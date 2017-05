El nuevo dueño de El Expreso

Estaba un día El Apuntador buscando en Internet las ofertas en Mercado Libre cuando nos topamos con la sorpresa de que, tras muchos rumores, dimes y diretes, El Expreso de Matamoros y el Grupo Mi Radio acaban de estrenar propietario.

Los chismosos de Matamoros estuvieron insistiendo mucho en el gran nerviosismo que prevalecía en estos medios debido a que no sabían qué es lo que va a pasar con ellos y sus empleos ahora que fue detenido Tomás Yarrington Ruvalcaba quien, se decía, era uno de sus inversionistas mayoritarios.

Hoy que Yarrington Ruvalcaba tiene las manos llenas atendiendo sus problemas legales allá por las “europas” y no tiene mucho tiempo para pensar qué va a hacer con un periódico y una estación de radio ubicados en la frontera con Texas, los rumores al interior de El Expreso y Mi Radio estaban al orden del día.

Un día sí y el otro también se escuchaba que si iban a requisar el periódico, que se estaba acabando el dinero para pagar la nómina, que si iban a cambiar a todos los directivos, que si no habían pagado los impuestos y las cuotas obrero-patronales.

Sin embargo, para cuando estas líneas sean publicadas se puede reportar que todos los problemas económicos de El Expreso de Matamoros y Mi Radio han quedado solucionados toda vez que el ex funcionario municipal, Luis Alfredo Biasi, acaba de comprarlos.

Aunque no se ha informado la cantidad exacta con la que Biasi compró tanto El Expreso de Matamoros como Mi Radio, lo que sí se sabe es que ya tiene el control de, al menos, la estación de radio.

Y para mostrar que las cosas van en serio, colocó a Nora González como directora de la estación y prepara la presentación del nuevo nombre con el que será conocida la radiodifusora.

La relación entre Biasi y Nora no es de ayer. Se conocieron bien y trabajan juntos desde que González se encargaba de la oficina de Comunicación del Ayuntamiento de Matamoros.

Se dice que una vez que Biasi tome el control de El Expreso de Matamoros, Nora asumirá las riendas del periódico con un cargo que será algo así como directora general del grupo editorial cuyo nombre está por conocerse.

Las fuentes aseguran que la idea de Biasi y Nora es cambiar lo menos posible la operatividad de tanto Mi Radio como El Expreso de Matamoros, por lo que la raza no tiene nada de qué preocuparse con respecto a sus empleos.

Pero hay quienes aseguran que los que no están nada contentos con la designación de su nueva jefa son Rosy Pereda y Ricardo Guajardo, quienes desde hace mucho tiempo mantienen unas relaciones frías (por llamarlo de una forma amable), con Nora.

Habrá que ver lo que sucede con esta sacudida que acabar de recibir dos importantes medios de comunicación en Matamoros, mismos que desde hace tiempo habían batallado para salir adelante debido a la incertidumbre y los problemas económicos que registraban.

SIGUEN LAS AGRESIONES

Pasando a otras cosas, más vale que la raza se busque un buen lugar donde tomar unas clases de karate, judo o ya de perdido lucha libre, por aquello de la forma tan violenta que se han puesto las cosas para los compañeros de los medios de comunicación que a diario andan en la calle correteando la chuleta.

La más reciente víctima de agresiones durante el desempeño de su labor es ni más ni menos que Sandra Tovar, de El Mañana de Reynosa, quien se encontraba cubriendo una protesta de obreros de maquiladora cuando, al ver llegar al dirigente sindical, corrió a intentar entrevistarlo.

Con lo que Sandra no contaba es que una de las achichincles del dirigente sindical no iba a permitir que se fuera a perturbar a su jefecito, por lo que primero bloqueó a la reportera para que no se acercara al líder pero, después le propinó tremendo codazo en la cara.

Obviamente Sandra reclamó a la mujer por qué la había golpeado y ahí empezó una discusión que por poco se sale de proporción, todo por la forma tan agresiva y alterada como se encontraba esta sindicalista.

