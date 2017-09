Reynosense encabeza proyecto libertario de nación

Rodolfo Santos Dávila presentó su libro ‘Por la Libre’, mediante el cual promueve un movimiento que

busca cambiar la mentalidad de los mexicanos y anuncia que buscará una candidatura independiente

a la presidencia de la República.

Todo surgió por una lógica empujada por la ilógica. Tras la Reforma Electoral promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se comprobó que aspirar a un cargo de elección popular de manera libre y sin partidos es muy complicado.

De acuerdo con analistas el aparato gubernamental y la clase política en México, para dar una impresión democrática ante el mundo y la opinión pública, adoptaron la figura de la candidatura “independiente”; sin embargo, por el elevado número de trabas y requisitos que ellos mismos pusieron parece casi imposible participar bajo esa denominación.

Rodolfo Santos Dávila, un ciudadano de Reynosa que ha levantado la mano para ser presidente de México, expone en su libro “Por la Libre” asuntos como éste, aborda los problemas existenciales de la nación y presenta ideas para combatirlos.

“Las candidaturas independientes tienen muchos candados. Se nos está pidiendo que reunamos 800 mil firmas, un millón por el margen de error que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa, pues comprobamos que es prácticamente una ciudad completa en diferentes Estados de la República.

“Por ejemplo, ¿cómo se puede pensar que un instituto histórico como el Partido Acción Nacional (PAN) con 70 años de historia, tenga 250 mil militantes entre activos y adherentes y a un candidato independiente le pidan varias veces más esa cantidad?”, denunció.

Y agregó que esos son monopolios y no puede haber un cambio de timón en el país, un modelo diferente, con actores políticos que sean los mismos.

“Los panistas hablan de una autocrítica, como si fuera tan sencillo, cuando tuvieron doce años y no desmantelaron un viejo régimen como el PRI”, fustigó Santos Dávila.

UN PROYECTO DE NACIÓN

Comentó el entrevistado que tras ser abiertas las candidaturas independientes pensó en profundizar exactamente en lo que ha pasado, del por qué se han generado tantos monopolios no nada más en lo económico, sino también en lo político, dado el sistema cerrado de partidos políticos que existen en el país.

“Quiero anunciar el lanzamiento de un proyecto que tiene que ver con una candidatura ciudadana a la presidencia de la República, que está implícito en este libro ‘Por la Libre’, el cual se encuentra ya en circulación.

“Pretendo presentar a través de cuatro diferentes tópicos, qué es la educación, ética, cívica e histórica económica, donde detallamos en qué momento México perdió la directriz de la economía y del por qué no crecemos.

“Nuestro país en los últimos treinta años no ha podido tener un desarrollo mayor al uno por ciento del producto interno bruto (PIB), y esto nos indica que hay un modelo que no ha funcionado, y por otro lado la parte que tiene que ver con el estado de derecho”, expresó.

En el libro aborda estos temas, la inseguridad que particularmente se padece en Estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán que, a consideración de Santos Dávila, impide tener crecimiento económico.

“En un país donde no hay seguridad, donde no hay garantías mínimas para la sociedad es imposible tener el desarrollo que queremos”, añadió.

OTRA VEZ POR LÓGICA

El también empresario de Reynosa ilustró que la economía es muy sencilla:

Etimológicamente el significado es administración del hogar, pero en un país los economistas nos vienen con conceptos que a veces no entendemos, balanza de pagos, déficit comercial, y cuestiones que en realidad no nos dicen qué está pasando.

“Y eso no nos habla de un buen negocio. Y para poder administrar la economía del país es como el hogar: que lo que salga en gastos no sea más de lo que ingresa, así de sencillo.

“En México se ha administrado mal la economía, porque casi un 50 por ciento de todos los ingresos y el patrimonio nacional lo administra el Estado. El gobierno, su representante jurídico, el Estado”, subrayó.

Rodolfo Santos Dávila también comentó que México es un país privilegiado, pero en manos de delincuentes.

“Hemos tenido durante mucho tiempo el emprendurismo, las ganas y los recursos; puertos, lagos, minas. Los mexicanos que se van de nuestro país son muy dedicados, según la Organización Internacional del Trabajo, pero en realidad lo que hemos tenido es un estrangulamiento de nuestra vida económica, porque se han creado gigantismos económicos, monopolios y la concentración de la riqueza en muy pocas manos.

“Entonces, si hay un país en donde el 80 por ciento de la riqueza descansa en el 10 por ciento de las personas el modelo está mal”, comparó.

IZQUIERDA CONTAMINADA

Consideró que por otro lado hay un error sistemático que ha cometido la izquierda nacional.

