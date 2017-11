‘Soy un hombre de retos’

Se define como un vagabundo de la vida; no obstante, Pedro Castorena es conocido en Reynosa como un personaje emprendedor que surgió de la cultura del esfuerzo…

Como muchas personas que cumplen sueños, desempeñó oficios diversos y hoy en día es un exitoso empresario y quiere llevar su experiencia al gobierno, por la vía independiente.

El próximo año habrá elecciones municipales en Reynosa y él buscará aparecer en la boleta para que la comunidad tenga una opción ciudadana alternativa a los partidos políticos de tradición.

> ¿Qué lo anima a buscar una candidatura?

“Creo que los ciudadanos hoy tenemos la oportunidad de demostrarle a los políticos que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos construir un plan de gobierno exitoso, que sí podemos gobernar una ciudad, que sí podemos hacer las cosas diferentes y tener la posibilidad de ofrecer en la boleta electoral el nombre de un ciudadano con una alternativa que no esté relacionada con partidos. Creo que eso es lo que más me motiva a participar.

“Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y me da mucho gusto poder ser yo el que encabece el proyecto que desde hace muchos meses empezamos a trabajarlo y que hoy está cristalizado, ya casi en este momento con la construcción del Cabildo y la posibilidad de presentar muy pronto nuestra carta de intención ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), en donde hacemos saber que estamos listos para competir por la candidatura independiente.

“Debemos darle a los ciudadanos una alternativa más. Ya no son los tiempos en donde votarías por el menos peor. No sólo verán la fotografía del PRI–Verde–Nueva Alianza, como se van a unir; no sólo verán el logotipo del Frente Ciudadano o el de Morena. También van a ver el logotipo del candidato ciudadano que brinda la posibilidad de hacer un buen gobierno”.

> ¿Podría darnos algunos detalles de su trayectoria personal, empresarial o política?, ¿quién es Pedro Castorena?

“Pedro Castorena es un vagabundo de la vida. Soy una persona extremadamente común y corriente. Nada me hace especial. No soy un hombre rico, no soy un hombre al que le hayan sido fáciles las cosas. Desde los 14 años me salí de mi casa paterna a trabajar y dejar la comodidad.

“Hice de todo: fui lavaplatos, fui mesero, trabajé en la construcción. Fui ayudante en un taller de hojalatería y pintura. En algún momento de mi vida fui obrero de una maquiladora. Tuve la oportunidad de construir un pequeñito negocio para rentar equipos de sonido. Empecé a hacer que ese negocio fuera próspero y triunfador. Me fue bien. En algún momento me metí más al tema de la publicidad y mercadotecnia.

“Poníamos una bocina arriba de un carro y nos poníamos a perifonear a las calles y tuve grandes clientes y oportunidades, grandes amigos. Empezamos a involucrarnos en el tema de las campañas políticas. De rentarle equipo a los candidatos en aquel entonces. Te hablo de 1983, desde que me involucré en este tema.

“Luego tuve la oportunidad de profesionalizarme en la mercadotecnia y la publicidad. Soy un autodidacta. Quiero decirle a todo el auditorio que no soy ningún licenciado, ni ingeniero. No ostento ninguno de esos títulos, pero sí he sido un trabajador de siempre. Me ha ido muy bien. Actualmente sigo dedicado a la mercadotecnia en el área de la producción de televisión y de productos audiovisuales. Continúo dedicado al tema de la publicidad. Tengo una empresa de impresión.

“Estoy dedicado además hace un buen tiempo, junto con mis hermanos, al negocio de la construcción. Tenemos una empresa en Estados Unidos que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, pero sigo siendo el mismo de siempre y la misma persona que todos los días se levanta con entusiasmo y quiere hacer la diferencia, que quiere demostrar que sí se pueden hacer las cosas. No importa cuál sea tu limitación: si no tienes escuela, si no tienes preparación académica, si no tienes una oportunidad en la vida siempre existe una posibilidad para salir adelante y de lograr las cosas.

