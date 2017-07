Los expertos del insecticida

Fumigaciones y Multiservicios Ramírez es una empresa familiar de Reynosa que, durante 25 años en el mercado, ha eliminado insectos, roedores y animales ponzoñosos en Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de Texas.

“Este es un trabajo muy noble, que amo y disfruto”, dijo Martín Núñez Ramírez para iniciar una interesante charla sobre el prestigio de su compañía.

Este ingeniero de profesión es el fundador de un negocio que lo ha llevado por varias ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos a desinfectar y purificar hogares, comercios y parques industriales.

Fumigaciones y Multiservicios Ramírez además cuenta con una licencia nacional otorgada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El desempeño de un buen trabajo en el saneamiento de espacios le ha permitido a esta empresa de Reynosa trascender y ganar contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo lo que es Nuevo León.

“Para mí ha sido muy bonito, con un crecimiento lento, porque es de abajo, como debe de ser. Tocando puertas en la vía pública ofreciendo fumigaciones para patios y poco a poco fue creciendo esto.

“Conté con la ayuda de gente que me apoyó mucho y hemos logrado establecer una empresa familiar como lo que yo había soñado”, relató.

SE PREOCUPAN POR SU SEGURIDAD

Si bien este trabajo ha permitido que las casas, oficinas, talleres y los campos de perforación estén libres de insectos, también se salvaron vidas de personas que no fueron atacadas por un alacrán serpiente

o araña peligrosa.

“Todo lo que es pesticida en equipos de Pemex y repelentes para víboras, lo manejamos nosotros, porque evitamos tener un problema. Nunca hemos tenido una queja por parte de las empresas que nos contratan, ni de nuestros clientes a nivel doméstico.

“Fumigaciones y Multiservicios Ramírez es una empresa seria, responsable y con objetivo, el cual es eliminar el problema que la gente tiene y contar con la confianza de que en cada visita que hacemos a negocio o domicilio es supervisada. Nunca metemos personas extrañas a una casa o empresa”, destacó Martín Núñez Ramírez.

Además subrayó que cuando hacen su trabajo y encuentran serpientes, no las matan, sino que las capturan y liberan en un lugar donde no exista peligro para la población civil y así proteger también la fauna y el ecosistema.

“Somos muy respetuosos con las normas que establece la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y en los domicilios cuidamos el bienestar de las mascotas, sean gatos, perros, pericos y aves, con productos que no les dañen, sino que combatan la pulga, la garrapata y los animales rastreros”, dijo.

LA DIFERENCIA

Reconoció que hay quienes gastan más dinero en insecticidas comerciales, pero no pueden erradicar las cucarachas, arañas y roedores, por lo que recomendó emplear un servicio de fumigación una vez por dentro y dos al exterior para olvidarse de tales inconvenientes en todo un año.

“Muchas veces lo que se está haciendo con los insectos es hacerlos inmunes y después se batalla más para eliminarlos, porque éstos se encuentran resistentes al pesticida. Lo que se recomienda es permitir que eso lo resuelva un especialista.

“Bayer tiene unos productos excelentes biodegradables que nosotros empleamos, en el combate a estos animalitos. No producen olor ni alergias, no manchan paredes, pisos, ropa, no manchan nada”, expresó.

Agregó que Fumigaciones y Multiservicios Ramírez (que también le trabaja a la industria maquiladora, en el área de jardinería y pulido de pisos, así como a hospitales, en la desinfección de quirófanos y hoteles), tiene paquetes para todos los bolsillos.

“El trabajo es rápido, en 40 minutos. Si no hay menores de un año en casa todas las personas pueden estar dentro mientras fumigamos y la garantía que damos es que si la cucaracha en una cocina no se muere, nuestro servicio no tiene costo”, garantizó Martín Núñez Ramírez. v