“Se ha dicho que en los últimos treinta años México tiene un modelo liberal, de libre mercado y donde hay libre competencia, pero no es cierto, porque es un modelo corporativo que gracias a las concesiones, a las licencias, a los privilegios que da el gobierno a muchos de los empresarios y de los traficantes de dinero tenemos esos problemas de desigualdad en la concentración de la riqueza nacional”, ponderó.

> En su proyecto libertario de nación habla de un concepto de maestría en línea, pero ¿cómo funcionaría?

“Nuestros pilares de esta jornada que estamos anunciando, aparte del libro tenemos maestría digital. Queremos llegar a la cifra de un millón de becados. Voy a dejar los ‘links’ para que nos ayuden los amigos que nos están escuchando y podamos becar a un millón de emprendedores para que puedan montar negocios digitales y generar empleo.

“No hay oportunidades para nuestros jóvenes, por eso presentamos esta plataforma de contenidos teóricos-prácticos y la idea es que lo llevemos de la mano para implementar su negocio y empezar a generar ese conocimiento”, aseguró.

EL RETO ES GRANDE

Rodolfo Santos es un personaje de Reynosa. Empresario, conoce muy bien la ciudad. Es un tamaulipeco que está levantando la mano para el gobierno de la República. Y habla sobre cómo darse a conocer a nivel nacional.

“La oportunidad está dada. La Reforma Electoral permite que podamos llevar a cabo este tipo de trabajo y la apertura que está habiendo gracias a los medios sociales podemos llevar una propuesta muy concreta.

“Hemos viajado por el país, le he dado tres vueltas a través de los años y por mi participación empresarial y política, tengo amigos en todo México. Creo que es una gran oportunidad para que podamos construir esto.

“A mí me han preguntado por qué un salto tan grande a la presidencia de la República y no hacer una carrera política, y la respuesta es que ese es precisamente el problema, que en un modelo como el que tenemos, un régimen corrupto y corruptor es muy difícil que mantengas una línea de honestidad, cuando todo el tiempo se ha vivido de la política”, confesó.

Y lamentó que todas las organizaciones implementadas en México con el modelo de partidos han fracasado.

“Quiero darles un dato, porque desde 1938 a la fecha hemos tenido un promedio de 88 familias que han controlado el Congreso de la Unión. Estamos hablando de un monopolio político. Todos esos privilegios y dineros que reciben los partidos políticos es excesivo.

“Angelo Panebianco es un politólogo italiano que dice que los partidos como el ser humano tienen una infancia, una adolescencia y una madurez, pero que todos corren el peligro de convertirse en burocracias”, refirió.

LO MISMO DE SIEMPRE

Rodolfo Santos Dávila afirmó que en México los partidos ya no representan la voz ciudadana, sino que son burocracias a través de los años y donde hay un grupo, una oligarquía, una casta política que determina quienes son lo candidatos y les dan línea a través del ‘dedazo’.

“Lo que hubo en el PRI durante tantos años y que se criticó en su momento por la oposición, ahora el PAN, el PRD y todos los partidos existentes actualmente ya utilizan el modelo del ‘dedazo’ y por ello es muy difícil que pueda surgir un liderazgo desde un partido político que sea ciudadano.

“Yo tuve la oportunidad de participar nada más tres años activamente en política y lo hice porque me gusta la política, soy un aficionado de la política, pero no he vivido de ella y no me gusta lo que son las prácticas, esos coorporativismos que hay y esas estructuras que estrangulan el crecimiento de nuestra economía”, dijo.

Este reynosense con aspiraciones presidenciales externó que en los últimos años ha habido una literatura en aumento en el tema de la desigualdad, pero compara que en México se ha hablado de eso desde la época de la Independencia.

“El nuestro es el país de las grandes desigualdades, y eso es lo que lastima, no únicamente la pobreza. De esto también se alimenta al crimen organizado, porque según datos a nivel internacional de las principales agencias de seguridad, el 90 por ciento de los grupos criminales que operan en el país se alimentan por el hambre de las personas que no consiguen un empleo.

“Por ello tenemos dentro de nuestra propuesta una ley de amnistía para la paz y la reconciliación del país. Creo que hay que darle ya fin, término a esta guerra que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, y que no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que ha generado son muertos y la imposibilidad de que México crezca, porque estamos en medio de la violencia”, lamentó.

CAMBIO DE MENTALIDAD

Rodolfo Santos pone en relieve la importancia de hacer una discusión nacional y un debate para generar una revolución educativa, ética y cívica para el país.

“El civismo y la ética nos quieren aparentar que son materias que están fuera de moda, pero no todos somos corruptos, creemos en la honestidad como una virtud humana que debemos practicar. La ética no es otra cosa más que hacer el bien a los demás.

