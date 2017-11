Las tres tribus azules

La administración estatal de Tamaulipas lleva apenas 13 meses y ya han marcando territorio tres tribus azules en virtud de que las circunstancias así lo orillaron, entre otras, que el periodo de los presidentes municipales fue sólo por dos años y esto aceleró la conformación de tres vertientes:

Una: L a compuesta por los hermanos del comandante azul, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca;

Dos: La integrada por los Trucos de César Augusto Verástegui Ostos, el secretario de gobierno…

Tres: La conformada por los Formales que la encabeza el jefe de la oficina del gober Víctor Manuel Sáenz Martínez, por su permanente contacto con el ejecutivo estatal, que tiene la tarea de aterrizar las órdenes y no obedecen a nadie más.

Traen a carrilla a secretarios, proveedores, contratistas, aspirantes y no se mueve una hoja de un árbol o de un escritorio, si no pasa antes por el tamiz de estas tres tribus en temas económicos, de seguridad, de gobierno, de política, contratos, consensos, reelecciones y hasta coperachas para el pastel de la secretaria cumpleañera de la oficina. Toooodo el control y contacto con gobierno lo mueven ellos… y algunos secretarios andan flotando.

SE DESGRANA LA MAZORCA

Pero con eso de que toda administración tiene una parte económica y otra política, los caminos y veredas por donde corren las tres tribus, seguido se cruzan, lo que obliga a los secretarios del gobierno estatal a flotar entre esa tercia de grupos, porque ya vieron que los caciques no se andan por las ramas, tres –y de los importantes– ya marcharon en el primer año de gobierno.

Comenzó la tanda con Lidia Madero quien renunció a la Secretaría de Salud en la primera semana de abril; le siguió María Gabriela Velázquez, quien no sabiendo a quién hacer más caso, dimitió al finalizar la primer quincena de mayo a la Secretaría de Finanzas, y finalmente cayó Gonzalo Alemán, quien a fines de junio dijo: ‘a’i nos vemos’ a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Esas tres renuncias en un lapso de tres meses “paniquearon” al resto de los secretarios y algunos mejor aprendieron a flotar entre las tres tribus como Gerardo Peña Flores, el secretario de Bienestar Social, pero se ve que es el único, los demás “lucen” totalmente sometidos, pero por lo mismo ya no saben a cuál jefe tribal hacerle más caso, con todo y que se supone que la obediencia es únicamente para el ejecutivo estatal.

Pero como éste trae la cabeza ocupada en las cuestiones de seguridad tiene que delegar atribuciones que derivan en decisiones, sin embargo, las de tipo político se las reservará, pero por lo pronto, hay quienes le apuestan a la tribu de José Manuel e Isamel García Cabeza de Vaca. Otros a la de César “Truco” Verástegui y ya hay cargada al de Víctor Sáenz Martínez, cuyo grupo solamente atiende instrucciones del ejecutivo estatal y ¡aguas!: ¿cuántos secretarios más renunciarán antes de las elecciones del próximo año?

Pues… la de Alemán no sería la última de las “renuncias”…

Para cuando usted esté leyendo esta columna, pudo incluso ya haber sucedido o está por darse la cuarta…

Ésta sería la de Carlos Talancón, secretario de Desarrollo Económico que ya sería oficial o en esas andaríamos…

Carlos les habría aventado el arpa a causa de la grilla que se vive hacia dentro del equipo estatal y decidió enfocarse a proyectos personales.

Es un tipo que le entiende al tema de las maquiladoras, el ambiente en el que se mueve, y se dice que de Morena ya le están guiñando el ojo.

Y aunque usted no lo crea, directamente del equipo que encabeza Alfonso Romo Garza, que viene siendo el mero chipocludo en el cuadro chico de consejeros que ya trabajan en la preparación del Plan de Gobierno y que rodean al que pudiera ser el próximo presidente de la República.. Las vueltas que da la vida… ¿no?… en una de ésas, como dicen por ahí, el susdicho ex secretario termina cayéndose pa’rriba…

‘ES MÁS FACIL, HACERTE AMIGO…’

Lo más delicado del tema es que los enroques que están haciendo en el aparato estatal suena más a decisiones tomadas sobre las rodillas, a parches improvisados, que a un concienzudo análisis para sustituir a secretarios con gente capaz, probada y con vocación de servicio… no con tus cuates.

En ese tenor, se corre el riesgo de debilitar el aparato de gobierno que al rato podría naufragar por querer hacerlo funcionar con amigos, y no con los hombres más talentosos.

El tiempo dirá….

Dios guarde l’hora de que que en lugar de Talancón quieran poner a Jesús “Chuy” Villarreal, que tiene la amistad y el cariño del ejecutivo, pero indiscutiblemete no tiene ni el perfil ni los tamaños que requiere un puesto como ése.

