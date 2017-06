Homenaje al doctor Salvador Salazar Arreola

Fue en la sala de cabildo del ayuntamiento porteño donde familiares, amigos, personalidades de la ciudad y funcionarios municipales honraron al doctor Salvador Salazar Arreola por su trayectoria humanista y deportiva en esta ciudad.

En la celebración encabezada por la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra se encontraba también quien fue ex presidente de la ciudad en el periodo 90-92, el licenciado Alvaro Garza Cantú; así como Jesús Moses Said, presidente del Club Campestre de Tampico; Leoncio Enrique Torres, presidente del Club de Regatas Corona; Oscar Casanova, presidente del Club Deportivo Jaibo; Rebeca Collado, representante del equipo de softbol “Chavas de Chava” y Jorge Salazar representante de la Liga Intercolonial de Beisbol.

El doctor Salazar Arreola, distinguido integrante de la sociedad tampiqueña tiene una larga trayectoria que gira en torno al

fomento de la actividad deportiva y a las Ciencias de la Salud.

Fue impulsor de iniciativas para brindar a los jóvenes actividades propias en el ámbito del acondicionamiento físico y desempeñó cargos públicos como el de director de Deportes en el municipio y director del Hospital Civil en Cd. Victoria, entre otros.

“Hacer deporte y promover el deporte es hacer Patria, y el doctor hizo mucha Patria en esta su patria chica, nuestro querido Tampico. Es muy importante hacer un reconocimiento en vida, y más cuando se trata de personas que a lo largo de su camino han ayudado a mucha gente, como lo es el doctor Salazar Arreola”, expresó la edil tampiqueña.

Por su parte, el doctor Salvador Salazar Arreola, agradeció tal distinción por parte del ayuntamiento de Tampico, así como las muestras de cariño de sus familiares y amigos, expresando que ha sido un honor participar de la mano con la autoridad y las diferentes asociaciones civiles por el bien del deporte y la salud en nuestra ciudad.

“Agradezco profundamente su presencia en este inmerecido homenaje, no he hecho más de lo que se necesita hacer para formar a sus hijos, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias”, expresó.

En este evento también participaron síndicos y regidores del ayuntamiento porteño.

Aprueba ayuntamiento Reglamento de Protección Animal

En la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, el ayuntamiento porteño aprobó por unanimidad el reglamento municipal de Protección a los Animales, el cual ya se había presentado a consideración en la Sesión de Cabildo Número 23, sin embargo se acordó posponer la aprobación de dicho punto debido a que era necesario realizarle adecuaciones a este documento en base a las leyes establecidas por el Estado de Tamaulipas.

La propuesta del reglamento municipal de Protección a los Animales, fue presentada por el regidor presidente de la comisión de reglamentos, Raymundo Bandala Díaz, explicando que este documento consta de 67 artículos y 4 transitorios basados en la ley de Protección de Animales de Tamaulipas, e incluye los 9 artículos del Código Penal del Estado de Tamaulipas donde se tipifica como delito el maltrato animal.

La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, reconoció la disposición de este cuerpo edilicio para analizar y modificar las cuestiones necesarias del reglamento municipal de Protección a los Animales con el propósito de respetar lo estipulado por el Estado.