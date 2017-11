¡Qué payasos!

Tamborcito, Chéster Cantarín y el Payaso Pastelito forman Los Nopales del Norte.

Este trío de artistas callejeros forman esta singular agrupación que llama la atención por su atuendo, pues no lucen como unos payasos tradicionales y tampoco se desempeñan sólo como tales.

“Nos nació esta idea, aparte de que somos del norte, nos nacieron las ganas de hacer estos personajes y a la gente les está gustando; cantamos música norteña, con banda, cumbia norteña, metemos animación y todo lo demás”, mencionó el Payaso Pastelito.

Expresaron que querían ser diferentes y originales, por lo que luego de varias ideas y búsqueda, obtuvieron tal resultado.

Para ellos el trabajo de los demás es muy respetado y aunque hay quienes optan por tomar propuestas de Internet y cambiarle pequeñas cosas, prefieren tener su sello personal.

“Dijimos vamos a hacer algo diferente, somos payasos coloridos, somos como los demás, pero tratamos de llamar la atención para que el público nos voltee a ver, traemos ganas de superarnos, de triunfar y de echarle ganas”, agregó Tamborcito.

Iniciaron con el nombre de Los Ke Chistosos hace dos años y ahora se encuentran trabajando en su objetivo de conquistar al mundo, como ellos mencionaron y aunque aún no lo logran, tienen grandes sueños por los cuales luchar.

“Estamos buscando hacerlo de manera profesional, que algún día si Dios quiere alguna persona de representaciones artísticas o las que se dedican a representar que se fijaran un poquito en nosotros, que la verdad es nuestro sueño darnos a conocer”, comentó el Payaso Pastelito.

Aunque actualmente promocionan su trabajo en la calle, no se consideran artistas urbanos, ya que no cantan hip hop, que es el más relacionado.

Como Los Ke Chistosos ofrecen varios tipos de shows: infantil, juvenil y para adultos; Estos intérpretes de nariz roja son originarios de esta ciudad, pero buscan expandir sus horizontes por lo que viajarán a Veracruz y a Guanajuato, los días 8 y 22 de diciembre, respectivamente.

Su agenda consistirá en una participación en un show de gala y serán coronados Reyes de los Payasos.

Pero no toda su vida es un chiste y también hacen cosas serias: el Primer Congreso Internacional de Payasos, que se realizará por primera vez en esta ciudad los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre, en donde tendrán participación.

La sede será en el Parque Cultural Reynosa y se espera una concurrida asistencia.

En el evento se impartirán talleres sobre actuación, vestuario, maquillaje, malabares, magia, pintacaritas, entre otros rubros.

Hasta el momento Los Nopales del Norte han sido bien recibidos, por lo que se encuentran felices y contentos e inspirados para continuar en su lucha.

“De verdad estamos bien agradecidos con la gente porque nuestra intención es robar una sonrisa y hacer pasar un momento agradable y encantados con la gente porque a donde quiera que llegamos nos reciben con aplausos, sonrisas, nos piden alguna foto, entonces todo eso aparte de que levanta nuestra autoestima, quiere decir que estamos bien en lo que hacemos”, dijo Chéster Cantarín.

Entre risas comentaron que “los aman” y que en una ocasión hasta a comer los invitaron.

Los interesados en contactarlos pueden hacerlo a través de las páginas de Facebook: Freddy Pastelito, J Cruz Jiménez Sáenz (Tamborcito) y Payaso Chester Cantarín.