“En 2017, será el año del regreso del PRI, en el 2017, se vivirá nuestra contundente victoria. Que se acallen los rumores, en las elecciones de 2017, los priístas ganaremos 3 de 3. Vamos a ganar porque ahora estamos haciendo el mejor e incansable trabajo para las elecciones de junio. Vamos a ganar porque el motor más grande del priismo es el motor de su militancia”…

Cuaquier parecido de estas palabras, dichas por el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de su partido y la letanía de la esposa de Javier Duarte, serían mera coincidencia.

Sí merezco abundancia

Sí merezco abundancia

Sí merezco abundancia

Sí merezco abundancia

Sí merezco abundancia… ad infinitum…

Esto y las palabras de Ochoa Reza, son lo mismo.

El “ahora sí vamos a ganar”, “es el año del regreso”, “que se acallen los rumores”,”ganaremos 3 de 3”, “vamos a ganar porque el motor más grande del priismo es el motor de su militancia”, “vamos a ganar”, “vamos a ganar”,….

sí merecemos ganar,

sí merecemos ganar,

sí merecemos ganar….

A la señora Karime Macías Tubilla, la conciencia no la dejaba dormir. Por eso se levantaba en la madrugada. El angelito en el hombro, su angelito de la guarda, le hostigaba el sueño diciéndole que lo que estaba haciendo, estaba mal hecho.

¿Cómo es que Javier, tu esposo, le vendió a tu tío José Ramírez Tubilla, una residencia valuada en 750 mil dólares en el Club Campestre situado en Santa Mónica, Nuevo México… en 10 dólares?….

Por eso, doña Karime se levantaba, iba a la mesa del comedor, se servía un vaso de tinto chileno; se secaba el sudor y sacaba su libreta para escribir, una y mil veces “sí merezco abundancia”, para tratar de convencerse que merecían esa vida de potentados asquerosamente millonarios.

El angelito de su guarda se ponía triste.

Justo a media plana se le posaba de nuevo en el hombro y le preguntaba:

¿”Cómo es posible que hayas permitido que Javier haya usado a José Antonio Chara Mansur, como su prestanombres para adquirir 16 propiedades en The Woodlands?, un sector residencial muy exclusivo ubicado al norte de Houston”, que se ha convertido en el paraíso preferido de narcos y políticos corruptos (aunque ya suena pleonástico, decirles corruptos a los políticos, siendo la misma cosa).

-Es que yo, no.. yo… no… no es que se lo permitiera; yo se lo ord…sugerí.

Y volvía a su planas…

“Sí merezco abundancia”, “sí merezco abundancia”, “sí merezco…”.

Y Ochoa Reza, cuando tocó el tema Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, sin que siquiera subiese un poquito de rubor a sus mejillas, soltó de su ronco pecho un: “No aceptaré en términos éticos ni políticos, nunca permitiré que esa corrupción manche a nuestro partido”.

Los presentes tuvieron que contener las carcajadas y soltaron un estruendoso aplauso.

Era en serio lo que hablaba el presidente del partido de Romero Deschamps, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera, César Duarte, Rodrigo Medina, Javier Duarte, Tomás Yarrington, “La Quina” Hernández Galicia, Mario Plutarco Marín Torres “el Gober Precioso” y hasta el de Andrés Granier.

Decirlo muchas veces que van a ganar y que no permitirán que la corrupción manche su partido, tendrán que repetirlo y escribirlo un millón de veces para convencerse.

El presidente del partido que perdió siete gubernaturas apenas en junio pasado, dice que ahora van a ganar 3 de 3.

Alguna vez, en una entrevista, un entrenador me dijo que otro entrenador dopaba a sus jugadores; una acusación muy seria. Cuando fui a pedirle la versión a aquel, en lugar de negarlo, dijo: “Pero, pero, pero… aquél es homosexual”….

Hoy, el presidente del partido de los muñecos que le mencioné antes, dice que “nos enfrentaremos a un PRD desahuciado, un PAN rancio y el engaño mesiánico de Morena”.

O sea…

¿De qué me hablas, Enrique?

Entendemos que el PRD es una caricatura de aquello que pretendió Cuauhtémoc Cárdenas y el PAN un chiste mal contado donde cualquiera puede incluso ser gobernador bajo sus siglas, capitalizando el hartazgo de los votantes; o que Morena sea considerado “un engaño” y pese a ello, los tricolores ven a su líder como la peor amenaza contra sus intereses para 2018.

Olvídate de los calificativos a los partidos rivales.

Lo que sí parece broma es que trates de evitar que la “corrupción manche a nuestro partido”, el mismo de Granier, Moreira, Fidel Herrera, Medina,

Yarrington, los Duarte, Mario Marín, Villanueva Madrid y comediantes similares.

Que alguien le avise a mi compadre que no tiene ya lugar para eso. No le cabe ya mancha alguna. No tiene, por donde le busques, superficie “manchable”…

A menos que haya querido decir que no lo permitirán porque ya están completos y no cabe uno más.

Sólo que sea por eso…