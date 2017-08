No todos somos iguales: JR

El ex candidato independiente al gobierno municipal de Reynosa se sumó al Movimiento Regeneración Nacional, con el que podría competir nuevamente por la alcaldía en 2018 y habla de sus aspiraciones…

A 11 meses de que los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas para elegir ayuntamientos en Tamaulipas, uno de los perfiles más importantes que podrían buscar la presidencia de Reynosa es el ya conocido empresario José Ramón Gómez Leal, quien ahora competiría bajo las siglas del partido Morena.

“Me afilié el día de mi cumpleaños, el 7 de julio. La idea mía era no pertenecer a ningún partido, pero las cosas cambiaron, porque los diputados locales aquí en Tamaulipas modificaron las leyes donde los que participamos de manera independiente, que fuimos muy poquitos, no nos permiten jugar de una manera externa”, mencionó.

A pesar de que en las elecciones anteriores para elegir alcaldes los independientes de la entidad en general no figuraron, en Reynosa el caso fue diferente. José Ramón se mantuvo entre los primeros con miles de votos conseguidos.

Si bien no alcanzó a ganar los comicios, su imagen se ha consolidado a su nivel más alto desde que comenzó en la política, cuando participó de manera externa con Acción Nacional.

“En todos los partidos hay gente buena y mala, lo he comentado. En un instituto político con mil, 2 mil o 3 mil personas son más difíciles los acuerdos, pero ese paso de lucha interna lo he querido evitar apostándole al trabajo de uno, al trabajo en las colonias, de todos los días, en los diferentes ramos”, comentó.

QUE LO ASOCIEN CON MORENA

Fue entre los meses de enero y febrero que el joven empresario tomó la decisión, como familia, de apoyar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque fuera independiente, pensábamos apoyarle”, reveló, y agregó que al tabasqueño lo conoce en persona, y luego tuvo la oportunidad de saludarlo y cruzar unas palabras con él al estar con su equipo de trabajo en Ciudad Victoria.

“Cuando lo vi por primera vez todavía no cambiaban las leyes. Y luego con la modificación, en la que aparte le pusieron como fecha límite el 9 de julio, debí tomar la decisión porque me dieron prácticamente un mes. Fue una decisión difícil, pero ya está tomada”, subrayó JR, como también es conocido el político reynosense.

“Sabemos que creer en un político es muy difícil y en un político sin partido es más difícil. Durante las pasadas elecciones el PRI y el PAN hicieron sus estrategias cuando vieron que iba creciendo en las encuestas, y comenzaron a filtrar muchas versiones de mí para afectarme, una de quién me iba a ayudar porque no traía diputados ni partido, o que estaba apoyando al PRI o al PAN.

“La política es una guerra, tiene una parte lamentablemente sucia. De todo se vale, tristemente”, fustigó.

> ¿Tienen nombres y apellidos quienes se oponen a que llegues a la presidencia municipal?

“Cualquiera del PRI o el PAN no quieren que un servidor logre ser candidato, porque saben que hay fuerza, que hay seguidores, que estamos constantemente trabajando, todos los días.

“Pero yo siempre invito a que se hagan las campañas limpias, sanas, de propuestas.

“Acerca de ser alcalde, pues ya he dicho mis intenciones de participar, pero como lo he manifestado, ya todo cambió para mí, porque estoy dentro de un partido que tiene reglas”, dijo.

> Conoces a Héctor Garza (consejero nacional de Morena), ¿cómo es tu relación con él?

“Bien, me ha apoyado mucho. Sabe mis intereses y de igual manera me ha manifestado que estamos en un partido con reglas. Héctor siempre se ha portado atento”, expresó.

DE LLEGAR… A TRABAJAR

José Ramón Gómez Leal reconoce que Reynosa como ciudad tiene muchas necesidades, por lo que comentó que pretende implementar programas para solucionarlas.

“En el supuesto que un servidor logre estar ahí, quiero enfocarme en dos temas: el político y el social. Hacer todo lo posible con el DIF para trabajar en lo social, porque la educación en casa para mí es lo más valioso y así lo tiene que ser para todos. Una educación en casa no tiene precio.

