El campeón nacional anunció su pelea en Reynosa

El cotejo será el próximo 9 de septiembre. Esto le podría abrir las puertas para buscar el título latinoamericano.

Su nombre es José de Jesús Sánchez Charles, pero es más conocido como José “El Matador” Charles. Es un boxeador profesional de Reynosa que tiene ocho años en este deporte y ostenta un importante récord de 20 peleas, 19 victorias, de las cuales 13 han sido por la vía del nocaut.

Recientemente llegó de la Ciudad de México de prepararse con el reconocido entrenador Nacho Beristáin, quien podría acompañarlo en su próximo cotejo, el cual se llevará a cabo en el Lienzo Charro el 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas. El rival lo escogerá el CMB.

“Desde niño me gustó el boxeo. No fui una persona buscapleitos, pero siempre me defendía. Un día mi madre me llevó a la Arena Coliseo (local) y fue como comencé a los 15 años de edad”, relató.

Residente de la colonia Las Cumbres, José Charles creció en un barrio inseguro, donde las pandillas comenzaban a repuntar y lo incitaban al pleito; sin embargo, él enfocó su talento con los puños al deporte.

Actualmente “El Matador” está ranqueado en el número 3 a nivel nacional.

“Voy a pelear por el campeonato Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo. Me he mantenido invicto desde hace cuatro años”, expresó.

PERFIL, METAS Y OPINIONES

José Charles tiene un peso mayor al que peleaba Óscar De la Hoya. Afirma que el ultimo campeón mundial que ha tenido Reynosa fue Néstor “El Tigre” Garza, a quien admira, pero él está buscando su oportunidad para ganar peleas y comentó que no la desperdiciará.

“Después de este campeonato me tienen en propuesta para buscar el título Latino a nivel internacional. Después de eso está el Continental y el Mundial, pero yo nada más ahorita me estoy enfocando en mi próximo combate”, agregó.

Cabe decir que José Charles ha tenido grandes peleas, incluso con boxeadores con cartel nacional como Josué “El Osito” Montes.

Dijo que se considera un deportista humilde, que no se olvida de la gente que lo ha apoyado y se dice ser creyente de Dios, a quien le agradece cada día.

Sobre la función entre Floyd Mayweather y Conor McGregor consideró que el irlandés no era el oponente contra el cual el estadounidense pudo haber llegado a las 50 peleas.

“Nada tiene que ver un peleador de la UFC con un boxeador. Es más negocio lo que ellos están haciendo”, opinó.

Y agregó José Charles que para él quien mejor nivel tiene hoy en día es el boxeador de Kazajistán, Gennady Golovkin, el próximo rival de Saúl “El Canelo” Álvarez.

Aunque su ídolo es y será Julio César Chávez, afirmó el boxeador de Reynosa.