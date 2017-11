Capítulo deportivo de la novela México vs EU

En medio de la tensión que existe en la relación entre México y Estados Unidos, la más difícil en la historia de ambos países, propiciada principalmente por sus ineficientes gobiernos y con dos presidentes que ya son considerados por sus ciudadanos los peores en la historia de estos dos países, además de la tensión pre electoral en México, con miras al 2018 donde el Tucamlo (todos unidos contra Lopez Obrador) se fortalece con lo que queda del PRI, con lo que queda del PAN, con el robusto PRIAN, con la suma de partidos paleros pequeños de izquierda y como si no fuera suficiente, ahora se agregan en la lucha contra el Peje, los mal llamados independientes, que de independientes no tienen nada…

En medio de todo esto se dan buenas noticias en los deportes, cuando les comenté en noviembre pasado a algunos aficionados de los Patriotas que este año 2017 jugaría su equipo un juego de temporada en el Estadio Azteca contra los Raiders, no me creyeron, pues ya es esta semana, este próximo domingo será cuando estos equipos se enfrenten en un gran juego, que más allá del juego per sé, está todo lo que lo rodea, un gran espectáculo digno de la liga más poderosa del mundo, engalanado con un lleno que desde que se enfrentaron el año pasado los Raiders vs los Texanos, no se ve.

De niño viví en el DF y en nuestro barrio (la colonia Pantitlán de la famosísima delegación Iztapalapa) lo que jugábamos era tochito o sea futbol americano y por eso me consta que en la Ciudad de Mexico, hay más aficionados de los Acereros, Vaqueros y Raiders que de América, Cruz Azul y Pumas juntos, pero por mucho, incluso la NFL tiene registros que en Mexico hay más de 3 millones de aficionados, sólo de los Acereros de Pittsburgh..

Basta ver todo el revuelo que se está causando en la capital del país por este juego y no es para menos, ya que se enfrentan el actual campeón Patriotas (ratotas como les digo yo) contra Raiders uno de los equipos más populares en esa ciudad y que siempre sus aficionados se distinguen por sus originales disfraces, una fiesta sin duda que se extenderá para todo el país, por algo se invirtieron millones y millones de dólares en remozar y adecuar el Estadio Azteca para esta gran ocasión.

Y como si no fuera suficiente, también ya se confirmó, lo que ya se sabía, que en mayo del 2018 jugarán en Monterrey, los Padres de San Diego vs los Dodgers de Los Ángeles la segunda serie de temporada regular que se juega fuera de los Estados Unidos y Canadá. Cómo olvidar que estuve en la primera serie que se jugó en 1996, Padres de San Diego vs Mets de New York, unos Padres que contaban entre sus filas con el máximo ídolo del deporte mexicano Fernando Valenzuela, inolvidable aquella ovación que le dimos al Toro en su presentación.

Cabe señalar que el Palacio Sultán, el estadio Monterrey, está siendo remozado para ese gran evento.

También surgió un rumor de que en el estadio de los Rayados de futbol se jugará en el 2019 un juego de NFL, este rumor lo veo difícil que se concrete por una razón: ese estadio no tiene la capacidad de butacas mínima requerida para albergar un juego de ese nivel.

Lo importante es que México esta presente en eventos de este tipo que dan la vuelta al mundo, que se hable bien de México no sólo mal, pero sobre todo que esto puede ayudar a bajar el nivel de tensión que existe entre ambos países y para mí es un mensaje muy claro a sus presidentes de que a pesar de su ineficiencia e incapacidad para gobernar, sus países son capaces de acercarse y ser amigos y aliados a través del deporte.