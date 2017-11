Nomás cuando conviene…

Estaba un día El Apuntador borrando de su bandeja de correo electrónico el montón de invitaciones a eventos, inauguraciones, conferencias y demás eventos que organismos y personajes públicos y privados envían a los medios para su lucimiento personal, cuando le cayó el veinte de lo ingrata que puede ser la relación entre los medios y las fuentes.

Lo anterior sale a colación por un desafortunado incidente que se registró hace unos días, mismo que involucró a los compañeros de la fuente de deportes y el encargado de Deportes del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional, quien responde al nombre de Mauricio de Alejandro.

Resulta que el Colegio Mexicano y la empresa Spornado, de la cual De Alejandro es propietario, lograron que el jugador del equipo de Tigres, Jürgen Damm, visitara Reynosa para tener un acercamiento con los estudiantes del plantel. Y hay que tener valor para ir a la frontera. Mejor dicho, un buen seguro de vida del futbolista y la autorización de la directiva.

Obviamente cuando se confirmó la presencia de Damm que, dicho sea de paso, no está en su mejor momento; tanto el lugar a donde fue como Spornado “cacaraquearon el huevo” y anunciaron a los cuatro vientos la presencia del lateral de Tigres.

Esto llamó la atención de todos los reporteros de la fuente de Deportes quienes comenzaron a indagar sobre los detalles de la visita pues, estarán de acuerdo, es una nota digna de reportarse.

El problema fue que el día del evento la falta de organización y, hay que ser francos, la soberbia de los organizadores, provocaron roces con los reporteros que estaban presentes y quienes permanecieron, más o menos, una hora afuera del inmueble donde se llevaba a cabo.

Representantes de Televisa Noreste, El Mañana de Reynosa, Prensa de Reynosa, Corpo Radio Gape y medios electrónicos como Todo Deporte Reynosa, tuvieron que quedarse afuera del gimnasio esperando les dieran “autorización para entrar”.

Aquí es donde las versiones se vuelven confusas, pues ambas partes en este conflicto acusan a la otra de groserías, prepotencia, insultos y malos tratos que, la verdad, sólo ellos saben si se realizaron.

Los organizadores de la visita pudieron haber comunicado a los medios días antes o, al menos, al momento en que iban llegando esperando poder entrar.

Además, si se trataba de un “evento privado”, entonces ¿por qué al final De Alejandro y Romero dejaron entrar a los reporteros..? para luego invitarlos a salir a los cuatro minutos.

Y otro además. Si realmente era un “evento privado” ¿por qué De Alejandro permitió que medios electrónicos que apenas aparecen en Facebook, pudieran tomarse fotos, grabar videos y hasta tomarse “selfies” con Damm? ¿Tendrá que ver que los encargados de estos perfiles son amigos del funcionario priista?

Que conste, no se critica que De Alejandro tenga sus cuates, pero sí es una pésima estrategia de relaciones públicas darle preferencia a un medio electrónico que apenas está haciendo sus pininos, y desprecie a los periódicos, estaciones de radio y televisoras más importantes de la región.

Como era de esperarse, la grosería de De Alejandro no pasó desapercibida por los reporteros de la fuente de Deportes, quienes criticaron agriamente en las redes sociales la actitud del priista, quien en un segundo error de estrategia, salió a responder a los ataques acusando a Josué Segura y Alberto Gamboa, reporteros de El Mañana de Reynosa, de corruptos, y haberle pedido dinero para promover el evento. Algo total y absolutamente falso.

Aquí fue donde la cosa agarró otro nivel, pues una cosa es impedir la entrada a los reporteros a un evento, y otra muy diferente acusarlos de extorsión… sin ninguna prueba.

De inmediato la raza de Deportes salió en defensa de Gamboa y Segura y hasta Juan Gilberto Banda, columnista de El Mañana, escribió exigiendo a De Alejandro comprobar sus acusaciones y le pide al líder local del PRI a tener más cuidado con las personas a las que contrata.

Al final, las cosas se fueron calmando, pero no vayan a pensar que De Alejandro ofreció una disculpa por haber acusado de extorsión sin fundamentos a los reporteros, sino que hasta volvió a invitar a los medios de comunicación a que le cubran eventos en los que está involucrado ¡increíble!

A este Apuntador sólo le queda decir que es importante que los medios de comunicación permanezcan juntos y sean solidarios cada vez que se registra un incidente de este tipo, pues en estos tiempos donde nadie respeta a nadie, la unión es la mejor defensa frente a una agresión al gremio.

RETAZOS…

Donde hay novedades es en El Mañana y La Tarde de Reynosa, al oficializarse la salida de Adrián Altamirano Jaime, ex editor de Suplementos y Locales y Ciro Andrés Ibarra, ex director editorial del vespertino.

Entre los dos juntaban como 200 años al interior de la empresa que dejan para buscar otras oportunidades laborales. Y peor, tantas ganas tenían de irse que no les importó perder su liquidación que, a decir verdad, serían de decenas y decenas de miles de pesos.

Mucha suerte a este par de compadres quienes en repetidas ocasiones han demostrado que son muy buenos gallos y pueden cantar en cualquier parte.

Habrá que ver quién se queda con los puestos de Adrián y Ciro. ¿Será que ahora sí se le hace a Sandra Tovar volverse editora? ¿Irán a traer un periodista de Monterrey para hacerse cargo de La Tarde?

No se pierdan el final de esta emocionante historia.

Quien anduvo en una agitada gira artística por las chulas fronteras tamaulipecas es ni más ni menos que Agustín Carlos Lozano.

Resulta que una empresa productora de documentales recurrió a Agustín como apoyo logístico para una chamba que anda realizando por esta región del país, y que lo llevó a un viaje desde Matamoros hasta Nuevo Laredo.

Muy pronto se les dará noticias de exactamente qué es lo que andaba haciendo Agustín quien, dicho sea de paso, no sufrió nadita en esta gira, pues en su perfil de Facebook se la pasaba posteando sus cenas en el Red Lobster, el Olive Garden y el Furr’s… así hasta da gusto trabajar.

Y ahora la gustada pregunta de la quincena: ¿cómo se irán a poner las posadas de este año ahora que las fuerzas políticas cambiaron de mano? ¿Regresarán los años de abundancia o la austeridad será la que mande?

Dudas, reclamos y respuestas

a esta pregunta enviarlos a:

