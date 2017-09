Aventuras en Williamsport

Estaba un día El Apuntador tratando de acomodar en la caja de huevo San Juan toda la fayuca que se trajo de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, allá en Williamsport, Pennsylvania.

Por si no lo saben, queridos lectores, la Liga Pequeña “José Guadalupe Treviño Kelly” representó a México en este torneo y, como era de esperarse, un grupo de reporteros viajó miles de kilómetros para cubrir las incidencias del equipo mexicano.

Hay que decir que en esta ocasión solamente cuatro medios de comunicación de Reynosa mandaron personal para cubrir el torneo: Noti Gape, El Mañana de Reynosa, Televisa Noreste y, por supuesto Hora Cero.

Por Noti Gape los enviados fueron: Celina Donada, Julia García, Felipe Galván “El Mondingas” y José “Pepe” Hernández, quien andaba más contentito que los tomatitos, pues este fue su primer viaje a Estados Unidos porque apenas le acaban de dar su visa.

De hecho, Pepe tuvo que viajar más de 40 horas en camión, pues se integró al equipo un par de días después del torneo.

Misma suerte corrieron Julia y “el Mondingas”, quienes viajaron en el autobús de los papás de los jugadores de “la Kelly”.

Mención aparte merece Rodolfo Garza Garza, uno de los meros meros de Noti Gape, quien llegó a Williamsport a apoyar la causa de sus enviados y aunque inicialmente iba nomás por un par de días, se terminó quedando casi todo el torneo.

El equipo de Noti Gape transmitió por radio los partidos de México en la Serie Mundial, además de que estuvieron haciendo enlaces por medio de Facebook Live. Hay que decir que lo mejor de los enlaces fue la narración de “el Mondingas”, quien supo meterle emoción al asunto y hasta llegó a las lágrimas cuando México venció a Italia.

Quien mostró su inexperiencia fue la bella Celina, pues no sólo cayó en una broma de mal gusto en uno de los enlaces al mandarle saludos al aire a una persona que la engañó con un nombre falso, sino que sufría las de Caín para saber qué es lo que podía preguntar en las conferencias de prensa post partido. Tanta era su preocupación por no saber qué preguntar, que llegó a pedirle por WhatsApp a un amigo de Reynosa que le dijera qué pregunta podía hacer.

En el caso de El Mañana de Reynosa los enviados fueron Alberto el “Children” Gamboa y Carla Cavazos, quienes se encargaron de hacer notas, tomar fotos, subir dinámicas y todo lo que el matutino reynosense estuvo haciendo para su auditorio.

La ventaja que tenía Gamboa es que ya tiene tiempo de conocer y tratar tanto a los jugadores como a papás de la liga, además de que esta es su segunda ocasión que está en Williamsport.

El prietito en el arroz fue el tan público pleito cibernético que sostuvo con Julia García, de Gape, quien sabrá Dios a santo de qué, comenzó a criticarlo por las redes sociales.

Quienes andaban cortadísimos de todo contacto con la prensa y afición reynosense eran Oliver Cruz y su camarógrafo de Televisa Noreste, quienes durante todo el torneo

andaban ellos por su rumbo.

Cuentan algunos enterados que Oliver andaba tan distante de los aficionados reynosenses pues “traía delito” desde el torneo nacional en Sabinas, Coahuila.

Resulta que durante esa competencia, Oliver logró que Televisa Noreste le diera permiso de transmitir los juegos de los equipos tamaulipecos por su página de Facebook y para ello se apoyó con José Pinales de Noti Gape, quien le echó la mano en la narración.

Pues bien, cuando llegó la final entre Reynosa y Matamoros, Oliver no pudo ocultar su preferencia por el equipo de la tierra de Rigo Tovar, lo que no pasó inadvertido por los papás de “la Kelly”, quienes se quedaron algo sentidillos con el comunicador.

Si a eso se le agrega que Oliver prefirió llevarse a su camarógrafo de Matamoros en lugar del que tiene en Reynosa, quien es más conocido y hasta apreciado por los papás de los jugadores, se puede entender por qué andaba tan solito.

Por Hora Cero los enviados fueron Gerardo “el come letras” Ramos Minor y Carlos Ávila Durán, que se encargó del análisis de los partidos de la “Treviño Kelly”.

Cuando faltaban un par de días para que terminara el torneo, Pedro Ortiz se unió al equipo, pues se encargó de una nota que, no es por presumir, pero fue una de las más comentadas de toda la cobertura.

Resulta que debido a problemas económicos los abuelitos del jugador Samuel Juárez no pudieron hacer el viaje a Williamsport, pero Hora Cero logró que la alcaldesa y el presidente del Sistema DIF, Carlos Peña Ortiz, los ayudaran a estar presentes en aquella ciudad.

Así fue como los abuelos, acompañados por el reportero Pedro Ortiz, pasaron una verdadera odisea (llegaron a perder un vuelo) para llegar a unos minutos de que se cantara el play ball en el partido entre México y Japón.

Y aunque Pedro no habla ni una frase de inglés, cuando dice OK se equivoca en la pronunciación, logró sacar adelante los cambios de vuelo, la renta de la camioneta en la que viajaron desde Fidadelfia hasta Williamsport y hasta pasear un par de horas por esa ciudad.

La historia del viaje y el enternecedor momento en que los abuelitos sorprenden a sus familiares pueden verlo en un video que se encuentra en el portal y las redes sociales de Hora Cero, mismo que no están para saberlo, pero ha sido un verdadero éxito.

Lo que se dice es que Carlos y Gerardo llegaron molidos, pues el viaje lo hicieron manejando por carretera, pues se fueron en la camioneta del primero.

Y aunque no son de Reynosa, hay que mencionar el trabajo que hizo el perfil de Facebook Beisbol Joven, con sede en la Ciudad de México y que estuvo representado por Guillermo Alvarado Morales.

En términos generales nos reportan que la prensa reynosense estuvo muy bien portada durante su presencia en Williamsport, quizás porque saben que en tierras de Donald Trump no pueden andar haciendo los desmanes a los que están acostumbrados en sus casas, porque allá sí se los carga el payaso.

Y antes de irnos, los dejamos con la gustadísima pregunta de la quincena: “¿Quién es el cronista de radio quien se quiso pasar de vivo echándose un “palomazo” con otra empresa, pero sus jefes lo cacharon y, como castigo, lo vetaron de asistir a Williamsport?