“Ahorita, lamentablemente hay muchas jovencitas embarazadas batallando mucho, pero se le tiene que hacer ver a todos los jóvenes que no hay prisa y se pueden esperar.

“En otros países europeos las mujeres se embarazan hasta los 30 años, no lo saben. Y entonces hay que trabajar mucho en lo social.

“Ese es un tema en el que el gobierno debe trabajar mucho, pero responsabiliza también a la sociedad, de lo que estamos haciendo todos como reynosenses para poder llegar a los jóvenes y decirles que se esperen”, enfatizó.

> ¿Fomentarás el empleo?

“Siempre, Reynosa es una ciudad donde siempre va a haber empleo, y tenemos que cuidar la ciudad para que haya más. Eso es muy importante, estar cerca de todos los sectores productivos como autoridad, porque aquí no se ve eso”.

> Comentaba alguien que a diferencia de otras ciudades no existen suficientes espacios deportivos en Reynosa. ¿Cómo consideras trabajar en el aspecto deportivo, considerando que puede también alejar a los jóvenes de las adicciones?

“El deporte juega un papel muy importante en mi vida. Vengo de una familia que siempre me lo inculcó desde chiquito y es importantísimo, porque te sirve en todos los aspectos que uno pueda imaginarse, desde ser competitivo.

“Cuando eres competitivo, te empujas como persona a querer mejores cosas. Número dos, la salud, pues ¿si uno no se cuida quién te va a cuidar? En tercer lugar te mantiene alejado de los vicios, porque la mente está ocupada en algo productivo que es el deporte, para recomponer el tejido social, para todo ayuda.

“Definitivamente faltan espacios públicos donde hay que meterle más inversión. Cuando fui candidato, saqué muchas propuestas interesantes para el deporte”, señaló.

PONDRÁ ORDEN

El militante de Morena aseguró que existe un desorden y una falta de amor por la ciudad, desde que los políticos no viven en Reynosa, sino en Texas.

“Ahí se muestra el interés que tienen para que esto mejore. Lo manifesté en campaña. No estaba de acuerdo que los candidatos del PRI y del PAN vivieran en Estados Unidos.

“Siguen viviendo allá. Los ex alcaldes son parte de ellos, siguen allá. Desde ahí se muestra el interés que hay realmente por Reynosa, y si nos preguntamos por qué antes no vivían allá, es porque no tenían dinero para eso”, lamentó.

José Ramón reconoce que ha invertido de su bolsa para las campañas y promover la ayuda para Reynosa, por eso subrayó que no tiene ningún interés económico.

“Soy un enamorado de la ciudad y veo el potencial que tenemos como reynosenses, un potencial para los próximos 50 años increíble. Y lo digo sinceramente, hemos tenido alcaldes con una mentalidad muy chiquita, porque no ven el potencial que tenemos”, comparó.

> ¿En 2018 Puede venir una buena etapa para la ciudad?

“Totalmente. Tenemos que hacer entender a la sociedad que somos quienes escogemos a los políticos, pero debemos de participar con el voto, pues necesitamos comprender que existen muchos políticos que hacen todo lo posible para que la gente no vote y participe.

“Eso es lo que hago todos los días, promover la participación del voto. Tenemos que decirle a los jóvenes que participen, que sepan que hay países donde la gente no puede votar, como Cuba. Que sepan las mujeres donde hay naciones en las que a ellas no las dejan participar. Entonces tenemos que valorar eso y privilegiar la participación para escoger a quien nos va a gobernar.

“Todos somos iguales, que quede bien claro. Lamentablemente por la falta de participación de la sociedad ha llegado cada ladrón a la política que claramente se roba el dinero”, declaró.

SACAR A LOS “PILLOS” DEL GOBIERNO

JR insistió en que los ex alcaldes de Reynosa deben mostrar sus casas, de cuando tenían 15 años con su familia, 20, 35 años y el día de hoy.

