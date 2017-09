Destroza Houston

Decenas de miles de afectados y desplazados a refugios temporales provoca el huracán Harvey en esta ciudad texana y afecta a unos 30 condados de la región.

Decenas de miles de habitantes de la ciudad de Houston y los condados cercanos fueron severamente afectados por los efectos del huracán Harvey y las inundaciones provocaron más de 30 mil desplazados que dejaron sus hogares para buscar refugios temporales donde guarecerse del fenómeno meteorológico.

Hasta el pasado lunes la tormenta había dejado tres personas sin vida, casi 20 heridos, en tanto los informes de otras víctimas aún no han sido confirmados.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) espera que atender a al menos 30 mil refugiados por la inundación, dijo su director, Brock Long, en una conferencia de prensa en Washington, de acuerdo con informaciónd e las agencias de noticias.

“Esta misión de refugio será una tarea muy pesada. Esperamos que más de 30 mil sean ubicadas en refugios temporales”, indicó

“En este momento es una situación en proceso. No estamos aún en situación de

recuperación”, agregó.

“Buscamos reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en una zona muy amplia, de más de 30 o 50 condados que fueron impactados en Texas” por Harvey, agregó Long.

Los dos principales aeropuertos de la cuarta ciudad de Estados Unidos suspendieron todos sus vuelos comerciales y dos hospitales se vieron obligados a evacuar a los pacientes. Una emisora de televisión quedó fuera del aire.

Los daños provocados por Harvey, que golpeó a Houston y a la costa del golfo de Texas, serían mucho menores a los provocados por grandes tormentas que afectaron a Nueva Orleans y Nueva York, dijo hoy Hannover Re, una de las mayores reaseguradoras del mundo.

Según esta empresa, las pérdidas aseguradas por Katrina en 2005 fueron de cerca de 80 mil millones de dólares, mientras que las pérdidas por el huracán Sandy en 2012 sumaron 36 mil millones de dólares.

Las pérdidas aseguradas por Harvey se estiman hasta ahora en menos de 3 mil millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de una proyección temprana del mercado, que habló bajo condición de anonimato debido a que la industria aún evalúa costos mientras la tormenta continúa.

Deja Harvey 30 mil afectados y 31 muertos

Por primera vez en mucho tiempo, Houston vio el sol el miércoles 30 de agosto por la mañana. La luz trajo un poco de calma a los residentes, pero también dejó ver con mayor claridad la magnitud de los daños de Harvey, uno “de los peores desastres en la historia de Texas”, en palabras de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Las cifras son muy provisionales aún, cuando ni siquiera ha comenzado a bajar el nivel del agua, dio a conocer el diario El País, en su versión digital.

Treinta mil personas seguían fuera de sus casas en 320 refugios dentro y fuera de la ciudad. Las autoridades habían confirmado hasta el miércoles, 31 muertos relacionados con la tormenta.

Entre los muertos, Estados Unidos está conmocionado por la historia de seis miembros de una misma familia que quedaron atrapados en un coche bajo el agua.

Dos abuelos con cuatro nietos, con edades entre 6 y 16 años. Tratando de huir, se metieron en la calle equivocada y el agua devoró el vehículo. Conducía Sammy Saldívar, el padre de los niños, que logró salir del coche y lo vio hundirse cuando trataba de rescatar a su familia, según contó a CNN Eric Saldívar, su hermano.

“Podía oír a los niños gritar y llorar intentando salir de la furgoneta”. Cuando lo rescataron, alcanzó a decir: “El coche está ahí abajo”, pero había desaparecido. Los equipos de rescate encontraron el coche el miércoles.

Otra víctima mortal fue un policía, Steve Perez, de 60 años, que se vio atrapado por el agua en su vehículo cuando trataba de entrar en la ciudad para las tareas de rescate.

Durante la noche, Houston se convirtió en una ciudad fantasma. El alcalde decretó un toque de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana ante las informaciones de que estaba habiendo saqueos en las casas abandonadas.

Ha habido casos, informaron, de personas que se han hecho pasar por agentes de Policía exigiendo a los residentes que evacúen para luego robar sus casas.

“No vamos a tolerar que personas victimizen a otros en el punto más bajo de sus vidas” dijo el jefe de policía de la ciudad, Art Acevedo. Al menos 14 personas han sido arrestadas por saqueo.

Hasta un 30 por ciento del Condado de Harris, donde residen 4.5 millones de personas, está bajo el agua. Las casas afectadas por la tormenta siguen inundadas, mientras las represas Barker y Addicks, que se rebasaron por primera vez en su historia, continúan liberando agua de manera controlada. El martes, el área de Houston batió el récord de lluvias caídas en Estados Unidos dos veces. Cedar Bayou, en las afueras, acumuló 1,317 milímetros de lluvia. Es más de lo que cae en la ciudad de Nueva York en un año entero.

Aún no está claro cuándo las personas damnificadas puedan siquiera entrar a sus casas para evaluar la gravedad de los daños. Autoridades han hablado de semanas para que el agua salga completamente de los sectores más afectados. El juez del condado de Harris, Ed Emmett, aseguró que entre 30 mil y 40 mil casas han quedado destruidas.

Harvey llegó a la costa de Texas el pasado viernes por la noche como huracán de categoría 4, el primero de esa magnitud desde Wilma en 2005. En 24 horas, el viento perdió intensidad y quedó degradado a tormenta tropical, pero las peores previsiones del Servicio Nacional de Meteorología se confirmaron cuando se quedó parado sobre Houston dejando lluvias torrenciales y alimentándose del agua caliente del Golfo de México durante cuatro días, en vez de pasar de largo. La tormenta volvió hacia atrás el martes, unos 100 kilómetros hacia el mar, y el miércoles volvió a tierra sobre Cameron, Lousiana, en la frontera con Texas, camino de Nueva Orleans,la ciudad que Katrina asoló hace 12 años y donde provocó mil 800 muertes.

Las previsiones meteorológicas indican que las precipitaciones pueden dejar entre 7 y 15 centímetros de lluvia en Luisiana, donde, no obstante, no se espera que permanezca en este territorio por mucho tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional de Lake Charles. El parte del tiempo apunta a que saldrá por el noroeste en un día, ya como tormenta muy debilitada.