¿A poco no hay talento?

Estaba un día El Apuntador prendiendo el bote para echar al asador unos tomahawk steak (si no saben lo que son, no han comido carne), cuando se topó en la pantalla de Televisa Vallevisión con un programa de un tal chef Gerónimo que estaba preparando una “complicada” receta de ¡huevos con chicharrón!

Independientemente de que este platillo tenga la dificultad de hervir una taza de agua, lo que deja mucho que desear con respecto a las cualidades culinarias del tal mentado cocinero; lo curioso es que este programa es grabado, producido y ejecutado ¡en Monterrey!

Es más, cuando estaba preparando su “receta” el tal Gerónimo hasta dijo que los mejores chicharrones que se pueden comprar para prepararla eran de la Carnicería Ramos… obviamente cuando El Apuntador escuchó esto, de inmediato se lanzó por todas las calles de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria buscando uno de estos comercios… ya se pueden imaginar en qué terminó la odisea.

Fue entonces cuando el columnista se dió a la tarea de ver con más atención la programación que está saliendo en las pantallas de Televisa Vallevisión y notó con preocupación que fuera de algunos noticieros y programas de revista como Buenos Días, el resto de lo que emiten está producido fuera de Matamoros… es más, de Tamaulipas.

Lo peor del caso es que ni siquiera están enviando lo mejor que pueden mandar para los televidentes fronterizos… nos empacan cosas tan deficientes como las “recetas” del Chef Gerónimo y (agárrense) las leperadas del “cómico” Óscar Burgos, un tamaulipeco, oriundo de Tampico, que se quedó en Monterrey y ex esposo de Karla Panini, la Comadre Güera de “Las Lavanderas” , que dejó a Oscarito para ir a quitarle el esposo a Karla Luna, la Comadre Morena quien recientemente falleció, víctima del cáncer.

Para quienes no recuerden quién es éste empresario metido a comediante, es el responsable de haber creado un personaje de un perro que, se supone, siempre anda drogado, habla como cholo y se la pasa diciendo puras leperadas y en su programa todos tienen que reírse, porque si no, los corre.

Este tipo de comedia, muy popular allá en la capital del cabrito y los malos equipos de futbol, tiene su máxima expresión con los 857 programas que Ernesto Chavana produce en Multimedios y que tiene como tibia competencia en la figura de Óscar Burgos.

Hay que decir que en Monterrey el programa de Burgos apenas y rasca un par de puntillos en el rating, pues la gente que gusta de esta tele basura prefiere ver a Chavana y las piernudas que lo acompañan.

Sin embargo, esto no importa para los encargados de la programación de Vallevisión, quienes sin ningún empacho transmiten las tonterías de Burgos y sus patiños.

Aquí es donde El Apuntador se pregunta: Si de todas formas van a transmitir tele basura ¿no sería mejor darle la oportunidad de algún comediante originario de Tamaulipas? Después de todo, vestirse de perro y decir groserías al aire no puede ser taaaaan complicado.

Pero para que no digan que el columnista es un ingenuo, de inmediato se responde esta sesuda pregunta: Vallevisión no lo hace, no lo ha hecho y no lo hará nunca porque producir programas cómicos, de cocina, de entretenimiento y todo lo que gusten y manden, requiere de una inversión económica que no están dispuestos a aplicar.

Producir noticieros es diferente y mucho más “papita”. Sólo tienes que ir, sacar el cubo con el logo de Televisa y vas a lograr que un Ayuntamiento o dependencia para municipal te dé un convenio de publicidad que permita medio producir el espacio informativo.

Para la gente que manda en Vallevisión es mucho más sencillo (y redituable) transmitir programas de Monterrey, Ciudad de México y San Gaspar de la Chanclas… no importa que lo que le están ofreciendo a sus telespectadores sea puro mugrero.

Y luego se preguntan por qué la televisión abierta está siendo masacrada por plataformas como Netflix, Amazon, HBO y las redes sociales como YouTube. No saben lo que el auditorio quiere.

RETAZOS

Pasando a otros temas, el columnista desea enviarle un abrazo muy fuerte y todas sus oraciones a la familia del compañero y amigo Roberto Javier Pérez Martínez, uno de los mejores reporteros que existen allá en la Hermana República de Río Bravo.

A principios de mes, el experimentado periodista de radio, televisión y medios impresos, estaba fungiendo como maestro de ceremonias en un evento del Issste cuando se pronto se desvaneció.

Afortunadamente había un montón de médicos en el lugar por lo que Robert pudo obtener la atención de urgencia que necesitaba en lo que lo estabilizaron y enviaron al Hospital General de Reynosa, donde le detectaron un coágulo en el cerebro.

El último reporte de los familiares del amigo Roberto es que está delicado pero estable y a este columnista no le queda más que enviar todas las buenas vibras y oraciones al compañero para que muy pronto tiempo regrese a la actividad.

En otros asuntos, quien se reportó vía las redes sociales es la compañera y ahora ex conductora y ex chica del Clima, Dennyce Martínez, quien desde hace meses decidió darle un giro a su vida y se fue a vivir a Dallas, Texas.

Tras años de pertenecer a las filas de Vallevisión, Dennyce decidió aceptar una oportunidad de empleo en Texas en un trabajo que, dicho sea de paso, no tiene nadita que ver con los medios de comunicación.

Afortunadamente para sus amigos y seguidores, de cuando en cuando y cuando tiene tiempo Dennyce sube a las redes sociales algunas publicaciones o videos de cómo es su vida en Dallas, Texas.

Hay que decir que la más reciente de estas publicaciones tuvo un momento bastante gracioso cuando Dennyce le mandó saludo a sus ex compañeros en el programa Buenos Días: Juan Carlos Vázquez, Mónica Soto “y la otra conductora” cuyo nombre no pudo recordar.

Lo que también dejan en claro estas publicaciones es que muchas personas extrañan a la compañera Dennyce en la pantalla, después de todo fueron muchísimos años a cuadro.

Este columnista no se puede ir sin comentar que Nora González, directora editorial y jefa suprema del Corporativo Radiofónico de México regresó a la conducción de un espacio informativo.

Lo interesante es que decidió que su regreso fuera en un noticiero que se transmite a las 13:00 horas, uno de los mejores horarios para un espacio de este tipo.

La decisión también trae jiribilla, pues salir al aire a la hora de la comida, le está haciendo la competencia directa al noticiero que se transmite en la W, la anterior empresa donde Nora prestaba sus servicios.

O sea que lo que se tiene aquí es una guerra por el rating que va a dar mucho de qué hablar.

Vamos a ver de qué cuero salen más correas.

Antes de irse este columnista los deja con la gustada pregunta de la quincena: ¿Qué importante matutino fronterizo vive una sorda guerra intestina pues más de dos se están anotando por quedarse con la silla vacía que quedará en su dirección?