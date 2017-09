El Plan Azul: (segunda parte)

La segunda parte del plan para pintar de azul todo Tamaulipas ya inició…

Sergio Guajardo Maldonado es el nuevo presidente estatal del PRI, y se da por descontado que en el comité directivo estará la gente de Egidio Torre Cantú y uno que otro de Eugenio Hernández Flores, cosa que a nadie sorprende, en cambio lo que sí causó estupefacción fue la cristiana resignación con que Óscar Luebbert Gutiérrez asumió la derrota.

Una actitud que hace suponer que algo le ofrecieron para que prontamente haya olvidado la intromisión de personas ajenas al partido, cosa que por cierto él denunció, nomás que aún cumpliéndole le estarían ofreciendo nada, porque en Tamaulipas el PRI fue fusilado el sábado 26 de agosto de 2017, aunque más bien lo que ejecutaron fue a un muerto que permanecía en la morgue desde junio del año 2016, que ya sin utilidad alguna será sepultado en julio del próximo año. Pero mientras tanto, aún insepulto va a ser negocio para un centenar de tricolores que se prestarán a este perverso juego.

Sin embargo, en el comando azul no deben andar tan jubilosos por el tropiezo de Luebbert, porque si bien Sergio Guajardo será una oposición leal al sistema político de Tamaulipas, al no ser contrapeso para el ejecutivo estatal éste puede caer en la tentación de hacer todo lo que quiera, lo que luego lo llevaría a los excesos y por andar con esas cosas Hernández Flores no pasa para el otro lado del río Bravo, y Tomás Yarrington está preso en una cárcel italiana en espera de si lo extraditan o no para

Estados Unidos.

Los anteriores antecedentes nos dicen que no es recomendable ejercer el poder sin contrapesos, pero esto es cosa de cada quien, porque en política ya se ha visto que nadie escarmienta en cabeza ajena.

PROPAGANDA CONTRA

LA REELECCIÓN

Cuando se consumía la última semana de agosto aparecieron por diversos puntos de la ciudad espectaculares anunciando el primer informe de actividades del diputado local Jesús María Moreno el “Chuma”, un desplante publicitario desmedido para lo que se anuncia, aunque para la comentocracia local esos espectaculares son más bien el inicio de la campaña: ¡no a la reelección!

Y es que el “Chuma”, todos lo sabemos, es panista y Maki Ortiz la alcaldesa, también, y si bien ella no ha externado en forma expresa su intención de postularse para la reelección, los exitosos mitotes que ha organizado y sus constantes recorridos por las colonias tácitamente dicen que sí, lo cual se sabe inquieta y molesta a los azules asentados en Ciudad Victoria que hace algunos meses creyeron tenerla lista para arrojarla a los leones, pero mejor metieron reversa por aquello de Margarita Zavala.

Sin embargo, cautela, mucha cautela tendrá que tener el comandante azul con todo y que va a tener al PRI a su disposición, porque ese partido va a experimentar fugas y serán rumbo a los corrales de MORENA que en Reynosa ya trae a dos prospectos y de polendas para la presidencia municipal.

Por lo anterior, ningunear a Maki es un exceso no recomendable y menos cuando ya han visto que tiene poder para mover a la gente, y si bien aún así no querrán reelegirla algo tendrán que darle y eso no podría ser menos que una candidatura a diputado federal para Carlos Peña Ortiz, quien está sorprendiendo a propios y extraños con sus actos y actitudes, no es el clásico “juniorazo” que va un rato a la oficina y luego se va a quemar el día al campo de golf, el joven está bien metido en los problemas sociales de Reynosa a través de la presidencia del DIF.

En resumen, ya empezó la propaganda antireeleccionista, pero si no hay tiento, van a encontrar su Termópilas en las elecciones de julio del próximo año.

DE LA DENUNCIA PERIODÍSTICA,

A LA DENUNCIA MINISTERIAL

HORA CERO le ha dado cobertura al incidente de EL MAÑANA de Nuevo Laredo con el alcalde Enrique Rivas Ornelas, un sujeto que como típico político arribó al poder para enriquecerse y por ello en unos cuantos meses mostró que traía garras hasta en los sobacos. El periódico denunció los hechos y esto al edil le molestó, exclamando a manera de defensa, muy torpe por cierto, que era objeto de ataques porque no quería pagar publicidad.

Lo anterior orilló a que el consejo editorial de EL MAÑANA trasladara su denuncia de las páginas del periódico a la flamante Fiscalía Anticorrupción en el Estado y también ante el Ministerio Público federal, sin brincar a la Auditoría Superior del Congreso del Estado, con el objeto de que el alcalde laredense se defienda y EL MAÑAN A, desde luego, aporte las pruebas que acreditarán todos los hechos que ha denunciado en sus páginas.

Es definitivamente un hecho inédito que un periódico ocurra ante las autoridades ministeriales a denunciar los hechos que publica, ejemplo que pondrá a temblar a los corruptos que por la impunidad con que se enriquecen, ya hasta cínicos son. Ya veremos de qué madera está hecha la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, que si no le da curso a la denuncia y la federal sí, prontamente estará sin credibilidad, y en período previo a las elecciones sería un seco golpe a los candidatos del partido en el poder.

Mientras tanto, Rivas Ornelas ya ha de estar platicando con sus abogados, al tiempo que el diputado local Salvador Rosas seguramente se frota las manos, dadas las condiciones legales que incendian sus posibilidades reeleccionistas de Rivas y potencian las de Rosas hacia una posición inmejorable para levantar el estandarte azul municipal en 2018 y acariciar la posibilidad de administrar 3 mil millones de pesos al año, a partir de octubre del año entrante.

EL NEW YORK TIMES SE OCUPÓ

DE LOS NIÑOS DE LA ‘TREVIÑO KELLY’

El desempeño de los 14 niños reynosenses en el mundial de beisbol infantil fue tan brillante que causó una corriente de armonía no sólo en Reynosa sino en las ciudades del valle del Río Grande, eso no le pasó de noche al The New York Times y les dedicó una crónica que de pasada contribuyó a lavarnos la cara.

Una ciudad tristemente famosa por la violencia asomaba al mundo su otra cara, y por eso y por todas las emociones que nos brindaron estamos en deuda con ellos, y la mejor forma de pagarla es llevarlos de ejemplo a todas las escuelas para que los niños vean en ellos ejemplos a seguir, lo hecho por ‘la Kelly’ va mucho más allá de lo deportivo, su esfuerzo, su pundonor, debe ser aprovechado por las autoridades y por los organismos privados, ellos ya dieron la pauta para empezar la recuperación de la paz social en Reynosa, es una rola que no debemos dejar pasar.

Ahí seguimos platicando la próxima quincena.