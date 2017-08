Regresa la guerra civil a El Expresso

Estaba un día El Apuntador regresando de unas merecidas vacaciones allá en las paradisiacas playas de Matamoros, cuando nos enteramos de la guerra civil que se está viviendo (oooootra vez) en la redacción de El Expresso de aquella frontera.

No están ustedes para saberlo, pero nosotros sí para contarlo, pero hace unas semanas los jefazos del grupo de medios propietario de El Expresso decidieron hacer cambios y que se les ocurre designar a Miguel Domínguez Flores como su nuevo director editorial.

Esta decisión vino a relegar a un oscuro rincón a Melitón García y Norberto Calvario, que intentaban mantener algo de control en la convulsionada redacción de El Expresso, donde las luchas de poder y las guerras por el control están de a peso.

Lo que tiene a mucha gente sorprendida, es cómo le hizo el nuevo director editorial recién desempacado del puerto de Tampico para tumbar a Melitón, que desde hace años estaba firme en el puesto y había aguantado todo tipo de embates de aquellos que querían quitárselo.

Pero no vayan a pensar que el nuevo director editorial llegó a poner orden al relajo… ¡al contrario! Vino a echarle más gasolina a la lumbre con una serie de cuestionables decisiones.

La primera es degradar (como lo leen) a Norberto Calvario de jefe de información a reportero y columnista, algo que representa una verdadera afrenta a toda la historia que tiene este personaje en los medios matamorenses.

De nada sirvió todo el tiempo en que Calvario intento meter orden en la redacción de El Expresso, Domínguez Flores simplemente decidió quitarle todo el poder y bajarlo a lo más básico de la escala evolutiva de los medios.

Para agregarle insulto a la lesión (como dicen los gringos) el nuevo director editorial decidió colocar como jefa de información a Rosy Pereda, que desde hace mucho, mantenía un pleito casado con Calvario.

Obviamente apenas se sentó en la silla, Rosy comenzó a buscar la manera de fastidiar lo más posible a su rival y no batalló mucho para encontrarla.

La primer decisión de Rosy como nueva jefa de información, fue levantarle el castigo a su fiel escudera Arely López la que se encontraba en calidad de exiliada en Valle Hermoso, pues su trabajo en la sección de Locales de plano no estaba dando el kilo, además de que andaba muy insolente con sus superiores.

La decisión seguramente le cayó como patada al hígado a Calvario quien había decidido enviar a Arely a Valle Hermoso por una serie de problemas en los que se vio involucrada.

Obviamente apenas regresó a Matamoros, Arely anda que no la merece ni la Reina de Inglaterra, presumiendo que es íntima amigocha de la nueva jefa y mandamás de la redacción.

Pero aquí no se acaba el asunto. Para demostar que es el jefe, el nuevo director editorial comenzó a escribir una columna que ahora aparece en la página 5 del periódico… donde antes solían poner la opinión tanto de Calvario como de Melitón.

¿Y qué paso con las colaboraciones de los ahora ex jefes? ¿Las borraron? ¡para nada queridos lectores! Simplemente las pusieron en las últimas páginas, en el rincón más escondido, casi casi en medio de los avisos clasificados.

Por cierto, hay que decir que la nueva columna de Domínguez es pirata, pues tiene como título Catalejos.

El problema es que desde hace meses aquí en Hora Cero aparece una columna llamada precisamente Catalejo Político, que escribe nuestro colaborador, amigo y casi compadre, Agustín Lozano.

Así que no le digan y que no le cuenten queridos lectores, Catalejo Político sólo hay uno (el que sale en estas páginas) y el Catalejo pirata que aparece en la página cinco de El Expresso no es más que una triste imitación.

VAYA PROBLEMA DE EL HORIZONTE

Quienes se metieron en tremendo problemón, como queriendo celebrar con ello su primer aniversario, son los encargados del periódico El Horizonte que, me comentan mi amplia red de informantes dispersados por toda la zona metropolitana de Monterrey, los lectores no agarran ni regalado.

Resulta que el pasado 13 de abril, El Vigía, pseudónimo del encargado de elaborar el editorial del periódico, publicó un escrito llamado “Homofobia”, donde de plano se tiró duro y a la cabeza en contra de la decisión del gobierno federal de declarar el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.

