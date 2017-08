¡A darlo todo!

Los niños beisbolistas de la Liga Treviño Kelly de Reynosa hablaron de su preparación y los pormenores previos antes de partir a la Serie Mundial de Williamsport, Pennsylvania.

Tras obtener el Campeonato Nacional de Ligas Pequeñas la plantilla de la Liga Treviño Kelly, que representará a México en el torneo más importante de la categoría, tuvo solamente dos días de descanso; después vino más trabajo para poner a punto su acondicionamiento y tratar de hacer un buen papel en el certamen.

“Estamos en la práctica, como todos los días, echándole ganas y trabajando fuerte para tratar de llegar al cien por ciento a Williamsport.

“Nada más estamos haciendo sesiones matutinas, porque yo creo que el trabajo fuerte ya se realizó y ahorita nada más resta mantenernos en un buen nivel”, comentó Manny Espinoza, manager del equipo.

Previo al vuelo que tomarían el 12 de agosto, dijeron estar listos para el Mundial. Faltaban algunos detalles, como la visa de un jugador y la suya, mas ya estaban autorizadas y solamente se mantenían en espera para que llegaran.

“Fue un aspecto extradeportivo y en lo deportivo ya nos encontramos preparados”, dijo el cerebro deportivo de la Liga Treviño Kelly.

BIEN CONCENTRADOS

Después del Campeonato Nacional de Ligas Pequeñas disputado en Sabinas, Coahuila, los peloteritos se mantuvieron en los entrenamientos y algunos de ellos salieron al extranjero como seleccionados nacionales a participar en importantes torneos.

“Uno fue al Mundial de China (César Monjaras), quien, de hecho, quedó en el cuadro ideal como mejor Segunda base del torneo. Dos se fueron al Cal Ripken en Branson, Missouri, pero ellos llegarán dos días antes de irnos y se incorporan al equipo. Nuestros peloteros están participando y defendiendo los colores de México y poniendo en alto a la Treviño Kelly.

“Jorge García empezó el primer juego con jonrón, en el segundo pitcheó y le fue muy bien”, dijo Espinoza.

Sobre el apoyo recibido por la gente de Reynosa y del público en general, el manager de la novena reynosense relató que ha habido muy buena respuesta.

“Estuvieron viniendo a los entrenamientos. Los medios también nos han llamado a entrevistas y hemos estado muy activos desde que llegamos y se ve que las personas han estado muy entusiasmadas.

“Queremos agradecer todo el apoyo que ha mostrado la afición hacia el equipo, a los niños y esperamos no defraudarlos; sabemos que no va a ser así y vamos a traer un buen lugar de allá (Williamsport). Ahorita lo primordial es lo deportivo y la concentración”, expresó.

UN BRAZO DE PODER

Rosendo Cantú es Primera base y pitcher, dijo sentirse muy feliz por el campeonato que tuvieron, el cual les dio el pase para representar a México en el extranjero.

“Hemos tenido días muy intensos. Lo primero que cruza por mi mente es ir a hacer un buen papel en Williamsport y primeramente quedar campeones”, manifestó.

Rosendo reconoció que se ha olvidado de otros factores y distracciones para centrarse únicamente en el beisbol. Agregó que no tiene novia, así que no ‘whatsappea’.

> ¿Y ahorita te acuerdas de la escuela?

“¡N’hombre, ya no! (carcajadas)”, respondió simpáticamente el niño pelotero.

Acerca de lo que considera o imagina que va a ver en la Serie Mundial, Cantú consideró que “un buen nivel de beisbol”.

“Si los otros niños pasaron es por algo. Es una muy buena oportunidad para que nos vean y vayamos fogueándonos.

“A mis compañeros los veo muy bien, traemos un buen equipo con mucho pitcheo y bateo. Todos somos muy importantes para nuestro equipo, pero especialmente dos jugadores a seguir son Jorge García y Samuel Juárez”, expresó.

EL RESPALDO FAMILIAR

Miguel Ángel Cantú y Lucila García, padres de Rosendo, bromean porque a él le gustan mucho las entomatadas, su comida favorita.

“Sí a él le encantan mucho. Siempre desde chiquito ha comido, es su platillo predilecto, siempre lo pide. Si se pudiera allá en Williamsport es lo que pediría él para comer todo el tiempo”, comentó con una sonrisa.

