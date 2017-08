Emergencia sanitaria en Reynosa

De acuerdo con las autoridades del Sector Salud, durante la temporada de lluvia se incrementan los casos de zika y dengue, por ello advierten que la cuidad se encuentra en emergencia sanitaria e invitan a los habitantes a realizar labores de combate contra dichas enfermedades.

El secretario de Desarrollo Social municipal, Eduardo Bladinieres Cámara, señaló la importancia de prevenir el contagio realizando labores de limpieza en casa, en cada patio se deben eliminar los baldes, latas, cacharros y llantas que pudieran servir de criadero para el mosco aedes aegypti trasmisor del virus.

“La mayor importancia del zika es su capacidad de ser transmitida al bebé en gestación y causar malformaciones neurológicas en las mujeres embarazadas; mientras que el dengue tiene un índice de complicaciones mayores ya que pueden aparecer sus manifestaciones y no sentirse tan enfermos como para solicitar la ayuda médica”, advirtió el doctor.

La epidemióloga de la IV Jurisdicción Sanitaria, Gloria Leticia Doria Cobos, expresó que cada caso debe reportarse a la Secretaría de Salud pues se cuenta con un protocolo sobre el aislamiento o el seguimiento para cada enfermo.

“El área de epidemiología manda una brigada buscando casos similares en el sector; Coepris revisa giros de importancia como llanteras, talleres y casas habitación donde además dan plática; mientras que vectores realiza fumigaciones, intra y peri domiciliariamente, el hogar del paciente, las casas contiguas y después nueve manzanas a la redonda; si no es notificado un caso, ninguna de estas acciones se va a realizar, por ello la importancia de hacerlo saber al

Sector Salud”, precisó Doria Cobos.

Agregó que otras acciones a realizar son agregarle al agua larvicida, mejor conocido como abate; vigilando que no tenga los comúnmente llamados maromeros que son las larvas del mosquito. En caso de encontrarlos en ese recipiente se debe tirar el líquido, lavar y cepillar muy bien y volverlo a llenar en caso de que se tenga que almacenar nuevamente.

“El abate no sirve para matar otros insectos, ni surte efecto en el pasto o hierba, es exclusivamente en agua cuando cumple su función y contra el mosquito”, agregó la epidemióloga.

Una bolsa de abate de 20 gramos sirve para un tinaco de 200 litros y puede durar hasta tres meses. La acción del abate y el agua puede ser utilizada para el uso diario de la casa, lavar ropa, trastes, regar, baño, etcétera, menos para consumio humano y cocinar.

Para evitar propagación de las enfermedades, la epidemióloga explicó que durante los primeros 3 a 5 días de iniciados los síntomas y que se presenta la fiebre es cuando el paciente puede estar infectante y aunque no puede infectar a otra persona directamente, ya que la transmisión es a través del piquete del mosquito, el insecto puede picarla nuevamente e ir a infectar a alguien más, por medio de otro piquete.

“Entre los primeros 7 a 10 días es bueno la persona se cubra, de preferencia con un pabellón para evitar que los mosquitos se infecten y no infecten a otra persona”, mencionó Doria Cobos.

Bladinieres Cámara recomendó a la población que por ningún motivo se auto-medique y mucho menos que utilice aspirina o medicamentos que contengan acido acetilsalicílico, porque es el que más esta relacionado a complicar con reacciones neurológicas muy graves, lo único que puede tomar es un analgésico como el paracetamol, que es el más noble mientras tiene ayuda profesional de un médico.

La regidora de la Comisión de Salud municipal, María Elena Blanco Chávez, comentó que a finales del mes de mayo le presentaron un proyecto a la presidenta municipal Maki Ortiz sobre las medidas preventivas que tiene que realizar dicha comisión para tratar de erradicar el mosco trasmisor de esas enfermedades, considerando la temporada de lluvias.

“Tuvimos una reunión con nuestro jefe de la Jurisdicción el doctor Omar Nelson González Cepeda en donde acordamos trabajar de una manera coordinada; la jurisdicción Sanitaria y el municipio nos otorgaron todo el apoyo para iniciar con la promoción de la salud”, mencionó Blanco Chávez.

En el área de Parques y Jardines del municipio el subdirector Iván Guzmán, expresó que por instrucción de la alcaldesa, todo el personal que labora en servicios públicos primarios, así como todas las direcciones, salen a trabajar en conjunto con el Sector Salud.

“Hemos retirado hasta ocho camiones llenos de muebles y cacharros de las colonias de la periferia donde se realiza la campaña descacharrización que ya habían implementado anteriormente; alrededor de 16 mil llantas han sido recolectadas”, expresó Iván Guzmán.