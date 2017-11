Ni crédito, ni dinero, ni fama

Mauricio Martínez dice que para él no es importante el monto económico, sino saber que fue parte de la historia de Pixar.

A sus 45 años, Mauricio Martínez proviene de una familia de músicos veracruzanos para los que vivir de la música es una realidad y no un sueño.

Coco cambió la vida de Mauricio, quien invitado por sus alumnos integrantes del grupo versátil “Los Príncipes”, participó en el casting para ser parte de la banda sonora de la película de Disney que impactó a los mexicanos por la manera en la que refleja parte de la cultura mexicana en el Día de Muertos.

Sin embargo, por participar, únicamente le pagaron 3 mil pesos, aunque eso no es algo que al músico mexicano le inquiete, al contrario, le provoca orgullo que un poco de su trabajo pueda ser escuchado por millones de personas a través de la oportunidad que le dio Pixar de ser parte de la cinta.

Mauricio no piensa en si su trabajo fue mal remunerado o si los extranjeros se aprovechan siempre de la ingenuidad del mexicano para cobrar muy poco por una colaboración. A él le viene bien saber que, en algún momento de la cinta, se escucha no sólo su guitarra, sino también la de “Los Príncipes”.

Este conjunto en el que participan cinco personas (de las cuales sólo tres saben leer partituras, incluido Mauricio), fue contactado por Pixar a través de Simón Hernández, ex alumno de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma del Estado. No les dijeron el nombre del proyecto, incluso, pensaban que sería algo menos comercial.

“Yo, la verdad, no sabía de qué se trataba”, indicó Mauricio al portal Movie Land.

“De entrada, pensé: ‘a lo mejor hay un Pixar en México y van a hacer una película, no de grandes dimensiones’, pero resultó que era una película de la compañía original”.

A Mauricio y su grupo, Pixar les solicitó una grabación de 20 minutos, de la cual la compañía tomó pequeños fragmentos que son bien identificados por el músico veracruzano.

“Tengo bien claro cuando Miguel, el personaje principal, pone un video y empieza una guitarra a sonar, ahí estamos nosotros”, dice Mauricio quien indicó que en esa escena no sólo toca él, sino también “Los Príncipes”.

Pero sus créditos tampoco aparecieron en la película. Aunque para él no sea importante, el valor de su trabajo no sólo se debería dar anunciándolos en los créditos, sino también pagándoles no algo simbólico, sino lo que se considera justo por este tipo de participaciones.