El circo de Duarte sigue…

Un juez federal confirmó el congelamiento de las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de

Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, emitidas por un juez penal de dicha entidad.

De acuerdo con el expediente de amparo número 614/2017, el juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México confirmó en definitiva la suspensión de las órdenes de aprehensión dictadas en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las que el gobierno de Veracruz solicitó su extradición.

La suspensión no implica su liberación, pues el ex gobernador permanece internado en el Reclusorio Norte para enfrentar su proceso federal por “lavado” de dinero y delincuencia organizada.

La sentencia del juez de amparo indica que la suspensión tiene el efecto de que por el momento, en los procesos que sigue el gobierno veracruzano contra Duarte de Ochoa, el ex mandatario estará a disposición del Juzgado Primero de Distrito.

Para ello, requirió al juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, quien emitió las órdenes por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, para que dentro de tres días informe la fecha y hora de la audiencia de vinculación a proceso a la que Duarte deberá comparecer.

Fuentes del Poder Judicial indicaron que para esa diligencia Javier Duarte no será trasladado sino que se realizará mediante videoconferencia desde el Reclusorio Norte.

ADMITE LA HAYA DENUNCIA EN SU CONTRA

Un caso por crímenes de lesa humanidad tendría que enfrentar el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

El organismo admitió la demanda afirmó el diputado local por el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García.

Ahora, explicó, “empiezan a correr los tratados oficiales a las autoridades mexicanas y lo más importante es que ya la fiscal general tiene conocimiento pleno del asunto”.

García recordó que en 2011 se presentó una demanda contra Felipe Calderón la cual duró seis años y finalmente se desechó.

“Entonces creemos que es un buen precedente de que va la primera demanda penal internacional por crímenes de lesa humanidad en el sector salud contra Duarte”, comentó.

En un comunicado de prensa, García Sepúlveda señaló que se va a ampliar la denuncia con otros tipos de pruebas como testimoniales o la red de empresas a través de las cuales se desviaban los recursos públicos al grado de dar agua destilada en vez de medicamentos a niños con cáncer de Veracruz.

La firma plasmada en el documento es de Mark P. Dillon, titular de la Unidad de Información y Evidencia del organismo internacional.

La demanda contra Javier Duarte está en fase de preinvestigación y posteriormente, se determinará si las pruebas son suficientes para que inicie una investigación.