“Soy un hombre de retos. Me gusta ponerme retos y afortunadamente todos los he podido cumplir. No me gusta dejar las cosas a medias. Lo que empiezo lo termino, sea bueno o malo. Y eso me ha permitido estar en paz conmigo mismo, soy un hombre congruente. Lo que digo lo hago. No soy de las personas que les guste la impuntualidad. Me encanta ser puntual. Me gusta estar en los lugares que voy a estar en la hora que voy a estar. Y creo que hasta la fecha nadie me puede señalar ni como mentiroso ni como ladrón ni como una persona sin palabra. Todos esos atributos no los digo yo, que de alguna manera me han dicho mis amigos.

“Soy muy amigo de mis amigos, los respeto mucho, los quiero, los adoro. Incluso aunque militen en partidos para mí mis amigos son sagrados y los respeto mucho, y además soy un hombre amoroso, que hablo de lo personal porque me lo preguntan. Tengo una niña hermosa de 4 años y medio. Tengo una esposa hermosa, y tengo la oportunidad de levantarme feliz todos los días. Soy feliz, disfruto de la vida y trato de contagiar esa felicidad a todos los demás. Ese soy yo, no tengo poses. Incluso a pesar de que conozco este tema de las cámaras y la televisión no me gusta mucho estar a cuadro, pero por esta intención que estamos preparando a los ciudadanos lo hacemos, pero no soy de esas gentes que tratan de buscar cualquier oportunidad para llamar la atención”.

RAZONES Y MOTIVOS

Pedro Castorena habla de lo que considera que es importante para la ciudad y del por qué considera que podría ser un buen gobernante o funcionario.

“Creo que todos los ciudadanos somos muy buenos para señalar lo que está mal, pero pocas veces tenemos la oportunidad de sentarnos y arrastrar el lápiz y entrar al estudio profundo de los problemas de la localidad y, sobre todo, buscar las soluciones a éstos.

“Desde hace muchos años que he vivido aquí en Reynosa me puse a estudiar cuáles eran verdaderamente los problemas que teníamos en Reynosa, no de hoy, sino de los últimos veinte años y cómo se han venido resolviendo con el tiempo y cómo se han venido sumando otros problemas.

“He hecho un análisis muy completo de todos los gobiernos que han estado en ese lapso y me he dado cuenta que el municipio tiene varias aristas a las que hay que ponerles atención y ahí es donde estamos trabajando, en lo que verdaderamente merece la atención del gobierno, en lo que realmente debemos trabajar desde una visión ciudadana, donde trabajamos todos.

“Creo que una de las cosas que han quedado a deber las administraciones municipales es la obra pública, pero también creo que dimos pasos grandes en el pasado para los que no estábamos preparados, y que hoy nos están dando problemas muy serios.

“Uno de los pasos que dimos fue hacia dónde queríamos ir. En algún momento se le dio un rumbo a la ciudad que se fue perdiendo”.

> Si comparamos Reynosa con otras ciudades con menor presupuesto vemos un rezago, porque hay otros lugares en nuestra República Mexicana que tienen mejores calles y servicios.

“Exacto, tenemos un rezago de más de 30 años y comparado inclusive con Matamoros y Nuevo Laredo. Es la culpa que tomaron las administraciones municipales hacia el rumbo que nos querían llevar.

“Por ejemplo: quieres remodelar tu casa y tienes dinero para hacer un cuarto, pero aparte de eso le pones un segundo piso y le quieres hacer un bar en la parte de atrás. Eventualmente todo se va a quedar a medias, porque nada más tenías para un cuarto. Eso es lo que nos pasó en Reynosa.

“Aquí explotamos: de repente llegó la industria, de repente llegó la gente de fuera; tuvimos un problema de inmigración, de repente tuvimos que empezar a desarrollar fraccionamientos; de repente tuvimos que darle a esas personas vialidades, luz, agua, lugares de esparcimiento y no pudimos, porque no completamos y no completamos porque no tenemos el presupuesto para hacerlo.

“Nuestro presupuesto es para una ciudad de 400 mil habitantes. Esos pasos poco pensados realmente vinieron a dar un problema en el que todos estamos inmersos”.