“Que nos digan cómo han pagado las colegiaturas de sus hijos, en qué escuelas estudiaron y cuánto les costaron. Entonces, si hacemos un estado de cuenta de cuánto han percibido como funcionarios, con el sueldo que se les dio, te puedo asegurar que no les va a cuadrar”, afirmó.

> ¿Cómo implementar un mecanismo para que no haya fuga de capital de los ingresos del municipio?, ¿cómo llevar un control más eficiente?

“Es muy sencillo. Cuando eres empresario sabes que si no cuidas las fugas, quiebras. Hay mucho por hacer, como lo he comentado. Si le pedimos a Cemex o a Lala que nos preste un administrador para que administre Reynosa, y lo primero que va a preguntar es por qué hay gente de más.

“Y va a cuestionar por qué se está pagando más dinero por cualquier compra, cuando cuesta menos. Hay que implementar el bueno, bonito y barato”, dijo.

TODO CON MORENA

José Ramón Gómez Leal recalcó que está ahora está dentro de un partido político.

“Vamos a ver qué pasa en las candidaturas, faltan 11 meses; sin embargo, si Morena quiere que juegue a la alcaldía, definitivamente tendré que hacer una buena selección de gente que quiera trabajar.

“Estas (las candidaturas) podrían definirse en enero o febrero, ahorita sólo soy un integrante más”, externó.

Sobre lo que pasó en el Estado de México en los comicios de 2017, que faltaron muchos funcionarios de casilla y no hubo suficientes observadores electorales, dijo que en Morena se están preparando y que tendrá el 100 por ciento de las casillas cubiertas.

Añadió que en los próximos días le queda: “Seguir trabajando, seguir llevando el mensaje de Morena a todo Reynosa.

“En el caso de un servidor si hay dudas y preguntas de por qué estoy ahora con Morena, con mucho gusto se las respondo a todos”, dijo el empresario que contesta todos los mensajes en sus redes sociales.

Pero reconoció que el camino no es sencillo, pues siempre hay personas que buscan desprestigiar su imagen.

“Crean en mí, no todos somos iguales. Entiendo la molestia que hay de la gente contra los políticos, por eso es muy importante sacarlos, y la única manera es a través de los votos, no hay otra forma.

“Cuando todo el tiempo te están grabando. A veces dices cosas espontáneas que luego descontextualizan y eso es triste. En el caso de un servidor, me ha tocado que estoy en una carne asada o en un restaurante, bar, y que me están grabando, no me doy cuenta”, alertó.

Añadió que “hacen ver cosas que no son ciertas. Se ayudan de la tecnología, ahorita es muy fácil pegar, editar, que es un tema que en su momento lo tengo que dar a conocer, porque en Reynosa presiento una guerra sucia muy fuerte en mi contra.

“Por eso yo he sido muy transparente y siempre le digo a los reynosenses que me siguen que me pregunten lo que quieran, que si sale algo mío que me pregunten si es verdad o mentira.

“Ni pretendo, ni quiero ni soy perfecto, porque no hay perfección, pero para la familia de un servidor es difícil ya que muchos políticos se tragan todo porque quieren llegar al poder para robar. No les importa ser doble cara ni esconder muchas cosas de ellos”, expresó.

El ex candidato a la alcaldía de Reynosa, uno de los favoritos para ganarla el año que entra dijo que es una persona espontánea, que no anda fingiendo y que es honesta con su trabajo.

“Hoy por hoy soy un ciudadano más, que no vivo del gobierno, que no tengo ninguna empresa ligada con el gobierno. Mis intenciones son reales, estoy seguro que esto va a mejorar, también si todos ponemos de nuestra parte”.

“Aquí como se ha comentado, tenemos que ver quién va a trabajar más para Reynosa. Esta elección que viene va a estar muy interesante, porque veo un Reynosa despierto, porque el sistema ya colapsó.

“Insisto, ni pretendo ser ni pretendo aparentar nada. Únicamente soy un ciudadano que le gusta trabajar y estoy totalmente en contra de muchos políticos, de la gran mayoría, de cómo se han manejado”, aseguró durante su charla con Hora Cero.