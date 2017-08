Son tiempos difíciles

Estaba un día El Apuntador buscando entre las joyas de la abuela qué hay de bueno para poder ir al Nacional Monte de Piedad, por aquello de que éstos no son momentos sencillos para los medios de comunicación y la raza que en ellos labora.

Como lo leen, queridos lectores, factores tan diversos como la cotización del dólar, la crisis, el incremento en los insumos, el desplome en la venta de publicidad y que, básicamente, las entidades gubernamentales no han autorizado convenios económicos para difundir sus actividades, mantienen a muchos medios con el Jesús en la boca.

Como siempre los que más están sufriendo con esta situación son los periódicos, que son los más caros en sus procesos de producción, pues hay que considerar costos como el papel, la tinta y la mano de obra que se requiere para elaborarlos.

Esta crisis nos deja ejemplos tan tristes como el tan anunciado cierre de El Mañana de Matamoros, que durante muchos años estuvo operando en aquella frontera con una época que, hay que decirlo, fue bastante buena.

Ahí podemos recordar en la dirección editorial al buen Agustín Lozano, quien tuvo bajo su tutela a reporteros como César Peralta, Verónica Guzmán, José María Barrientos, Nadia Irene González Guzmán, Blanca Isela Martínez y muchísimos otros compañeros más.

Hoy cada uno de ellos tomó diferentes caminos en sus vidas pero nunca olvidarán aquellos tiempos en que se juntaron en la redacción ubicada en la esquina de las calles 2 y González.

Pero no sólo Matamoros ha sufrido con el cierre de medios de tradición, en Reynosa se vivió el lamentable fin de operaciones de Multicosas, la popular revista -primero- y periódico -después- que era dirigida por Hugo Ramos quien la heredó de su padre don Ubaldo Ramos Barrera.

Durante muchos años Multicosas ofreció a los lectores reynosenses las noticias desde su muy particular estilo, donde podemos ubicar a compañeros como Juan Carlos Rodríguez “El Chivo”, Hugo Ramos y, por supuesto, el inolvidable Juan Mario Castorena. Fue en las páginas de Multicosas donde Castorena perfeccionó su muy particular estilo de redactar las notas policiacas. Quizás los puristas podrían decir que estaban mal hechas, pero la realidad es que “Cástulo” simplemente inventó su propio estilo para relatar la vida en la barandilla.

En estas páginas Hugo Ramos mostró su talento para las letras, presentando verdaderos poemas en los que abordaba la realidad política y social de esta frontera y demostrando que cuando le partes la maceta a alguien en verso, es muy difícil que pueda replicar.

Sin embargo la situación más triste es la que se está viviendo en La Prensa de Reynosa que, desgraciadamente, revivió la funesta tradición de deberles su sueldo a muchos de sus trabajadores.

Quienes conocen La Prensa o han pasado por su redacción, conocen perfectamente las historias de horror cuando pasaban meses sin poder recibir su sueldo completo.

A quienes bien les iba les entregaban la mitad o vales de despensa con lo que esperan ayudar un poco en sus necesidades.

La verdad sea dicha esta práctica no se aplicaba para todos. Había algunos “suertudos” a los que nunca se les dejó de pagar su salario.

Durante un tiempo La Prensa tuvo un respiro en sus finanzas y no sólo pudo pagarle a tiempo a sus trabajadores, sino amplió su plantilla laboral y le dió una manita de gato a sus instalaciones ubicadas sobre la calle González Ortega, en el centro de Reynosa.

Pero la crisis cayó y se llevó a La Prensa entre las patas, por lo que regresó la funesta tradición de no pagarle el salario a muchos de sus empleados.

Lo más triste es que la deuda que tiene el periódico con algunos es de miedo, pues les deben varios meses de sueldos caídos.

Ojalá las cosas mejoren para La Prensa de Reynosa, que debe de sobrevivir nada más porque fue la escuela de cientos y cientos de reporteros reynosenses quienes en su pasillos dieron sus primeros pasos en esta hermosa profesión llamada periodismo.

RETAZOS

Pasando a otros temas quien decidió darle un cambio a su vida profesional es la columnista y ex corresponsal de El Norte en Nuevo Laredo, Lucía Calderón, quien ahora forma parte de la Comisión de Selección del Comité de Representación Ciudadana que encabeza el Sistema Estatal Anticorrupción.

Según comentan, este organismo está conformado por 10 personas quienes serán los encargados de seleccionar a los elementos que conformarán el comité ciudadano que apoyará en las labores del combate a la corrupción.

La chamba no es sencilla, hay que revisar un titipuchal de currículums y seleccionar a las mejores cartas para una chamba trascendental en el desarrollo de la entidad.

Lo más curioso es que Lucía y el resto de los integrantes de la comisión se están aventando este trabajo por el puritito amor al arte, pues no tienen ni sueldo o apoyo económico para lo que están haciendo.

Es más, ha habido ocasiones en que los integrantes de la comisión han tenido que pagar de su bolsa hasta los sellos que le ponen a la documentación que traerán los aspirantes a ocupar uno de los cinco cargos que tendrá el Comité.

Lo bueno de que no les hayan dado ni para las cocas, es que la comisión puede trabajar en completa libertad, sin compromiso con nadie, lo que asegura que su selección será imparcial.

Y a otra cosa mariposa…

Para cuando lean estas líneas, seguramente la invasión tamaulipeca ya habrá llegado a Williamsport, Pennsylvania, donde se llevará a cabo la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

Y antes de que haya confusiones, la invasión tamaulipeca no son los muchachos de la Liga “José Guadalupe Treviño Kelly” que van a representar a México en el torneo internacional o sus padres, estamos hablando de un grupo de reporteros quienes viajarán más de 6 mil kilómetros para contar los detalles de la histórica participación de Reynosa en este prestigiado torneo.

Quienes ya tienen confirmada su presencia en Williamsport son Felipe Galván, el popular “Súper Mondingas” quien encabezará un equipo que transmitirá por la señal de Corpo Radio Gape los encuentros de México en el torneo.

Otro que ya tiene un pie en Pennsylvania es Alberto “el Children” Gamboa, quien representará a El Mañana de Reynosa.

Nos dicen que el experimentado cronista José Pinales aún está en duda, sin embargo, está haciendo todo lo posible por hacer de nueva cuenta el viaje a Williamsport.

Hora Cero por supuesto que va a estar presente en el evento, tal y como lo ha hecho en un titipuchal de ocasiones.

Esta vez la cobertura estará a cargo de Carlos Ávila, quien ofrecerá sus análisis de los encuentros de la selección de México y Gerardo Ramos Minor, quien acude por primera vez al torneo y se va a encargar de las notas, fotografías, videos y lo que vaya saliendo.

Mucha suerte para todos los que van a andar allá en la tierra de las hamburguesas y los hotdogs, más adelante les comentaremos las detalles de las aventuras de la “invasión tamaulipeca”.

Antes de irnos, los dejamos con la gustada pregunta de la quincena: ¿Cuándo acabará la crisis económica en los medios de Tamaulipas?