.

En suma, hay que dejar las fanfarrias para cuando sea la inauguración.

¿Y QUE PASÓ CON EL GEÑO?

Pues que sigue pernoctando en Tamatán, aunque ahora con mejor semblante porque si para el día 15 de diciembre el gobierno estadounidense no formaliza su petición de extradición estará con un pie en la calle, la acusación de peculado y lavado de dinero no parece estar muy sólida que digamos por dos razones:

Una.- que cuatro de los cinco testigos que “le pusieron el dedo” están difuntos y el otro está desaparecido, y..

Dos: que la venta de las 1,600 hectáreas de Altamira, a precio de regalo, fue aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto la operación de traslación de dominio –como dicen los notarios– fue lícita, pero si hubo algo chueco, como el bajo precio, entonces primero tendrían que promover la nulidad de la venta –esto ya lo dicen los abogados– y luego ir en contra de todos los que participaron felonamente en contra del patrimonio del gobierno de Tamaulipas.

Pero se ve que se trataba de “entambar” a Eugenio Hernández Flores y para ello usaron un juez monigote. Unos suponen que para meter miedo entre los priistas y, otros, porque nomás de saber que andaba muy padrotamente por Cd. Victoria se le revolvía el estómago al Comandante Azul. Chi lo sa, pero por lo pronto la posibilidad de que recupere su libertad

está en el aire y si sale, se irá como bólido y no creo lo vuelvan a ver por tierras tamaulipecas.

EL BEULAH Y EL TORO

Los reynosenses de la década de los 60 vieron y sintieron los estragos del huracán Beulah, que dejó sin luz a la ciudad por varios días, arrancó árboles de cuajo y le dio en toda la crisma a los negocios de la zona rosa, pero esas afectaciones comparadas con las que ha venido causando la Operación Toro son pecata minuta.

Desde ese operativo que si mal no recuerdo se registró desde el pasado día 22 del mes de abril, Reynosa está inmerso en un ambiente violento, que a las balaceras se le sumaron asaltos lo mismo a los automovilistas que a negocios, y ahora hasta reaparecieron los cacos vaciando todo tipo de comercios, con la característica que no cargan con los candados de las cortinas de protección, como señal de que para ellos, es cosa de niños abrirlos.

Y así, Reynosa está convertida en una Cd. Gótica nomás que sin Bat Man para que nos tire esquina, porque lo que es los encargados de la Seguridad Pública nomás no pueden, aunque no se le regatea al gobierno estatal las políticas sociales que por aquí aplica, pero eso es trabajo de largo plazo y lo que urge es que alguien frene a ese tipo de delincuentes que ya están haciendo de Reynosa una ciudad distópica.

LOS NUEVOS VALORES

Con el destape de José Antonio Meade, lo que sigue son las definiciones para las candidaturas a senadores y diputados federales. Para Tamaulipas son tres escaños en la cámara alta y nueve en la baja, más las plurinominales o de partido que les asignen de acuerdo a los votos obtenidos.

Reynosa ahora tendrá dos diputaciones y veo que en el PRI y el PAN tienen prospectos jóvenes que bien vale que se arriesguen, porque la ciudadanía ya exige más transparencia y más vitalidad y los viejos, por obvias razones, ni una cosa ni la otra.

Así que si quieren jugar a los volados ahí están por el PRI el regidor Héctor Olivarez Zapata, la ex regidora Jimena Valdez Morales, Miguel Cavazos Guerrero, delegado federal del Programa Oportunidades en Tamaulipas, Gustavo Rico de Saro, dirigente local priista, aunque él ha dicho que sólo está haciendo talacha para la causa, y Jorge Barba Durán, entre otros.

Por el PAN tienen noveles elementos como Carlos Peña Ortiz con una buena preparación académica, fue becario en la Universidad de Washington y Oralia Cantú Cantú. ambos al frente del DIF municipal y con buenos resultados.

Los partidos deben aprovechar a sus jóvenes, los millenials son cada vez más exigentes –aunque no den mucho a cambio–, pero es una generación muy bien informada y ¡aguas si salen a votar!

EL ALCALDE DE NUEVO LAREDO, ATOLONDRADO

Enrique Rivas Ornelas anda atolondrado, lo digo por sus reacciones ante las denuncias periodísticas de El Mañana de Nuevo Laredo y que incluso las llevó ante las autoridades ministeriales. Al torpe edil le dio por recurrir a la diatriba como elemento distractor y solo hizo un autorretrato: vil y cobarde.

La familia Cantú Deándar ha librado batallas con varios alcaldes como Horacio Garza Garza y la “no quiebro un plato” Mónica García, a causa de las informaciones de El Mañana, pero hay que reconocer que los hoy ex ediles fueron frontales y con la cara por delante, no recurrieron al anonimato para tratar de esfumar cobardemente sus propios hechos.

Enrique, es víctima de su propia condición humana y tarde que temprano le llegará el castigo. Olvida que es alcalde sólo hasta fines de septiembre del próximo año, y ya sin ese escudo, tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones, Así de simple, es la historia y nada más.

LA REELECCIÓN DE ALCALDES

En Tamaulipas el PAN cuenta con 24 alcaldes, y no pocos de ellos alimentan el proyecto de reelegirse, pues ya sabe usted, con dos no alcanza, para hacer las obras que trabaron como compromiso, no sean mal pensados, pero aquí la cuestión es cuántos de esos 24 tendrán la bendición del comandante azul, y cuántos aceptarán con cristiana resignación no sean postulados para otros tres años.

Obvio es que pulsarán quiénes de los 24 tienen el aprecio ciudadano y después vendrán los asegunes, por lo que en el PRI están en la misma posición, cuántos merecen el elogio de la repetición, que en esa posición se encuentra Oscar Almaraz y Chuchín de la Garza Díaz del Guante en Cd. Victoria y Matamoros respectivamente.

El alcalde victorense ha tenido un buen manejo administrativo y el edil matamorense, Chuchín, con la mega trácala que le heredaron, con habilidad está saliendo avante, mientras que en Tampico nomás los chicharrones de Magdalena Peraza truenan y no parece tener el PRI otra opción.

Vamos a ver que deciden los partidos y hasta la próxima.