En el citado escrito, El Vigía se avienta unas joyitas que de plano abochornarían a cualquier integrante de los Ku Kux Klan o grupos neonazis que hay por todo el mundo.

“Nadie que esté vivo es producto de una relación homosexual. Las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser, por tanto, promotoras de la vida…”, escribe.

Pero no vayan a creer que las cosas quedan ahí, líneas más adelante pone: “Para la salud de una sociedad se debe promover el respeto mutuo y la solidaridad, pero no necesariamente alentar comportamientos que van contra la naturaleza misma del hombre”.

Pero como seguramente no tenía suficiente, el editorial de El Horizonte consigna: “Las personas que tienen una desviación sexual, es decir, las personas homosexuales…”.

Y no vayan a creer que esta es la única ocasión en la que El Vigía llama “desviados” a los homosexuales ¡para nada! Les repite la dosis párrafos más adelante cuando pone: “¿Se debe concluir entonces que son también quienes tienen la desviación?, ¿deberían, por tanto, cambiar sus preferencias?”.

Teóricamente lo que estaba haciendo el editorial de El Horizonte era una especie de defensa a la familia; pero a la tradicional, la de papá y mamá con perro, gato, cinco hijos y dos carros en la cochera… no la de dos padres, dos madres, un solo padre o una sola madre las que, a ojos de El Horizonte, tienen que irse directito al infierno.

Lo grave de este asunto es que la opinión que publicó en sus páginas no es de un columnista o reportero, se trata del punto de vista e ideología del periódico en pleno, por eso lo pusieron en su editorial.

Si eso es lo que el periódico piensa de las relaciones homosexuales, entonces ya podemos imaginarnos cómo será su línea editorial con respecto a este grupo de la sociedad y cuáles son sus reglas con respecto a las preferencias de su personal.

Si El Horizonte no quiere a los gays (como lo ha demostrado) ¿qué van a hacer Luis Padua, uno de los directores editoriales o Erik Muñiz, director de la sección Local, cuando descubran que uno de sus reporteros, diseñadores o fotógrafos es gay?

Hoy que El Horizonte se ha declarado públicamente antihomosexual ¿con qué cara va a salir en defensa de los derechos humanos de cualquier otro sector de la sociedad?

¿Ahora sí se dan cuenta la gravedad de este asunto?

La cosa no pasó desapercibida. Si uno checa los editoriales de los últimos días, podrá encontrarse que (en el mejor de los casos) los escritos de El Vigía reciben dos o tres comentarios.

Sin embargo en “Homofobia” había más de 30… y el 90 por ciento era para reprobar al periódico.

Muy mal por El Horizonte. Quién sabe si Erick Muñiz, que al ser el director de Locales está a cargo de las páginas editoriales; de plano no tuvo el valor para enfrentarse con sus jefes que le ordenaron que publicara este polémico editorial o de plano está de acuerdo con lo que ahí se escribió.

Lo que sí es cierto es que El Horizonte ha roto con un importante sector de la sociedad regiomontana que, por cierto, es uno de los más activos y con mejor memoria en la ciudad.

RETAZOS

Vaya oso el que hicieron los compañeros de El Sol de Tampico quienes fueron exhibidos de a feo por la raza tuitera que, hay que decirlo, son más observadores y malhoras que el colectivo editorial que elabora esta gustada pregunta.

Resulta que hace unos días en la portada de El Sol de Tampico aparece la fotografía de unas personas concentradas en el kiosco de la plaza con el siguiente encabezado: “Repunta la llegada de turistas a la zona”.

El problema es, como todos los saben, que los desafortunados eventos de violencia que se vivieron en el puerto jaibo hace unas semanas, redujeron en mucho la cantidad de turistas que llegaron a la región.

¡Y lo que es peor! Alguien de la raza tuitera se dio cuenta que la fotografía no correspondía a turistas paseando en la zona centro de Tampico, sino residentes de la ciudad orando porque se termine la ola de violencia.

Obviamente el Twitter se inundó de aclaraciones al gazapo de El Sol de Tampico a quien no lo bajaban de mentirosillo.

Tan evidente fue el quemón y tan grande la pena ajena, que los jefazos del diario recurrieron a su propio perfil de Twitter para aceptar su error con el siguiente mensaje: “Pedimos disculpas por usar la imagen de gente rezando por la paz y hacerlos pasar por turistas”.