> ¿Qué considera que está haciendo bien o mal el actual gobierno municipal?…

“Es muy fácil criticar al gobierno desde la comodidad de la casa. Creo que ha tenido aciertos. Creo que primero tenemos que tocar el tema de la Seguridad. Le ha invertido al tema de los cárcamos, que venía desde el gobierno anterior, pero mal, porque van tarde y es algo que ya debería estar resuelto; bien que tenemos una administración que presume de ser honesta, pero mal, porque no es transparente o al menos no lo demuestra.

“Bien, porque ha pintado las vialidades de Reynosa, mal porque no ha bacheado y siguen con pozos; bien, porque está haciendo obra pública en colonias populares… pero mal, porque la priorización de la obra debería ser uno de los principales objetivos de la administración; bien, porque es la primera mujer que gobierna este municipio, mal, porque falta liderazgo, que nos lleve a un rumbo”.

LA DILAPIDACIÓN DE LOS RECURSOS

Por tradición en los últimos años las administraciones municipales gastan más dinero en pagarle a sus funcionarios que en arreglar las calles y hacer obra pública.

Al respecto Pedro Castorena consideró que la ciudad necesita cambios de fondo y dejar de beneficiar a las empresas constructoras.

“Creo que es un mal de todos los gobiernos. Hay que ver en qué se gasta el dinero y ver cuál es el resultado para el bien común y no individual.

“Lo que tiene es que Reynosa no está priorizando la obra pública. Con todo respeto ¿cómo es posible que se esté construyendo en una colonia popular una calle de concreto armado que no sale a una avenida y en el kilómetro 000 que tenemos sobre La Ribereña, muy cerca de Capufe siga destrozado, que algo tan elemental no se esté considerando en el presente gobierno.

“Porque resulta que todos tienen una cuota de votos. Es decir, en la colonia donde me sufragaron más, ahí voy a ir a gastar el dinero y hacer la obra. Todo se intercambia por votos, por intereses o hasta por liderazgo. Ah, vamos a hacer esta calle porque aquí vive la lideresa fulanita de tal que nos acarreó votos.

“Ese es el tipo de compromisos que se hacen con los partidos políticos y es lo que no estamos haciendo nosotros. Es lo que nos hace diferentes.

“Otro tema es el gasto en obra pública. Están erogando una inmensidad, pero con tres constructoras, porque esas constructoras son las que financiaron la campaña y financiarán las campañas del futuro. ¿Por qué hacen ese tipo de compromisos?, ¿por qué el dinero que gastas en campaña tiene que comprometer el erario municipal. Esas son las grandes preguntas que tenemos todos y por las que necesitamos una alternativa ciudadana que nos represente”.

> ¿Cuál es el perfil de personas que trabajarían con usted?

“Será muy variado. Suena a cliché, pero buscaremos a las personas que estén capacitadas para hacer el trabajo. No importa si son del PAN, del PRI o del PRD o ciudadanos comunes, lo que importa es que tengan la experiencia y la capacidad para darle buenas cuentas a Reynosa. Lo que sí importa es que sean honestos, porque de lo que estamos cansados los reynosenses es que cada dos o tres años tengamos un nuevo rico, el alcalde que se va, y sus familiares. Siempre es la historia de todos los tiempos. Hoy, lo que queremos es buscar gente honesta, que verdaderamente quiera a

Reynosa, que tenga ganas de ver a Reynosa triunfar, de volver al Reynosa que teníamos antes en el que había donde divertirte, donde comer, donde disfrutar y hacer bien las cosas. Ése es el Reynosa al que le tenemos que apostar”.

NO SE PUEDE NI SALIR A LA CALLE

Pedro Castorena habló de lo que considera se tendría que hacer en seguridad para devolver la confianza a la ciudadanía y que regresen las inversiones y el empleo a Reynosa.

“Creo que tenemos que disminuir la delincuencia y por consecuencia se atraen empresas y así tenemos la posibilidad de generar mejores trabajos, pero creo que primero tendríamos que tocar el tema de la seguridad.

“En primer lugar tenemos la inseguridad que provoca el crimen organizado. Es una competencia del gobierno federal. El gobierno del Estado coadyuva con la Fuerza Tamaulipas para combatir este flagelo. Por más que quiera el gobierno municipal atacar este problema no se puede, porque lo dijo la alcaldesa y es cierto, no tienen ni una resortera.

