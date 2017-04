No pisaría México

El ex gobernador de Tamaulipas, detenido en Italia por diversos delitos, podría ser enviado directamente a Estados Unidos, por una solicitud que hizo el Departamento de Justicia de ese país.

La repatriación a México o extradición a la Unión Americana de Tomás Yarrington Ruvalcaba dependerá de la decisión que tomen las autoridades italianas, de acuerdo con Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este funcionario señala que en suelo nacional el castigo para el ex gobernador de Tamaulipas sería de hasta 20 años de prisión, mientras que en el vecino país se le imputan crímenes por los que podría recibir dos cadenas perpetuas y una pena de 90 años.

El proceso de su traslado a América llevaría un tiempo de dos meses, mientras se ejecutan todos los trámites burocráticos.

Aunque en la lista de países solicitantes se encuentra México, Yarrington Ruvalcaba podría ser enviado directamente a Estados Unidos.

Esto excluiría a la PGR de pagar los 15 millones de pesos que ofrecía de recompensa; sin embargo, no tendría la primicia de reclamar los bienes y riqueza que el detenido acumuló de manera ilegal.

PORMENORES

Conforme transcurren las investigaciones posteriores al arresto de Yarrington Ruvalcaba aparecen nuevos detalles sobre cómo evadió a la justicia durante cinco años, desde que comenzó a ser buscado.

La Policía italiana reveló que se cambió los apellidos por Morales Pérez, que se hacía pasar por empresario y también se comprobó que el ex mandatario estatal se sometió a varias cirugías plásticas.

Buscado en 189 países por delitos relacionados con lavado de dinero y sus vínculos con la delincuencia organizada, el detenido fue sometido a un muestreo de huellas digitales en una base de datos proporcionada por la Interpol, lo que confirmó su identidad.

Pero Yarrington Ruvalcaba no habría actuado solo. Necesitó ayuda para poder viajar a Europa y se indaga sobre posibles cómplices, puesto que ya llevaba un año ahí.

De esta manera el otrora gobernante que prometió luchar contra la delincuencia se unió a ella. Como él hay muchos ex funcionarios de Tamaulipas señalados por delitos similares.

La pregunta que surge ahora es ¿quién será el siguiente detenido?