Con un poderoso brazo desarrollado también en base al entrenamiento, Rosendo es el orgullo de la familia Cantú García.

“Qué te puedo decir? es pura felicidad. Nos sentimos orgullosos de los niños, porque al fin se cumplió el sueño de tanto trabajo y sacrificio. Aquí está la prueba de que sí se pudo.

“Mi hijo empezó como a los cinco años a entrenar. Desde entonces les hemos dedicado tardes y tardes enteras. Lo traigo yo, mi esposa o a veces de raid, encargándolo o como pueda uno, pero es un sacrificio enorme”, afirmó Miguel Ángel.

Este empleado de Pemex se programó en sus vacaciones precisamente para acompañarlo en este torneo.

“Es muy bonito que la Treviño Kelly nuevamente esté en un Mundial. Es un sacrificio que se hizo, pero valió la pena todo el trabajo. Este conjunto es muy completo. Los peloteros ya tienen mucho tiempo trabajando juntos, ya se conocen y están muy unidos”, mencionó el papá de Rosendo. Su mamá, en tanto, no pudo ocultar su felicidad:

“Han sido años de trabajo con los niños y padres de familia. Hay mucha amistad fuera y dentro del campo. Los niños han sido muy compatibles, tienen muchos años juntos.

“Rosendo tiene 12 años. Siete años viniendo a entrenar de lunes a viernes y aparte jugando los fines de semana. Como si fuera un trabajo, tienen horario. De lunes a viernes entrenaban con selección y fin de semana jugaban con su equipo. Todo el año, toda la temporada”, ilustró.

Se dijeron agradecidos con el apoyo que les ha brindado su familia y todas las amistades.

“Hemos estado haciendo actividades y gracias a Dios todos han respondido; amistades, familia, todo mundo hemos estado participando para poder lograr este sueño y estar con los niños todo el torneo.

“Que nuestros hijos estén en el Mundial era algo que nos esperábamos, porque siempre habíamos tenido la confianza de que fueran a pasar”, declaró la señora Lucila.

SED DE TRIUNFO

En tanto que Jorge Esteban Lambarria Rodríguez, el catcher del equipo expresó que se siente emocionado, contento por poder ir a jugar allá (en Estados Unidos).

“Pasa por mi mente que vamos a ganar. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. En los entrenamientos hemos estado practicando bloqueos, tiros a bases y bateo”, indicó.

A pesar de que recientemente disputaron una importante competencia, los jugadores de la Treviño Kelly creen que su nivel ha subido en los últimos entrenamientos.

“Sí, nos hemos sentido más fuertes. Como compañeros ya estamos preparados para irnos a jugar y mentalizados. Nuestro círculo más cercano nos felicita y nos dice que esto es bien merecido.

“Me siento muy orgulloso de representar al país, al público le pedimos que no deje de echarnos porras, nosotros vamos a dar lo mejor”, aseguró.

JUGADORES UNIDOS

Por su parte, Diego Díaz Cavazos, quien se desempeña como Segunda base y Short stop, trabaja duro para poder ganar el mundial.

Refirió estar muy contento por esta oportunidad de seguir escribiendo una página de historia para la liga local.

“Nos sentimos muy bien todos los compañeros y nos encontramos preparados”, externó el niño, quien es aficionado a los Astros de Houston.

Todos los peloteros de la Treviño Kelly tienen sus talentos y virtudes. Diego se encuentra entre los más bajitos; sin embargo, es una de las piezas importantes del conjunto reynosense.

Dijo que uno de sus mejores momentos como beisbolista ha sido conseguir un tercer lugar en el Campeonato Latinoamericano en su edición 2015 y haber ganado el Nacional de Ligas Pequeñas. Ahora sólo está enfocado en Williamsport.

“Esperamos rivales fuertes, porque no hay rival pequeño y espero ganar. Yo les pediría a mis compañeros que le pongan atención al juego y no se distraigan con lo de afuera y al público, les damos las gracias por apoyarnos”, expresó antes de continuar con su entrenamiento.

De esta forma la novena de Reynosa, y de México cuenta las horas y los minutos para debutar este 17 de agosto contra la Liga Luz de Maracaibo, Venezuela.