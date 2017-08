El chamaco Anaya vino, vio y tronó al PRIAN

Bastaron unos minutos de irreflexivas declaraciones de Ricardo Anaya Cortéz, para que el PRIAN en Tamaulipas se hiciera añicos y no solo eso, sino también les diera a los tricolores tamaulipecos la fuerza que requerían para intentar recuperar palacios municipales en las elecciones de julio del año próximo.

Y todo gracias a que el llamado “joven maravilla” no ponderó que él es dirigente nacional del PAN y no debió tirarse a matar sobre alguien que apenas pretende ser dirigente estatal del PRI, como el es caso de Oscar Luebbert.

Aunque en descargo de Anaya diré que me enteré de que antes de iniciar la conferencia de prensa que le organizaron para promover sus aspiraciones políticas, se echó una platicada en Casa de Gobierno en donde presumiblemente le pidieron le atizara a Luebbert.

¿Habría sido “el truco” Verástegui? ¿Ismael García Cabeza de Vaca?, ¿o quizás el mismísimo Comandante Azul?. Chi lo sa.

Es cierto que Luebbert obtuvo dos importantes victorias sobre el panismo en el 2007 y el 2015, pero también es verdad que los azules alzaron el brazo en una batalla más importante: la gubernatura; lo que haría sanar cualquier herida.

La intromisión de Anaya en el accionar interno del PRI dio al traste con el PRIAN que se venía tejiendo desde junio del año pasado pensando en las elecciones del 2018, porque por ese incidente el PRI dejará de ser oposición leal al sistema político de Tamaulipas.

Ahora lo veremos como real oposición lo mismo en el Congreso del Estado que a través de su dirigencia, lo que de pasada torna inoperante el colaboracionismo de Egidio Torre Cantú, circunstancia que hace previsible que van a empezar los problemas para él y los suyos.

Sin embargo, Francisco García Cabeza de Vaca tiene una dualidad de funciones, la de Ejecutivo Estatal y la de Comandante Azul. Como Ejecutivo tiene que ser cauteloso en sus decisiones ya que tendrían rebotes políticos, como por ejemplo, el castigar priistas no va a fortalecer al PAN sino a MORENA que está convertido en la alternativa electoral, y eso complicaría su accionar como Comandante Azul.

Aparte de lo anterior, mantener el equilibrio político resulta obligado para el Ejecutivo Estatal, porque como en el mundo animal, si exterminas a los coyotes se multiplicarán por docenas los conejos, y las reglas del ecosistema aplican plenamente en la política, o sea, debe evaluar con qué partido de oposición le resultará menos complicado gobernar, con los el PRI o con los de MORENA.

Supongo que como Comandante Azul su proyección es azulear todo Tamaulipas, pero como Ejecutivo Estatal su prioridad es la gobernabilidad,y ahí es donde empieza el laberinto del poder.

Gracias a Ricardo Anaya, algunos sectores del priismo dieron muestras de vida tal y como fue el caso de Aída Zulema Flores Peña, quien exigió al panista pruebas de sus dichos contra los militantes tricolores.

¿Y qué dice José Murat?, pues que no es delegado, que solo está de mirón y que Anaya mejor cuide su rebaño, que dicho sea de paso -y esto es opinión del suscrito-, no todos los borregos de ese hato son blancos.

En el PRI hay quienes piensan que Luebbert será el revulsivo que le hacía falta al al partido en Tamaulipas… falta ver qué sucede en la práctica.

Listos los chicos de la Treviño Kelly

Tal vez para cuando tenga esta edición en sus manos los chavitos de la liga “Treviño Kelly” ya estarán en Williamsport, Pennsylvania, participando en el torneo mundial de beisbol infantil de mayor tradición y atracción en el mundo. Es la segunda vez que un representativo de esta liga acude; en el 2009 tuvieron una brillante participación quedando en tercer lugar.

El representativo de esta ocasión viene grueso, ganó el nacional invicto y la raza anda alborotada lo que no desaprovechó Carlos Peña Ortiz el presidente del DIF municipal al obsequiarles una caja para la práctica de bateo, y Maki Ortiz que ya ha dado muestras de cómo hacerle, los recibió, los mimó y se tomó fotos con ellos con el consabido respaldo, pues representarán a Reynosa, a Tamaulipas y a México.

A este mundial de Williamsport le dan cobertura diarios de todo el mundo, ESPN transmite a todo el orbe esos encuentros, y ahí van a estar los chavitos de Reynosa, reflejando que nuestra ciudad, Tamaulipas y México no son solo violencia.

El PRI, to be or no to be

La convención nacional del PRI le está metiendo ruido al mundo político con todo y es que es un Partido en picada pero que conserva la “cualidad” de saber ganar a como dé lugar. La discusión medular será si elimina o no el requisito de 10 años de militancia para ser candidato presidencial.

Están en la disyuntiva “shakesperiana” de ser o no ser lo que siempre han sido.

Pero como huele a gato encerrado, mejor consulté con el oráculo y su lectura dice que Enrique Peña Nieto se va a salir con la suya, que va a ceder en no derogar el candado de la militancia de una década para quedar bien con el priismo duro, pero conservará el derecho al “dedazo” y a ver si no encuentra su némesis en esa decisión porque a los de su círculo nomás no les salen espolones.

La guerra de lodo

Una gran verdad en la política es que si quieres frenar las guerras de lodo, debes postular mujeres a los cargos de elección popular, pues en México todavía se guarda el concepto de que no es de hombres ofender a las mujeres.

Esto pone en una excelente posición a damas como Paloma Guillén, María Esther Camargo, Maki Ortiz y María Isabel Gómez Castro, por mencionar algunas.

Pero con todo y que, para pitcher zurdo bateadores derechos, una candidatura tendrá que ser para un machín aunque por circunstancias la equidad de género la podrían aplicar en otra entidad en donde no estén tan calientes las cosas, pero si no, ahí aparece Baltazar Hinojosa Ochoa levantando la mano.

La posibilidad de que pudiera ser candidato al senado causa desazón entre los tricolores, lo que es natural, no fue un digno candidato a gobernador, porque una cosa es perder y otra que ni las manos haya metido y encima ni siquiera se tomó la molestia de recorrer los municipios para agradecer a los que votaron por él que fueron 517 mil.

Es en suma un aspirante sin méritos, no por haber perdido sino por su indiferencia hacia las infanterías que miles de ellos perdieron sus empleos y ni una palmada recibieron, circunstancia que propicia que Édgar Melhem Salinas incremente sus posibilidades, pero las decisiones suelen ser absurdas y nadie se sorprendería si finalmente premiaran a Baltazar.

Mientras que para las 9 candidaturas para diputado federal, por el IV Distrito con cabecera en Río Bravo se clarifican las señales hacia Miguel Cavazos Guerrero, ya con luz propia y así lo ha mostrado como titular del programa Oportunidades. Su sensibilidad social y su juventud son sus recomendaciones. Hay que seguirlo.

Por ahora, estuvo entretenida la quincena y hasta la próxima, que promete estar igual.