Afortunadamente para la causa de la compañera Sandra, todo quedó registrado en video, pues ella tuvo la precaución de encender la cámara al momento de acercarse al dirigente, por lo que hay evidencias de la forma tan desquiciada en la que actuó la sindicalista.

Porque no están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, pero al principio una de las estrategias del sindicato era culpar a Sandra de todo el incidente, al decir que la mujer sólo se estaba defendiendo de las agresiones verbales de la reportera.

Y aunque todos los que la conocen saben que Sandra no es ninguna perita en dulce, en el video queda más que claro que en ningún momento dijo alguna palabra inapropiada al dirigente sindical o a su agresora.

Desafortunadamente las cosas se quedaron solamente en el escándalo, pues Sandra no interpuso queja o denuncia en contra de su agresora y prefirió echarla a las fieras que viven en ese fosa oscura llamada las redes sociales para que ahí la masacraran en un linchamiento cibernético.

Es una lástima que el ambiente de agresión hacia los medios de comunicación no haya cesado y los compañeros no tengan las condiciones mínimas necesarias para realizar su labor con seguridad.

Porque una cosa es toparse con delincuentes o recibir amenazas de delincuentes molestos por alguna investigación periodística, con resultados tan funestos como el condenable homicidio del fundador y director del portal Ríodoce, Javier Valdez pero otra muy diferente es que cualquier tlacuache quiera golpear a un reportero o reportera nomás porque no le gusta que esté haciendo su trabajo.

Qué triste es tener que lamentar que las cosas no pasaron a mayores, porque eso quiere decir que no habrá autoridad alguna que haga algo en contra de esta mujer que cree que está bien andar golpeando reporteras.

Nos unimos a todas las muestras de solidaridad que se han enviado a Sandra Tovar por esta agresión, esperando que sea el último incidente de este tipo que tengamos que reportar.

RETAZOS

Para nadie es sorpresa que cada vez que la violencia se dispara en la zona fronteriza de la entidad, pasan un par de semanas y tenemos la consabida visita de cualquier integrante del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto para

“revisar” la estrategia de seguridad. Generalmente esta chamba le toca al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.

Siempre que suceden estos eventos, el funcionario en turno viene, se avienta un choro de cómo ahora sí vamos a estar bien y -escoltado por 200 marinos, 400 policías federales y dos Transformers-, se regresa a la Ciudad de México a continuar con la grilla.

Generalmente los medios de comunicación de la región son convocados a participar en lo que se supone es una conferencia de prensa, pero termina siendo la lectura de un comunicado aburrido.

Es normal que los medios sean convocados, pero luego tengan que esperar tres, cuatro y hasta cinco horas para tener un encuentro de menos de 10 minutos con el funcionario.

La última visita de Osorio Chong a Reynosa del pasado 15 de mayo no fue la excepción y si quieren saber cómo estuvo de desorganizado el evento, vale la pena que lean la crónica que el compañero Carlos Cortés hizo de la supuesta conferencia de prensa.

En su nota revela que los medios fueron convocados a las 13:00 horas, pero el secretario de Gobernación no salió sino hasta las 17:00 horas, cuando finalmente se dignó a reunirse con los medios.

Para acabarla de amolar y según la crónica de Cortés, sólo se permitieron tres preguntas a los reporteros previamente seleccionados. Los “suertudos” fueron los representantes de Tv Azteca Tamaulipas, La Prensa de Reynosa y Excélsior, que aunque no es de la entidad, sí le dieron oportunidad de hacer su cuestionamiento.

Curiosamente no le dieron oportunidad de hacer preguntas a reporteros de medios líderes en la región como El Mañana de Reynosa, Televisa Noreste o Miguel Domínguez, corresponsal de El Norte, quienes desde hace meses han estado reportando las condiciones de violencia e inseguridad que se viven en esta parte del país.

Y no nos vamos sin antes dejarlos con la gusta pregunta de la quincena: ¿Qué andaba haciendo en Matamoros y más específicamente en la oficina del alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante el autonombrado analista y consultor político Eliazar Avila? ¿Su visita tendrá que ver con el hecho de que se le ‘cayeron’, muchos de sus convenios publicitarios con el gobierno del Estado y otros municipios?