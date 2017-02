Le cumple alcalde a Sandoval

Cumpliendo su compromiso de trabajar cerca de los matamorenses, el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, visitó el ejido Sandoval, donde arrancó el programa permanente de atención y mantenimiento para la zona rural, mediante el cual se beneficiarán, en una primera etapa, a los habitantes de 20 centros de población, del sector poniente en Matamoros.

“En campaña, nos comprometimos con Matamoros, con nuestra gente, -de manera particular con las familias del campo-, que día con día luchan por producir sus parcelas y permanecer en sus comunidades, por eso hoy estamos aquí en Sandoval, para cumplir los compromisos de brindarles calidad de vida, a través de los servicios”, afirmó el jefe de gobierno de la ciudad.

Acompañado de los secretarios de su gabinete, funcionarios de la Junta de Aguas y Drenaje, diputados locales y regidores, dio el banderazo de inicio a los trabajos de mantenimiento y rastreo de accesos en esta comunidad de 2 mil 500 habitantes, y donde resaltó que las acciones de este programa son permanentes.

En este sentido, indicó que después de la cosecha, se dará un tratamiento especial a los accesos en cada centro de población, de la zona rural, para que no se deteriore el trabajo que estamos haciendo ahora.

En Sandoval, -población con 80 años de edad-, el presidente municipal fue recibido por la comunidad y a nombre de ellos, le dio la bienvenida la presidenta del comisariado, Anita Leyva Tierrablanca, quien agradeció el compromiso cumplido de Jesús de la Garza, no sólo de regresar a estas tierras y estar pendiente de las familias del campo, sino también por encabezar las acciones de beneficio que demandan los matamorenses.

Más adelante, abundó, que en aquellas comunidades donde se cuente con sistemas o redes de agua potable y/o de alumbrado, deben estar funcionando bien.

De ahí la permanencia de este programa, y en el caso del alumbrado en Sandoval, se van a reparar y dar mantenimiento a 82 luminarias.

Jesús de la Garza, puntualizó que estas acciones se harán extensivas a otros ejidos, pero arrancaron en Sandoval, tal como se prometió en campaña.

Respecto al agua potable, dijo que además de Sandoval, serán atendidas otras comunidades que también cuentan con red, como son: La Venada, Santa Irene, Santa Adelaida, La Gloria, Zaragoza, Las Ventanas y Mogote Santiago, y para lo cual se hará primeramente una revisión y determinar en qué condiciones se encuentran para su posterior rehabilitación.

Por otro lado, se implementaron acciones de limpieza a tiraderos clandestinos, de los cuales se retiraron dos toneladas de desechos en Sandoval y tres en Santa Irene, donde se instalaron contenedores y se estableció la visita tres veces por semana de los camiones recolectores de basura.

‘Que lo sepa Washington’, afirma Jesús de la Garza

Reafirman lazos de amistad Matamoros-Brownsville; el actor y conductor de TV, Lizardo es el huésped distinguido y Aída Cuevas nuestro valor nacional, en la edición 79 del evento popular más importante del año.

La riqueza cultural de dos localidades, representa la hermandad que une a dos pueblos como una sola comunidad, lazos de sangre y espíritu que cada año se fortalecen a través de una festividad popular, como son las Fiestas Mexicanas, afirmó el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante, al tomar la protesta al comité que encabeza Patricia Solís de Pérez y en donde se dio a conocer que el actor y conductor de televisión Lizardo, será el huésped distinguido y la cantante Aída Cuevas, nuestro valor nacional.

En ceremonia protocolaria, celebrada en el histórico Teatro de la Reforma, el alcalde de la ciudad tomó la protesta al Comité de Fiestas Mexicanas, misma que atestiguaron la cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Angela Kerwin, miembros del comité Charro Days; Richard Garza; Bob Torres Jr. y Raúl Garza, de la Asociación Mr. Amigo de Brownsville, así como integrantes del cabildo de Matamoros y funcionarios del gabinete municipal, entre otras personalidades.

Patricia Solís de Pérez, presidenta del comité organizador de Fiestas Mexicanas y el presidente municipal, develaron el retrato del Huésped Distinguido, en la persona del actor, cantante y conductor español, Lizardo, quien estará en Matamoros durante tres días, a partir del jueves 23 de febrero.

Asimismo, informó que el valor nacional será la cantante Aída Cuevas, quien este año está celebrando 40 años de trayectoria musical, y recordó que en el año 2002, la intérprete fue Mr. Amigo.

En su mensaje a los presentes el presidente municipal Jesús de la Garza, dijo que los matamorenses y los vecinos del Valle de Texas año con año esperan este momento en que todos nos ponemos de fiesta celebrando nuestras tradiciones, orgullosos de pertenecer a esta región por la hermandad y la hispanidad que nos hace un territorio importante.

“Somos una región a que a lo largo de 200 años de historia hemos aprendido a estar cada día más unidos y aunque hoy vivimos tiempos difíciles, como comunidad que somos, no podemos prescindir unos de otros. Como miembros de una familia, nos hace estar comulgando las penas y las alegrías los éxitos y los fracasos”, expresó.