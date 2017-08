Imperativo, un cambio en el 2018

Con una economía que genera cada día más pobres, con niveles de violencia y criminalidad imparables y una corrupción e impunidad intolerables, México necesita un cambio total de gobierno, considera la activista social Tatiana Clouthier Carrillo.

Ex militante del PAN, la hija del legendario ex candidato panista a la presidencia de México, Manuel J. Clouthier, refiere que la mejor opción para lograr revertir a un mal gobierno es que Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena), gane las elecciones del 2018.

Para ello, señala, es imperativo que se sumen a un esfuerzo nacional el mayor número de personas para lograr no sólo el triunfo en las urnas, sino que se respete la decisión de las mayorías.

“La democracia, como el amor, hay que practicarla a diario para que se fortalezca”, señala. La frase, expresada hace ya más de tres décadas por el “Maquío” Clouthier, resuena fuerte y actual en la voz de su hija.

“He tomado la decisión por como está el escenario y el país propiamente, de apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Busco mejorar el entorno social, ése es mi compromiso, ante la crisis económica y social que afrontan millones de familias”, apunta.

La activista social refiere que el Partido Acción Nacional traicionó los principios de democracia, legalidad y solidaridad con la sociedad y se alió con el PRI para apoyar políticas económicas que han empobrecido a millones de mexicanos.

“Acción Nacional tenía una economía con rostro humano, con un humanismo muy marcado del cual se alejó, y después fue apoyando históricamente en todos estos años una economía neoliberal a ultranza que nos ha llevado a lo que estamos padeciendo”, acota.

Refiere que la cercanía de la dirigencia panista con el poder político convirtió al PAN casi en una copia del PRI.

Separada del PAN desde el 2015, Clouthier Carrillo refiere que su vocación primaria es poder contribuir a mejorar el entorno social de su Estado y de su país, mediante la participación activa y comprometida.

“Tomé distancia y aprendí a votar por personas, y lo he hecho desde entonces. Al emitir mi sufragio analizo quién es el candidato a la alcaldía, a una diputación local o federal, y voto con mi conciencia, que se base en el perfil de las personas. Cuando no he encontrado opción, he anulado mi voto, como lo he decidido en varias ocasiones ya en las urnas”, expresa.

Catedrática y directiva en la Universidad Metropolitana de Monterrey, refiere que desde hace 15 años se ha mantenido en activo, colaborando con organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León para revertir la situación de violencia e inculcar la cultura de la legalidad, además de dar seguimiento al manejo de los recursos públicos.

Retoma otra frase de su padre, quien al hablar de la diferencia entre ser habitante y ciudadano asegura que el primero es el que nace, crece, muere “y nos roba el oxígeno en el entorno en donde está, mientras el ciudadano es aquel quien incide, y hace que las cosas sucedan, y las lleva hacia donde él quiera que vayan”.

Dijo que se retiró de Acción Nacional no para buscar otras alternativas políticas o de poder, sino porque los principios que le motivaron a participar ya no están ahí.

SI SE PUEDE

Rechaza estigmatizar a quienes optan por la política ‘si son de derecha o de izquierda’, porque eso ya no cabe en el mundo o cuando menos en México: “¿Quién es de derecha y quién es de izquierda?, ¿el PAN qué es, el PRI qué es, o el PRD qué es?, ¿Andrés Manuel qué es?”.

Lo que sí puntualiza es que en los últimos años, tanto el PAN como PRI han apoyado un proyecto económico neoliberal que ha traído al país una decadencia en el bolsillo de cada uno de los mexicanos, con una población cada vez más empobrecida, y en donde el abismo entre los que más tienen y menos tienen es muy grande.

Es aquí, en este punto medular, donde Carrillo Clouhtier tiene una marcada coincidencia con el dirigente de Morena y dos veces aspirante a la presidencia de México.

“Andrés Manuel tiene una visión de una economía con rostro humano, una economía en donde ha mostrado, en el tiempo cuando fue gobernante, que se puede ejercer el poder con un rostro distinto, de una manera diferente, logrando que en lugar de empobrecer a mucha población, se pueda lograr una base social donde haya menos desigualdad y que las oportunidades económicas fueran mejores para todos”, asegura.

Es ahí donde, precisa, Acción Nacional traicionó loss principios que promovía, la democracia, la honradez, el combate a la corrupción, mejorar la educación en todas sus vertientes, “ya no están ahí”.

Clouhtier es enfática: las personas que llegan a los puestos públicos son personas como tú y como yo. Lo que hemos hecho la mayoría de los ciudadanos equivocadamente es apoyar de manera indirecta a un sistema en el que la impunidad sigue imperando, donde se ha tolerado que la impunidad reine y quienes la ejercen se sientan con mayores derechos y con facilidades para robar sin que pase nada.

“Somos una sociedad que ha permitido hacer trampas en el colectivo de la sociedad, pero ni todos somos así, ni debemos permitirlo más. Se puede corregir el rumbo del país si empieza a permear la cultura de la legalidad”, apunta.

Afirma que el 2018 será sin duda la gran oportunidad para que la sociedad mexicana tenga un nuevo despertar, un renacer y un cambio general en el que poco a poco la corrupción y la impunidad, junto con la violencia y la criminalidad, vayan disminuyendo.

“Estoy convencida de que el cambio es posible. La opción está no sólo en ejercer el derecho al voto en las casillas, sino también en exigir su respeto y defenderlo”, dijo convencida. “Ese es mi compromiso personal y como parte de esta sociedad”, concluyó.