“Desde que se firmó el convenio del mando único a nivel nacional, Tamaulipas fue de los primeros que implementó el programa y hace unas administraciones nos quedamos sin policías, porque crearon a la Policía Estatal, hoy denominada Fuerza Tamaulipas, que se ha preparado para dos cosas, la prevención del delito y el apoyo al combate al crimen organizado.

“Sin embargo, hoy no tenemos suficientes policías en Tamaulipas como para poder decir que en Reynosa se puede cuidar a la ciudadanía y vienen emparejados los delitos del fuero común, pero esos son los que deberían estar atacando las fuerzas estatales. Y creo que desde la administración municipal perfectamente se puede construir una fuerza civil que pueda proteger a los ciudadanos.

“No crean que será una Policía que andará armada combatiendo al crimen, sino una Policía que le ayude a los ciudadanos, a las víctimas de delitos y creo que en la siguiente administración, si es ciudadana, vamos a tener ese proyecto.

“Hoy en día hay una alta incidencia en violaciones, en robos a casa habitación, en robos de vehículos y peatones. Los secuestros exprés para quitarte el dinero en el cajero automático y todos esos delitos que corresponden al fuero común que hoy no se les está dando la atención debida para su solución, son lo que se tienen que atacar.

“Que los federales se peleen con el crimen. Es su trabajo. Aquí hay soldados, marinos, policías federales. Que sean ellos los que combatan al crimen y el Estado de Tamaulipas se dedique a combatir los delitos del fuero común. Que activen las comandancias de Policía. Eso pudiera estar haciendo hoy la presidenta municipal. Arreglarlas para entregarlas a la Fuerza Tamaulipas y atacar la incidencia del delito.

“Debemos trabajar en mejorar el estado de vida de cada uno de los ciudadanos de Reynosa y lo primordial es darles seguridad.

> ¿Cómo haría para devolver la confianza a la gente de Reynosa para salir a la calle?

“Creo que lo único que necesitamos los reynosenses es saber que no hay balaceras, es saber que puedes salir en paz y no te van a quitar el carro en un centro comercial. Es saber que puedes salir en la noche y no vas a encontrarte alguien que te robe. Cuando eso suceda vamos a regresarle a la gente la confianza y no solamente la confianza de salir, sino de invertir, de convivir con su

fafamilia y de poder ir a los parques.

“Tenemos un solo parque. El Cultural, que está muchas veces en un estado de abandono. Para no ir lejos, en el estacionamiento del parque nos quebraron el vidrio de la camioneta y nos robaron unos celulares. Eso le da inseguridad a las personas. Falta confianza en las autoridades, eso es lo que debemos de combatir”.

QUE DIGAN CÓMO HACERLE

Normalmente, los políticos saben cuáles son los problemas de la ciudad, pero no dicen cómo van a resolverlos.

> ¿Usted sabe cómo?

“Desde nuestra alternativa ciudadana es que debemos tenerlo claro. Creo que uno de nuestros problemas es el tema de desarrollo económico. A dónde hemos llegado con este formato. Hemos encontrado la fórmula para darle una nueva vía. El otro gran problema es la priorización de la obra pública y vamos a ir a hacer obra en donde la gente sí pague su predial, todos tendrán, pero creo que deben tener como prioridad los cumplidos.

“Una de las alternativas es que nosotros debemos de crecer hacia arriba. Ya no debemos extender la mancha urbana nada más porque tenemos tierra. Empezar a buscar zonas de desarrollo vertical, porque esa medida le facilitará a los ciudadanos un mejor acceso a agua potable, electricidad y mejores servicios.

“Creo que debemos enfocar todos los esfuerzos, primero, a reparar lo que se nos está cayendo. Es como en la casa, hay que remodelar la ciudad completa, empezando con las vialidades que más usamos todos.

“Perdimos el rumbo desde el momento en el que extraviamos la esencia de lo que éramos. Llegamos aquí siendo agricultores, luego nos hicimos comerciantes, después ganaderos. Era una economía que se derramaba entre todos.