Tarde o temprano, se van a dar cuenta.

Dicho sea de paso, ojalá no hagan lo que hicieron en Desarrollo Rural con Ariel Longoria, que tampoco está a la altura para haber sumido el puesto de Gonzalo Alemán.

Y los problemas los van a seguir teniendo, porque es muy complicado gobernar con los amigos. A la larga –o a la corta– podrías tener que pagar el precio creyendo que todo lo haces bien, porque nadie se atreve a decirte que estás equivocado, porque no te ayudan a tomar decisiones correctas.

Contratar a los mejores elementos, no necesariamente a los amigos, no es cómodo, pero es lo correcto.

Ya lo decía un político tamaulipeco de cuyo nombre no quiero acordarme: “Es más facil hacerte amigo de los inteligentes, que hacer inteligentes a tus amigos”…

La cosa es que éste se hizo amigo de los narcos y ya vemos a dónde fue a parar: a una mazmorra italiana.

El ir achaparrando los perfiles de la secretarías, tarde o temprano va a hacer crisis. De hecho, más temprano, que tarde…

Y los que van a sufrir no son ellos, sino la raza tamaulipeca…

NO TE CALIENTES PLANCHA

En Tamaulipas el PAN cuenta con 24 alcaldes que externarán su intención de reelegirse hasta que el gober les dé luz verde, aunque del Comité Ejecutivo Nacional avisan que esos asuntos los resolverán allá, lo que causó muecas de enfado en el Comité Directivo Estatal en donde ya asumían que lo de las reelecciones sería una decisión doméstica.

Por lo anterior y sin recurrir al oráculo se puede vaticinar que habrá desmoronamiento en el PAN: ¿cuántos de los 24 alcaldes no hicieron pucheros o de plano se encabritaron, con berrinche pataleta y toda la cosa porque no les permitieron repetir?, y a lo anterior agréguele el agarre en la cúpula por la candidatura presidencial, una discrepancia que lógicamente también incidirá en las decisiones y luego en las elecciones locales.

Así que, Kiko Elizondo, presidente del Comité Directivo estatal del PAN en Tamaulipas, mejor no le eches más leña a la hoguera y espera instrucciones de Ricardo Anaya, si es que sigue con la cabeza en su lugar, o de plano acepta la realidad y esa es que el comandante azul se irá a la CDMX a pelear que las candidaturas para la reelección sea decisión del panismo tamaulipeco, aunque eso es un decir porque los 43 destapes va a querer que sean por cuenta de él, o sea al estilo PRI.

ROBINSON o MARÍA ESTHER, Y NO HAY TOS

Y mientras en el PAN se desmoronan, en el PRI retornan a la disciplina partidista, ya sólo esperan el destape del candidato presidencial que se da por hecho que será José Antonio Meade, y el cual ya avisó Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional del partidazo que será a más tardar en plena época de posadas, el 17 de diciembre.

Diagmos que una vez oficializado el destape se dará la tradicional cargada y para no dejar cabos sueltos con un Miguel Angel Osorio Chong en el PRI y Aurelio Nuño Mayer como coordinador de la campaña, disciplina que ya se refleja en el plano local en donde se visualiza nomás a Ernesto Robinson Terán o a María Esther Camargo Félix para la tarea de recuperar la presidencia municipal, y sea quien sea el candidato, no se escucharán tosidos.

Lo que no acontece entre los panistas locales que a varios hasta les salen ronchas cuando escuchan sobre la eventual reelección de Maki Ortiz, por lo que, van a tener que encontrar un eje articulador entre los panistas municipales y los estatales, sino que van a marchar en las elecciones del primer domingo de julio del próximo año, Maki tiene entre el panismo reynosense una presencia más acentuada que cualquiera de los otros prospectos, por lo que dejarla fuera del reparto sería como dice José Feliciano: “una torpe decisión”.

MORENISTAS A TOPETAZOS

Pero no sólo los azules andan con las discordias, los morenistas de la localidad ya se agarran a topetazos como chivos cimarrones, no les agrada que las candidaturas sean para externos o arribistas, pero ese desgaste no lo deben permitir pues aunque hablen de voto cruzado al final repercutirá en López Obrador.

Se imaginan que gane la presidencia pero la mayoría del Congreso de la Unión quede en manos del PRIANRD?

El infierno que vivió don Francisco I. Madero será una pinturita al lado del que le espera a López Obrador, así que olvídense de los planes personales, se supone que ustedes son diferentes y andan en esto por el bien de México, aprendan de Ricardo Monreal.

¡ Y hasta la próxima !