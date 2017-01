En muchos países de origen agrario existe la leyenda de “Las cabañuelas” que según si llueve o no llueve, y que en tanto llueve los primeros días del año, lloverá o no lloverá durante cada mes del año y por tanto la gente suele esperar que le vaya, durante el año, como le vaya durante los primeros 12 días del año.

Pues en México este año, obviamente nos va a ir muy mal. Empezamos el 1 de enero con el ‘gasolinazo’; el 2 de enero con protestas en todo el país, dispersas, erráticas, enloquecidas, no muy congruentes, y el 3 de enero con la declaración de la empresa Ford de cancelar la construcción de una planta de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí que iba a crear 3 mil empleos. Todo esto por insistencia del que será en un par de semanas el nuevo presidente de los Estados Unidos.

¿Quiere decir esto que nos va a ir muy mal realmente todo el año? Pues no necesariamente, aunque si uno le cree a estas leyendas rurales, pues había que pensarlo.

Pero quiere decir sobre todo que las características principales de este año las estamos viendo ya desde estos días:

Va a haber presiones inflacionarias más elevadas y dificultades con el gasto público, las finanzas públicas, el tipo de cambio, más fuertes que las que hemos vivido por lo menos desde 2009 y chance, antes. El ‘gasolinazo’ es el efecto de las malas finanzas públicas del gobierno y en realidad no le quedaba de otra.

Las protestas dispersas, erráticas sin mucho rumbo, desbrujuladas, sin norte, tienen mucho que ver con la incapacidad de la sociedad mexicana de organizarse; cada quien hace lo que se le da su gana, unos toman gasolineras, otros ponen bloqueos en las carreteras, ahora hay una propuesta aberrante, aunque sea de dos personas que estimo, que son Pedro Ferriz y Manuel Clouthier de no pagar impuestos durante 5 días, ni tenencia, ni predial ni nada, no se si el IVA también o ese si lo quieren pagar, yo no tengo idea, que obviamente no tiene el menor sentido.

Y por último, esto que viene de Trump en San Luis Potosí va a venir por todo el país por todo el año.

México es un país muy vulnerable a lo que suceda en Estados Unidos, nunca lo hemos sido tanto, no tiene mucho remedio el asunto en cuanto a razones de fondo pero sí lo tiene en cuanto a razones tácticas o coyunturales. El gobierno no ha hecho nada para reaccionar ante Trump desde hace más de un año y medio, lo único que se les ocurrió fue primero invitarlo a México y darle el trato de Jefe de Estado y ahora permitirle nombrar al secretario de Relaciones Exteriores en la persona de Luis Videgaray.

Pues con eso así no hay mucho de qué felicitarnos en este principio de año pero de todos modos, muy Feliz Año.

El autor es ex secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a candidato independiente para la presidencia de la República en 2018.