“Luego nos hicimos petroleros, con una gran oportunidad de desarrollo y derrama de dinero. Luego nos hicimos industriales, porque la gran promesa era que los reynosenses nos íbamos a convertir en parte de la gran cadena de valor de las maquiladoras, cosa que no pasó. Creo que nosotros debemos de saber o de ir a nuestras raíces y origen. Qué somos o en qué nos hemos convertido, en eso es donde vamos a enfocar todo el esfuerzo del desarrollo económico.

“Debemos de apoyar a los comerciantes que aquí invierten un Peso. Ayudar a las personas que transforman cosas, como los que hacen ventanas. Apoyar las empresas locales, porque en la medida que nuestros empresarios locales crezcan, en esa medica crecerán los empleos de valor y no los que son mal pagados el día de hoy. Lo que necesitamos es cambiar la forma y el enfoque de donde podemos dar empleo, pero no podemos hacer nada de eso si no le damos seguridad a los empresarios.

“Por lo tanto tenemos un programa muy concreto para generar las condiciones de crear un nuevo cuerpo de seguridad ciudadano. Debemos de cuidar a los habitantes de Reynosa y retomar del ayuntamiento esta obligación, está en nuestros reglamentos y en las obligaciones del presidente municipal y el cabildo.

“Otra: necesitamos reorientar a Reynosa hacia un rumbo concreto. Hacia dónde queremos llegar. Sabemos muy bien qué tenemos que hacer cuando lleguemos a la presidencia municipal. Sabemos muy bien cómo poder construir la alianza social que hace falta. Porque hoy hay mucha apatía. Los ciudadanos como que dicen –es lo mismo, son los mismos de siempre y es la misma gente la que va a gobernar–.

“Creo que debemos combatir la apatía. Hoy todas esas personas que nos están leyendo deben de pensar si seguimos igual con el rumbo que llevamos, haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, o levantamos la cara y nos ponemos a participar, para tener un resultado diferente en nuestra ciudad. Todo aquel que quiere a Reynosa la quiere transformada, segura, con un rumbo definido y creciendo. Yo también la quiero así, pero necesitamos de todos los ciudadanos.

> ¿Y está consciente que enfrentará esa apatía de la población para ir a votar, y que tiene que dar un golpe de efecto?

“Y no solo eso, además estoy convencido que nos vamos a enfrentar a la apatía de los que no quieren participar, vamos a enfrentarnos al sistema y a sus formas de hacer campaña y que a partir de dádivas quiere conseguir el voto. Y vamos a enfrentarnos al Estado, porque obviamente el PAN va a tener su candidato y van a apoyar en todo lo que puedan.

“Además la marea lopezobradorista, pero yo lo que les digo a mis compañeros y amigos que nos acompañan en este proyecto. Lo que necesitamos es que sean cuatro, cinco o seis, diez candidatos, y que todos tengan el buen corazón y deseo de transformar a Reynosa para que a la hora que gane el que gane van a hacer todo para la construcción de un Reynosa que queremos los ciudadanos. Si eso no sucede los pelearé, los confrontaré y les haré saber lo que piensa la organización ciudadana que me respalda.

“Lo haremos saber y gritaremos por todos los medios, así tengamos que enfrentarnos a quien tengamos que enfrentarnos.

> ¿Qué sigue para Pedro Castorena en cuestión de trámites?

“Hoy estamos en la parte final de la creación de nuestra planilla. en los próximos días estaremos presentando ante el Instituto Electoral de Tamaulipas nuestra carta de intención para participar como aspirante a la candidatura independiente para contender por la presidencia municipal”.

> En este caso la recaudación de firmas sería por aplicación digital o físicas?

“Va a ser en una aplicación y el plazo, si no estoy mal, será de entre el 9 de enero y el 8 de febrero. Son aproximadamente 15 mil firmas las que están solicitando.

“Cada oportunidad que tenemos la vamos a aprovechar para decirle a los ciudadanos que tenemos una esperanza grande, que tenemos la gran oportunidad de cambiar el rumbo de la ciudad”, comentó el ciudadano Pedro Castorena, que figura entre los nombres que buscarán la presidencia municipal de Reynosa.