¿El PT sepultará a AMLO?

Asunto político o no -aunque en política no hay casualidades y menos cuando en 2018 se juega la presidencia de la República-, siempre he sostenido que fue un error que Andrés Manuel López Obrador y MORENA se hayan aliado con el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones de 2018.

En su tercer intento por llegar a Los Pinos, porque el PT se ha convertido en un gran negocio de los esposos Alberto Anaya y Guadalupe Rodríguez desde su fundación en 1990, apadrinado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Esta semana la Procuraduría General de la República detalló los motivos del arresto de Héctor Quiroz, dirigente de ese partido en Aguascalientes, al descubrir el desvío de recursos a cuentas personales y lavado de dinero por 100 millones de pesos que recibió Rodríguez de recursos estatales y debían ser para instituciones educativas.

Resulta que el PT hizo el gran negocio de la familia Anaya al crear los Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) y la Preparatoria y la Universidad “Emiliano Zapata”, con los cuales reciben millonarias partidas oficiales por medio del Congreso federal y los Congresos locales en varias entidades del país.

El pasado martes 24, Quiroz fue detenido y luego liberado al estar involucrado en lavar 100 millones de pesos recibidos de la Tesorería de Nuevo León este año, mismos que su esposa depositó en cuentas personales y de prestanombres cuando su destino era para construir otros centros infantiles.

El líder hidrocálido del PT fue beneficiario de 12 millones de pesos a través de 24 cheques que le depositó la esposa de Alberto Anaya.

En marzo de 2016 Hora Cero publicó un reportaje donde evidenció que el 2 de octubre de 2015, dos días antes de que Rodrigo Medina de la Cruz dejó el gobierno de Nuevo León, la Universidad “Emiliano Zapata” del PT recibió un cheque por 60 millones de pesos bajo el concepto de “otros convenios”.

A seis meses de las elecciones de 2009 cuando Medina de la Cruz ganó la gubernatura, el notario público número 31, Alberto J. Martínez González, testificó la constitución de la Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata” Asociación Civil, mejor conocida como UNEZ y fundada por miembros del PT, partido con el que el PRI mantiene una alianza de facto en el Congreso estatal.

El 1 de diciembre de 2008, el presidente nacional vitalicio de ese partido, Alberto Anaya Gutiérrez; su esposa, la ex diputada federal María Guadalupe Rodríguez Martínez; su cuñado y ex diputado local, Guadalupe Rodríguez Martínez, y el actual diputado local, Sergio Arellano Balderas, fundaron la Asamblea Constitutiva de la UNEZ.

En la misma, también formaron parte los ex legisladores federales del PT: Pedro Vázquez González y Ricardo Cantú Garza; el ex legislador local, Zeferino Juárez Mata; el actual regidor en Monterrey, Daniel Gamboa Villarreal; los ex regidores por San Nicolás y Monterrey, Laura Julieta Peinado Pérez y Manuel Elizondo Salinas, así como Alba Tamara Anaya Rodríguez, Amaranta Rodríguez Peinado, Linda Sol Anaya

Gutiérrez, Bernardo Aguilar Montiel, Alfonsina Araceli Vázquez Maldonado y Xóchitl Gabriela Cantú Hurtado.

De acuerdo al acta constitutiva de la institución, el regidor Daniel Gamboa Villarreal fue designado como delegado Especial de la Asamblea Constitutiva “a efecto de llevar a cabo los trámites para la debida protocolización y registro de la Asociación y de sus Estatutos”.

Dos años más tarde, el 4 de marzo de 2011, el gobierno de Medina de la Cruz otorgó el reconocimiento de validez oficial de estudios a la Institución Educativa “Emiliano Zapata” auspiciada por la Asociación Civil Universidad de Nuevo León “Emiliano Zapata”, A.C., acorde al registro del Diario Oficial del Estado donde se detalla que el centro educativo tiene entre sus fines “fomentar, crear, preservar y difundir la ciencia, la técnica, la cultura y las artes en su más amplio sentido en beneficio de la sociedad”.

Días después Hora Cero siguió hurgando en los estados financieros del gobierno de Nuevo León y encontró que la suma a favor del PT era inmensamente superior: de 60 millones se elevó a 190 millones de pesos, para la misma Universidad pero donde se mencionaba a los Cendi.

Las investigaciones de la PGR abarcan el periodo de 2010 y 2017, donde se detectaron 153 operaciones financieras para retirar más de 67 millones 883 mil 961 pesos en cuentas de la Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León.

De ellos, 40 millones fueron sacados de un módulo del Senado. Los recursos que le entregaron al líder del Partido del Trabajo en Aguascalientes nunca fueron declarados.

Seguramente la bola de nieve se hará más grande y provocará una avalancha donde las grandes dudas son desde ahorita: ¿y AMLO sabía de estas tranzas de sus aliados los esposos Anaya? ¿Y cuánto le costará en su lucha por ganar la presidencia?