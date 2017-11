Los que deben estar

Con información de: FIFA.com

Tras una noche llena de emociones, con los ojos del mundo puestos en cinco canchas al mismo tiempo para ver

cómo cambiaba la tabla con cada gol, Uruguay, Argentina y Colombia consiguieron su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Perú, que buscaba volver a un Mundial tras 36 años, se quedó con la plaza del repechaje internacional y deberá jugarse, el 6 y 14 de noviembre, el boleto ante Nueva Zelanda. Chile y Paraguay quedaron afuera de la cita planetaria.

Los días previos al partido fueron muy difíciles para la selección argentina, que encaraba el choque en la altura de Quito afuera del Mundial. Únicamente en 1970 se había quedado fuera de la cita mundialista por no pasar un clasificatorio y era una prueba de fuego para todo el plantel. A los 40 segundos, Ecuador ya ganaba. Pero apareció Messi y, tras él, el equipo.

De la mano del 10, la vigente subcampeona del mundo jugará el décimo séptimo Mundial de su historia tras protagonizar la eliminatoria con la menor cantidad de goles a favor desde la de Francia 1998, cuando el sistema de clasificación cambió a todos contra todos: 19.

Las lecciones del día

Colombia y Perú disputaron un partido de altísima tensión, pero el empate dejó con premio a los dos. James Rodríguez primero y Paolo Guerrero luego sellaron un resultado que dejó cuarta a Colombia, que disputará su sexto Mundial, segundo consecutivo. La Bicolor jugará un repechaje internacional por primera vez. En 1985, perdió un desempate continental para ir a México 1986.

Uruguay tenía la clasificación casi en el bolsillo -podía ir a Rusia incluso perdiendo- pero convirtió en una fiesta el estadio Centenario para celebrar su clasificación número 13, la primera evitando la repesca desde que se instauraron para Corea/Japón 2002. Edinson Cavani, autor de un gol, se llevó su premio particular: fue el goleador del clasificatorio con 10 festejos.

Brasil no tuvo piedad de Chile y se convirtió en su verdadera bestia negra de los últimos años: la eliminó en octavos de final de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014 y esta vez le quitó la posibilidad de ser mundialista por tercera vez consecutiva. Juan Antonio Pizzi renunció a su cargo de seleccionador.

En un momento de la noche, Paraguay estuvo a un gol de la clasificación directa pero terminó envuelto en decepción. El gol de Yangel Herrera, capitán de los subcampeones del mundo en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017, simboliza la llegada de la nueva generación vinotinto. Los guaraníes se ausentarán de un Mundial por segunda edición consecutiva.

El 10 argentino apareció en toda su dimensión en el momento más difícil de su selección. Fue la figura excluyente con tres goles y, pese a jugar solo 10 partidos de 18, fue con 7 tantos el escudero de Cavani en la tabla de goleadores. Además, cortó una racha de 446 minutos sin que un jugador argentino convirtiera.

“Por merecimientos tendríamos que haber clasificado antes y era muy difícil acá. Estaba el miedo de quedar afuera, no sé cómo hubiese reaccionado [si pasaba] y hubiese sido una locura para Argentina, pero supimos jugar el partido”, dijo al final.

El Tri… caminando

:: El seleccionado mexicano de futbol clasificó cómodamente a la Copa del Mundo como primer lugar del grupo. Pese a todas las críticas contra el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, por su forma de plantear los encuentros y los constantes cambios en las alineaciones. En su último encuentro de la fase clasificatoria cayó 3-2 ante Honduras y de nuevo vino una avalancha de críticas contra el seleccionador, quien llevó al equipo a Rusia 2018 “caminando”, como dijo en 2006 Ricardo Antonio Lavolpe quien recibió muchos elogios con 22 puntos que hizo el Tri, por 21 que cosechó ahora el once de Osorio.

¿Arreglo entre vecinos?

:: CUANDO EL SILBANTE marcó un tiro libre indirecto en favor de Perú, levantó la mano para indicar que el balón debería ser tocado por dos jugadores (como indica la regla) antes de entrar a la meta. Guerrero lo cobró directo y como iba para dentro, el guardameta colombiano, Ospina, le ayudó… manoteándolo, pero sin intentar sacarlo, para que el esférico entrara y validar el tanto en favor de los peruanos…

La televisión muestra que luego de ese empate que favorecía a ambos equipos, ninguno hizo mucho por acercarse al área contraria.

Jimmy Chará, quien ingresó por James Rodríguez fue el encargado de trasmitirle a Radamel Falcao un mensaje, que “El Tigre” se encargó de comunicar a varios jugadores peruanos, que –según el video– asienten a lo que les comentaba Falcao, cubriéndose la boca.

ISLANDIA: SORPRESA HISTÓRICA

:: Islandia venció 2-0 a Kosovo y eso le permitió estar por primera vez en su historia en un Mundial al clasificarse en forma directa, como primer lugar del grupo I europeo.

Islandia es un pequeño país, con apenas poco más de 332 mil habitantes. Cuernavaca, Morelos (365 mil) tiene más habitantes que ese país.

Sin embargo, su selección ha brillado en los últimos ocho años hasta conseguir su boleto para llegar a Rusia,

pasando por enfrente de escuadras como Croacia, Turquía o Ucrania.

Un espectacular desarrollo ha vivido esta selección luego de clasificarse para la Euro de Naciones jugada en Francia en 2016, en la que el equipo islandés, que alcanzó los cuartos de final, y su festiva afición se ganaron el corazón de aficionados de todo el mundo.