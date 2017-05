‘Los que me critican… ¡ching…%$#!)/&%$”!’

El ahora candidato a la gubernatura de Nayarit se hizo famoso al confesar que ‘sí robó, pero poquito’ y que lo hizo para ayudar a la gente.

“Esas personas que juegan a lo sucio, sólo a lo pendejo y que me critican, de parte mía: ‘Chinguen a su madre’”, dijo el candidato independiente al gobierno de Nayarit, Hilario Ramírez, “Layín”, tras deslindarse del ex fiscal Edgar Veytia, preso en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

“Ustedes han escuchado las malas lenguas, los políticos, que ‘Layín’ es narcotraficante, que ‘Layín’ es el jefe de los sicarios, que es el jefe de los secuestradores y que me financiaba una persona que acaban de matar, y ahora me traen con una nueva, que el fiscal me estaba financiando la campaña”, señaló durante una manifestación en Bahía de Banderas el pasado fin de semana.

Hilario Ramírez, ahora quiere ser gobernador. Ya fue alcalde de San Blas, Nayarit en dos ocasiones y ahora quiere la silla mayor de Palacio de Gobierno.

El alcalde que alguna vez confesó que “sí robó, pero poquito”, asegura haber tomado posesión en su primera vez como alcalde montado en los lomos de un caballo que dijo que costaba 250 mil dólares y que vendió su historia a la BBC de Londres (la de él, no la del caballo) en 6 millones de dólares.

No se sabe si realmente existió ese interés de la televisora londinense en la historia de un político que dice que robó poquito habiendo decenas, centenares de políticos corruptos en México que “robaron mucho”.

Varios ex gobernadores harían palidecer de envidia al bigotón politico nayarita, que no vive de su sueldo de funcionario, sino que tiene una empacadora de mango.

La polémica ha sido su mejor aliada. Hilario Ramírez, para muchos es un líder carismático que regala billetes de 100 pesos a la gente que se atraviesa a su paso; para otros, un político que está usando el dinero del erario para malgastarlo cínicamente.

En diciembre pasado regaló un auto a una quinceañera de San Luis Potosí y nunca quedó claro cómo costeó el valor del vehículo y si en realidad ya se pagó de su bolsillo, del erario municipal o de algún otro origen desconocido.

“Layín” reapareció en los medios cuando se postuló como candidato independiente en 2014, su popularidad se fue a las nubes con sus polémicas declaraciones hechas durante su campaña para ser reelegido como presidente municipal de San Blas, Nayarit.

Con todo los reflectores puestos en él, ganó la disputa electoral haciendo historia en Nayarit al convertirse en el primer candidato ciudadano en ganar una elección, es decir, sin la necesidad de ser postulado y apoyado por un partido político. Al contabilizarse más del 93 por ciento de las casillas superó por casi 6 puntos al abanderado del PRI.

Volvió a aparecer en los medios por la manera peculiar de festejar su triunfo, semidesnudo y muy alegre hizo sus primeras declaraciones.

Otras de las que se hicieron notorias, es el cariño que la gente del pueblo le demuestra a pesar del repudio de sus opositores por su manera de gobernar. Ramírez se montó en los cuernos de la popularidad en las redes sociales, por el escándalo que género el festejo de su cumpleaños el pasado sábado 28 de febrero.

“Layín” dijo en entrevista que aunque la fiesta fue valorada en 15 millones de pesos, a él sólo le tocó aportar 250 mil pesos que gastó en la renta de una parte del mobiliario y manteles, así como los meseros.

“Me regalaron 120 vacas, pero sólo sacrificamos 50 para la fiesta. Tres amigos me regalaron las tres horas que tocará la banda El Recodo y seis más me trajeron las 50 mil charolas de cerveza. Esta fiesta no es mía, es del pueblo que sabe que todos los días me la parto para hacer el trabajo que se necesita en el municipio”.

Pero no fue el dinero lo que hizo de “Layín” una estrella de las redes, fue su “ocurrencia” al estar bailando en el escenario mientras tocaba la Banda El Recodo, contagiado por la euforia levantó la falda de la joven con la que compartía la pieza de baile.

Con información de Agencias.