Estamos investigando si hubo algún tipo de sanción interna en el periódico por este error que fue sacado de toda proporción considerando que la gente está muy dolida por los hechos de violencia y la forma en la que los medios de comunicación han enfrentado estas crisis.

Pero para que no digan que sólo criticamos lo que sucede allá afuera, ahí van algunos de nuestros propios errores, cortesía de José Luis Montemayor, editor de nuestro portal de internet (www.horacero.com.mx).

Como en esta empresa nos gusta hacer las cosas a lo grande, no se trata de uno, sino de dos gazapos en las notas principales de nuestro portal.

En el primero se puede leer la palabra “diptados” en lugar de diputados, mientras que en otra de las notas principales aparece la palabra “barrras” cuando, obviamente, debería de decir barras.

Gracias al lector que nos señaló estos errores que nos permiten demostrar, de nueva cuenta, que en este espacio agarramos parejo y el hecho de que alguien trabaje en esta empresa no quiere decir que tiene inmunidad cuando se equivoca.

Pasando a otras cosas en Reynosa se está viviendo un movimiento bastante interesante y que surgió una vez que se supo que las autoridades estatales estaban planeando crear una colonia que tendría calles con los nombres de algunos periodistas fallecidos.

Incluso hay la idea que en esta misma colonia se construya una “Plaza del Periodista”, como una forma de homenaje a todos los integrantes del este gremio del pasado y presente.

De inmediato los integrantes de la Unión de Periodistas Democráticos, mejor conocida como la organización de las tres mentiras, se manifestaron a favor de la medida.

Entre los nombres que se están barajeando como posibles homenajeados con la imposición de una calle con su nombre estarían Benjamín Tamez, fundador del periódico El Heraldo de Reynosa y quien escribía la columna Proceso; Víctor Zavala, Manuel González y Juan Ramos, entre otros.

Según dice la raza de la UPD, en estos momentos en Reynosa ya existen calles con los nombres de Gilberto Reyna y Mario Castorena, quienes, hay que decirlo, dejaron su huella en el periodismo de esta ciudad.

Habrá que ver qué otros personajes están pensando incluir en este listado de ilustres comunicadores en Reynosa, que en nuestra humilde opinión no estaría completa sin los nombres de Arturo Solís, Arturo Cantualla Soto, Rodolfo Heredia, el monero Martín Mendo y Arturo Lozano, entre otros más.

Además, ¿qué tal aquellos periodistas que aún se encuentran con nosotros pero tienen una trayectoria lo suficientemente buena para recibir un reconocimiento de este tipo?

Sabemos que el tema podría iniciar polémica, pues habrá quienes considerando que algunos personajes no cuentan con las credenciales necesarias para tener una calle con su nombre.

Sin embargo, estarán de acuerdo, queridos lectores, que esta es una excelente oportunidad para que la raza se junte y de una forma organizada evalúe las trayectorias para entregarle a las autoridades una lista oficial con sus propuestas.

Antes de irnos no podemos dejar de comentarles que el compañero Juan Carlos Vázquez, quien conduce el programa de revista Buenos Días y una emisión de espectáculos los fines de semana en Televisa Noreste no deja de darnos material en esta columneja.

Resulta que mientras comentaba la ceremonia del Homenaje Nacional que se le organizó en el Palacio de Bellas Artes al recientemente fallecido escritor colombiano, Gabriel García Márquez, recordó que al final del evento se soltaron miles de mariposas amarillas.

Lo malo es que el compañero no aclaró que se trataba de mariposas de papel, que fue lo que las autoridades utilizaron pues, obviamente, no iban a usar animalitos vivos para este cierre del homenaje.

A Juan Carlos le pasó como a mucha gente en las redes sociales, que estaban indignadas con este gesto pues pensaban que se trataban de mariposas de verdad.

Ahora sí, ya nos vamos, no sin antes dejarlos con la gustadísima pregunta de la quincena: ¿Quién es el dizque jefe creativo de un matutino que ante estudiantes dice que es la mera neta del planeta, que todos los demás son unos tarugos comparados con su genialidad pero, en realidad, no puede mantener una plantilla de diseñadores por engreído, incompetente y falto de ideas (todo esto por decirlo de una forma amable) y que además ni siquiera sabe usar InDesign?