“Vamos a estar muy activos en las redes sociales, estaremos subiendo videos de varios formatos. México lo que necesita es un cambio de timón y ese no lo va a poder hacer ni Rodolfo Santos ni ningún caudillo o mesías de forma individual.

“Necesitamos escuchar a los expertos. En el tema de la seguridad hay excelentes especialistas. Hay gente del Ejército Mexicano con gran profesionalismo. Creo que ha hecho un papel decoroso, a pesar que se le mandó a una guerra que no le corresponde”, precisó.

Santos Dávila asimismo sugiere en su libro limitar las funciones del Estado, porque el gobierno no resuelve problemas.

“El gobierno es el problema. Hay que limitar sus funciones económicas y que haya mucho emprendedor. Darles a los jóvenes educación financiera.

“Van a las universidades y no les enseñan si quiera cómo ahorrar, cómo generar un proyecto emprendedor. Entonces, nuestro proyecto tiene tres valores que debemos exaltar. El derecho a la propiedad, el derecho a la libertad y el derecho a la vida”, insistió.

ATACAR PROBLEMAS DE RAÍZ

Este político de Reynosa reiteró que entre los cambios de nación debe modificarse la política monetaria y de la propiedad.

“Hay que hacer una reforma al artículo 27 de la Constitución, porque el de propiedad es un derecho humano, pero pertenece a la nación, que al final es un término retórico, pertenece al gobierno y no al ciudadano.

“Entonces tú cómo puedes puedes construir un proyecto empresarial y proyectarte a largo plazo si tú no eres dueño de lo que trabajas, porque en cualquier momento el gobierno te expropia entre paréntesis por causa de interés público. Y no tenemos ni siquiera el derecho a la propiedad”, criticó.

Remarcó que a el quien lo inspira para aspirar a la presidencia de la República es la comunidad.

“Hay tres sectores que para mí son muy importantes, y para lo cual está dedicado este libro. Son los niños de México, yo les llamo los hijos de la violencia. Viven entre las escuelas a media mañana, en medio de las balas en esta guerra torpe que todavía padecemos.

“Los jóvenes emprendedores que no tienen donde conseguir un trabajo para ayudar y apoyar la familia. A ellos, a los que vamos a becar está dedicado también este proyecto, y a las personas de la tercera edad, que se encuentran desprotegidas y tienen la necesidad de protección”, dijo.

‘NO PODEMOS SEGUIR ASÍ’

También añadió que existió un político mexicano que lo ha inspirado para pensar de esta manera:

“Sin lugar a dudas es Manuel J. Clouthier, el cual nos hablaba de un México de esperanza. Es la página no escrita de nuestra historia nacional.

“Fue un hombre que tenía una visión libertaria y a él sin duda le dedicamos esta jornada electoral, porque dejó muchos hijos políticos de los cuales humildemente me considero uno de ellos, porque sus ideas, cuando era un adolescente permearon en mi manera de pensar y nos inspira en este proyecto”, remarcó.

Rodolfo Santos Dávila es categórico e insistió que: “No hay una posibilidad de que a través de mexicanismo, de posturas redentoras, de decir voten por mi y yo solucionaré todos los problemas, eso es una mentira. “Tenemos todos que construir y contar con una visión conjunta, pero lo que sí creo es que la persona que encabece un proyecto de nación debe de tener la calidad moral para hacerlo, porque el modelo que hoy tenemos tiene bases criminales.

“En realidad si les hacemos un test psicológico a muchos de los políticos mexicanos estoy seguro que saldría la tipología de un delincuente de cuello blanco”, analizó.

También pide que el mexicano abra su mentalidad, pues existe mucho más información que la opinión pública desconoce y los niveles de corrupción en los que se maneja el gobierno son superiores.

“Nos asustamos por el tema de la ‘casa blanca’, pero si vemos las propiedades de muchos gobernadores, presidentes municipales, diputados, eso es un juguete, un juego, pero los medios tradicionales no permiten ventilar el verdadero problema que tiene el país.

“Es muy importante que hablemos de los temas y que podamos impulsar un liderazgo y un movimiento con gente que tenga el valor moral y soporte para poder hablar y llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.

“Ese modelo que tiene el país ha ayudado a que se encumbren personajes, porque el sistema fue diseñado para eso.

“Y por qué no pasa nada, que no hay estado de derecho y sí impunidad en el país. Es muy sencillo: llega una persona a ser gobernador, presidente municipal o lo que sea, empieza a hacer negocios de dinero sucio y reparte dinero a muchas instancias del gobierno. Y entonces quienes deberían de aplicar la ley no lo hacen porque reciben su tajada”, lamentó.

Es por ello que Rodolfo Santos Dávila pide a los mexicanos reflexionar, no ser permisivos ni dejarse engañar, sino participar con responsabilidad en la búsqueda de una nación moderna, transparente y progresista.