Todo por Reynosa 

Sin duda los que nacimos en Reynosa y hemos vivido aquí la mayor parte de nuestra vida, nos sentimos orgullosos de ser de aquí, más allá de tiempos difíciles y crisis, es nuestra casa y no tiene la culpa de lo malo que pase, y hay muchas razones para sentirnos orgullosos y una de ellas es la Liga Treviño Kelly que por 50 años ha entregado a nuestra ciudad, mas allá de jugadores talentosos y de clase mundial en el rey de los deportes, nos entrega a jóvenes con valores, con educación y con disciplina. Esta liga es un símbolo de nuestra ciudad y que provoca que todo el país voltee a vernos cada que nos representa en esta prestigiada Serie Mundial de Ligas Pequeñas, que se celebra año con año, y desde hace 70 años, en Williamsport, Pennsylvania.

Todo esto es producto de una labor de los jóvenes, sus entrenadores, directivos y padres de familia que con su entrega, apoyo, compromiso y mucho esfuerzo, incluso económico, hacen posible que esta respetada liga se mantenga por años en ese mismo nivel de alta competencia, pero ahora es tiempo que la sociedad, empresas y autoridades pongan su grano de arena para apoyar; hay empresas como Little Caesars que está patrocinando la difusión de este evento y con eso se ha provocado que otras importantes empresas y empresarios reaccionen.

Little Caesars siempre ha sido una empresa socialmente responsable con causas de la sociedad, falta mucho, pero hay tiempo todavía, hay muchas formas de apoyar a través de publicidad o difusión del torneo o a través de apoyo directo al equipo, incluso a sus padres que harán el viaje, pero sobre todo estando pendientes de los juegos con su buena vibra.

Tendremos la oportunidad de estar ahí como analista por primera vez.

Sin duda, será una gran experiencia viendo, escuchando, oliendo beisbol todo el día, ¿qué más se puede pedir?

Nuestra labor será mostrar los detalles finos del juego, jugadas estratégicas, desempeño de jugadores, actuación de los ampayers, movimientos y cambios, etc, etc.

Ya los más de 35 años de experiencia jugando y/o dirigiendo equipos y 22 años como comentarista deportivo nos permiten hasta percibir los detalles finos del juego de pelota que no se ven o no se notan, pero que son claves para el resultado, como por ejemplo, una jugada no ejecutada en el momento justo, un cambio de pitcher que debió realizarse ya, y no antes o después, etc.

Trataremos de estar cerca de los muchachos para hacerles comentarios y ayudarles a fortalecer la parte psicológica del juego que es fundamental.

En este momento, México tiene dos representaciones jugando en diferentes torneos de categorías similares y han mostrado mucho talento en unas competencias muy difíciles, ojalá eso sea el

anticipo del buen papel que puedan hacer en la madre de todas la competencias amateurs: Williamsport.

Todo debe jugarse ahí, todos deben estar bien físicamente y muy concentrados mentalmente, cientos de medios de comunicación y millones de aficionados los estarán

observando.

La asistencia al estadio Howard Lamade ha llegado a los 45 mil aficionados, muy pocos sentados en butacas y muchos sentados en la loma o de pie.

Ojalá que los jugadores de la Treviño Kelly que están representándonos en estos torneos internacionales no sufran alguna lesión o desgaste físico que afecte su rendimiento en el gran torneo.

Y hablando de talentos surgidos de esta liga, está el caso de Jaime García, Hablar de la Kelly es hablar de Jaime y hablar de Jaime es hablar de la Kelly.

Su padre Jaime García, me comentaba que su hijo les hará una llamada a los muchachitos durante el torneo. Me pidió que fuera enlace de esa llamada cosa que con mucho gusto haremos, lo importante es que para los jóvenes será una gran motivación que un jugador de los Yankees y egresado de su liga, les dé unas palabras de aliento, en esos momentos que de seguro serán tensos, es un poco complicado por lo que significa para Jaime pertenecer a los Yankees, pero trataremos de hacerle una entrevista telefónica o bien una entrevista en vivo ya que New York está cerca de Williamsport.

Ojalá se pueda realizar. Sería muy interesante conocer los detalles de su traspaso, aunque ya conocemos algunos en voz de su padre, qué mejor que reseñados por el.

Por cierto, y hablando de egresados de la Kelly, vean la entrevista que Hora Cero le hizo a un reciente egresado, Marcelo Martínez, un buen pitcher zurdo que juega con los Sultanes de Monterrey, que sin duda tiene cualidades para trascender; él estuvo la ultima vez que Reynosa asistió a esta competencia el año 2009, y se quedaron en la Final internacional, muy cerca del juego del campeonato.

Los jóvenes están entrenando con todo, prácticamente todos los días, de la mano del ex jugador de Broncos de Reynosa, Manny Espinoza, se vale ir a verlos y darles desde ya ese apoyo que necesitan de su ciudad, los entrenamientos son en la misma liga de la calle más larga de Reynosa, la Río Purificación de 9 a 11, creo que dos horas diarias es tiempo suficiente para reforzar algunos aspectos estratégicos, porque las bases técnicas ya las traen y son las que demostraron al ganar invictos el campeonato nacional.