Estaba un día El Apuntador buscando en el clóset todo el decorado navideño para poder iniciar con el arreglo del jacalito que tiene allá por los rumbos de la Riviera Francesa, cuando un amigo le mandó un mensaje para que checara la transmisión en vivo del desfile de la Revolución Mexicana que estaban realizando por Facebook Live algunos perfiles de Matamoros.

Generalmente este tipo de transmisiones no son del interés de El Apuntador pues, siendo sinceros, muy pocas personas las siguen.

Sin embargo, lo que llamó la atención del columnista es que su amigo le dijo que uno de los perfiles que estaba transmitiendo en vivo era MexNoticias que, le han dicho, mágicamente se ha convertido en uno de los perfiles favoritos de algunos funcionarios municipales en la ciudad.

Y conste que nadie se está alarmando con la existencia de un portal de Internet favorito por el gobierno en turno, más cuando este fenómeno siempre ha existido en Tamaulipas y los municipios que lo conforman.

Basta recordar que hace muy poco tiempo, cuando Egidio Torre Cantú era el mandamás de la entidad, HoyTamaulipas, de Marco Esquivel, recibía todas las primicias, exclusivas y campañas publicitarias del gobierno estatal.

Obviamente este evidente favoritismo terminó apenas y hubo cambio de sexenio, por lo que HoyTamaulipas apenas y sobrevive con los ahorritos que Esquivel logró hacer durante los años de “vacas gordas”.

Desgraciadamente para la causa de Esquivel, no sólo ha dejado de gozar de los favores de la ubre presupuestal, sino que muchas personas, que envidiaban el éxito del portal, hoy han encontrado la manera de desquitar todo el rencor que tuvieron guardado durante más de seis años y ahora le quieren colgar todo tipo de “milagritos” al portal.

Pero regresando al tema original, una de las características de los “favoritos” en turno es que sólo son leídos o visitados por los funcionarios municipales que gustan de leer los halagos que ellos mismos pagan para que sean publicados. La más clara definición de “hacerle al tío Lolo”.

Generalmente, este tipo de portales tienen una muy pobre audiencia, lo que siempre sale a relucir más tarde que nunca.

En el caso de MexNoticias esto sucedió el pasado 20 de noviembre, durante la transmisión que estaban haciendo del desfile de la Revolución Mexicana.

Resulta que ese día MexNoticias se puso a transmitir por Facebook Live las incidencias de la parada cívica, pero los resultados no fueron como ellos lo esperaban, pues en el mejor momento de su transmisión, apenas lograron juntar la paupérrima cantidad de 650 espectadores.

Dicho sea de otra forma, había más participantes en el desfile que espectadores de la transmisión de quien se supone es el perfil de noticias de moda en la ciudad de Matamoros.

Estarán de acuerdo, queridos lectores, que 650 espectadores en una transmisión en vivo no pueden ser considerados una audiencia digna de quienes presumen contar con la mayor cantidad de seguidores en Facebook.

Desgraciadamente para el perfil, su triste realidad vino a atropellarlos muy pronto en el trienio municipal, donde seguramente hay más de dos funcionarios muy interesados en revisar números para saber exactamente cuál es la verdadera proporción en el trato que se le tiene que dar a MexNoticias.

En honor a la verdad hay que decir que las cosas pudieron haber sido peor para el perfil de Internet, pues pudo haber tenido una mucha peor audiencia en su transmisión en el desfile… tan mala como la que tuvo el perfil de Facebook del ayuntamiento.

Hay que decir que la culpa no es totalmente de los encargados del gobierno municipal, quienes decidieron dejar la responsabilidad de la transmisión a Jorge Chávez, quien demostró que es bastante malo para eso de atraer audiencias.

Lo anterior demuestra que el contar con un espacio de opinión en la televisión local no te convierte en el líder de opinión que crees, puesto que la transmisión encabezada por Chávez muy apenas logró juntar a 237 espectadores.

La moraleja en esta triste historia es que antes de que cualquiera se autoproclame el perfil de Facebook con más seguidores, o el líder de opinión que la ciudadanía está esperando, primero tiene que checar muy bien cuántas personas realmente te siguen, pues luego te puedes llevar chascos revolucionarios como los del MexNoticias y Jorge Chávez.

RETAZOS

Pasando a otros temas, hace unos días se acaba de llevar a cabo en la ciudad de Reynosa la entrega del Premio Estatal de Periodismo Deportivo, mismo que fue otorgado en el marco de la ceremonia del Premio Estatal al Deporte.

En la categoría de fotografía para periodistas del deporte, el premio fue para el compañero Sebastián Rodríguez Ibarra del periódico El Gráfico de Victoria.

En la categoría de video reportaje los ganadores fueron Carlos García y Oliver

Sifuentes de Televisa Matamoros.

En la categoría de reportaje el ganador fue Miguel Navarro de Checo TV Matamoros, mientras que Roberto Aguilar Grimaldo de El Universal se llevó el premio en la categoría de crónica.

Mientras tanto en la categoría de entrevista el ganador fue Andrés Ramírez de Extremo Deportivo.

Cada uno de los ganadores se hizo acreedor a un premio en efectivo de 7 mil 500 pesos y un bonito reconocimiento que van a poder colgar en la sala de su casa, ahí donde ponen todos sus recuerdos.

Felicidades a todos estos compañeros, da gusto ver que se le está dando promoción al periodismo deportivo que, dicho sea de paso, cuenta con valiosos elementos que saben hacer las cosas en la entidad.

Pasando a otros temas, donde existe un gran desánimo y pena es en el gremio reporteril de Reynosa, donde parece que no terminan de resignarse por aquello que han terminado los tiempos en los que se llevaban a cabo las grandes posadas para la raza de los medios.

Aún siguen frescos en la memoria de los reporteros locales los años en que el esfuerzo de compañeros como Miguel Turriza, Wilfredo Guzmán, Blanca Zumaya y Salvador Aquino, entre otros, permitían que los reporteros contaran con una fiesta de fin de año a la que no sólo podían acudir acompañados de su familia, sino también salían con un bonito regalo.

Hoy las cosas han cambiado, las envidias, la codicia de algunos y la relación entre la prensa y las autoridades en turno han generado que la tradición de la posada de los periodistas haya quedado en el olvido.

Habrá que ver qué fuente se va a aventar el tiro de invitar a la prensa a una posada, aunque a juzgar por lo que ha sucedido en años recientes, no se puede decir que haya muchas expectativas.

Y este columnista no se va sin antes dejarlos con la gustada pregunta de la quincena: ¿A cuántos se les va a cumplir su deseo navideño de que el año que entra finalmente se reactiven los convenios publicitarios?