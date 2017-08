Un juego de alto riesgo

Comprueban que los golpes provocados por el choque constante de los cascos en el futbol americano tienen consecuencias fatales.

En un estudio que realizó la neuropatóloga Ann Mckee a cerebros de ex jugadores de la NFL fallecidos, habría encontrado que en 110 de las 111 muestras, existía Encefalopatía Traumática Crónica, o ETC, la enfermedad degenerativa que se cree es causada por golpes repetidos a la cabeza.

La investigación publicada en The Journal of the American Medical Association y retomada por el periódico The New York Times describe que en total fueron tomados 202 casos, 111 de ellos ex elementos de la NFL como el miembro del Salón de la Fama Ken Stabler y algunos otros reconocidos atletas que sus familias pidieron no ser identificados.

De los 110 cerebros diagnosticados con ETC, 44 corresponden a personas que se desempeñaron como linieros, 20 corredores, 17 defensivos profundos, 13 linebackers, 7 quarterbacks e incluso un pateador.

Ronnie Caveness, un linebacker para los Oilers de Houston y Chiefs de Kansas City fue un caso positivo. En la universidad, ayudó a los Razorbacks de Arkansas a quedar invictos en 1964. Uno de sus compañeros de equipo era Jerry Jones, ahora el dueño de los Cowboys de Dallas. Jones ha rechazado el vínculo entre el futbol americano y el ETC.

El ETC tiene como síntomas mareos, incluyendo pérdida de memoria, confusión, depresión y demencia. Los problemas pueden surgir años después del último golpe recibido.

La doctora Mckee, jefe de neuropatología del VA Boston Healthcare System y directora del Centro ETC de la Universidad de Boston, ha acumulado el mayor banco de ETC del mundo. Pero los cerebros de algunos otros jugadores que se encontró que tienen la enfermedad -como Junior Seau, Mike Webster y Andre Waters- fueron examinados en otros lugares.

Recientemente Warren Sapp, integrante del Salón de la Fama de la NFL, confesó que padece de pérdida de la memoria y que donará su cerebro cuando muera para que la ciencia pueda estudiar los traumas cerebrales que provocan los golpes en la cabeza del futbol americano.

Agencia EL UNIVERSAL

‘La verdad oculta’

Concussion es una película que fue titulada en México ‘La verdad oculta’, se trata de una cinta dramática rodada en 2015, basada en hechos reales del futbol americano, dirigida y escrita por Peter Landesman, basada en un artículo médico de 2009 en la revista GQ llamado Juego Cerebral de Jeanne Marie Laskas. El film es protagonizado por Will Smith como el Dr. Bennet Omalu, un patólogo forense nigeriano que luchó contra los esfuerzos de la NFL para suprimir su investigación sobre la lesión crónica de nombre encefalopatía traumática crónica (ETC) que sufren los jugadores de fútbol profesionales.

La película también está protagonizada por Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw y Albert Brooks. Columbia Pictures estrenó la película el 25 de diciembre de 2015, de acuerdo con información de Wikipedia.

En el año 2002,​ el excentro de los Acereros de Pittsburgh Mike Webster fue encontrado muerto en su camioneta.

Bennet Omalu, un patólogo forense de la oficina médico forense del condado de Allegheny, Pennsylvania, se encarga de la autopsia de Webster, y descubre que tiene un daño cerebral severo.

Él en última instancia determina que Webster murió como consecuencia de los efectos a largo plazo de los constantes golpes en la cabeza, un trastorno que él llama Encefalopatía traumática crónica (ETC).

Con la ayuda del ex médico del equipo de los Steelers Julian Bailes, un colega neurólogo Steven T. DeKosky y el forense del condado Cyril Wecht, Omalu publica un documento sobre sus hallazgos, que es inicialmente rechazado por la NFL.

En los próximos años, Omalu descubre que otros tres ex jugadores de la NFL fallecidos, Terry long, Justin Strzelczyk y Andre Waters, tenían síntomas muy similares a los de Webster.

Finalmente persuade al recién nombrado comisionado de la NFL Roger Goodell para presentar sus conclusiones ante un comité de seguridad de los jugadores. Sin embargo, la NFL no toma en serio a Omalu; al que ni siquiera le permiten estar en el espacio para la presentación.

Omalu es sometido a una presión considerable para que se retracte de sus esfuerzos. Wecht es sometido a una persecución por motivos políticos por cargos de corrupción.

La esposa de Omalu, Prema, sufre un aborto involuntario después de ser acosada. Los Omalu se ven obligados a abandonar su hogar ideal y se van fuera de Pittsburgh. Se trasladan a Lodi, California; donde Omalu toma un trabajo en el Condado en la oficina del médico forense de San Joaquín.

Sin embargo, él es justificado cuando los ex jugadores de la Asociación ejecutiva de la NFL, Dave Duerson se suicida debido a sus crecientes problemas cognitivos; en su nota de suicidio, Duerson admite que Omalu tenía razón.

A Omalu se le permite hacer frente a una conferencia NFLPA sobre las conmociones cerebrales y la encefalopatía traumática crónica. En medio de un creciente escrutinio del Congreso, la NFL se ve obligada a llevar el asunto de la encefalopatía traumática crónica más en serio.

A Omalu se le ofrece un trabajo como jefe médico forense para el Distrito de Columbia, en la capital del país, para ser prácticamente el forense de la nación, pero lo rechaza con el fin de seguir trabajando usando sus manos en las autopsias. v