Festeja alcaldesa a comunicadores

Algunos han dejado su vida y gastado energías por hacerse escuchar y defender la libertad de expresión, les reconoció la presidenta municipal Edelmira García Delgado.

“La comunicación es el medio eficaz y la palabra es la que transforma al comunicador en un humanista”, con estas palabras la alcaldesa Edelmira García Delgado le dio la bienvenida a los comunicadores de la región que asistieron al almuerzo que con motivo del día del periodista organizaron el gobierno municipal y el DIF Camargo.

“Saludo con afecto y admiración a mis amigos los periodistas que hacen de su profesión un estilo de trabajo tan importante en la vida cotidiana, desde los tiempos inmemoriales el lenguaje oral y más tarde el escrito han tenido una transformación y un valor dentro de la sociedad, ese valor es por el cual, que han logrado, que su vida tenga un sentido, cuando han luchado por la Libre Expresión”.

“Algunos han dejado su vida, han gastado energías por hacerse escuchar, por hacer y defender al comunicador, al periodista que hace de su pluma, una arma, que hace de su pensamiento inquebrantable un escudo, para no abatirse ante la ley de la mordaza, que calla voces, que compra conciencias, que corrompe al periodista, pero que cuya pluma no se mancha ante el pantano del poder que ofrece mucho, para tener a su lado a la palabra pura y verdadera”, expresó la alcaldesa.

“Hoy el gobierno municipal que me honro en presidir se congratula por el ‘Día del Periodista’ y les reconoce su vocación, por informar a la sociedad de los quehaceres de la presidencia municipal y del DIF Camargo,

de darle un poder a la palabra, de darle un manejo adecuado a la información, capaz de crear una opinión y critica en el lector, los radioescuchas, los televidentes y hoy en día en los seguidores de las redes sociales”, dijo la alcaldesa en su mensaje a los comunicadores de los diversos medios escritos, electrónicos y digitales que fueron convocados a esta celebración con la primera autoridad del municipio y del DIF municipal.

Apoya municipio a boxeadores

Con el apoyo irrestricto de la alcaldesa Edelmira García Delgado dos boxeadores amateurs de la Heroica Camargo viajaron el pasado fin de semana a la ciudad de Altamira para participar en un fogueo que organiza la asociación de box amateur de Tamaulipas afiliada al Consejo Mundial de Boxeo informó Belinda Reyna López.

La directora de fomento deportivo dijo que por instrucciones de la jefa del ejecutivo local se está otorgando todo el apoyo para que ambos pugilistas puedan trasladarse hasta el sur del Estado para prepararse en esta disciplina que está creciendo de manera acelerada gracias a que autoridades municipales y deportistas le están echando ganas.

Edgar Alberto García Rodríguez y Dan Jacob Bazán Garza entrenador y auxiliar de boxeo, refrendaron su compromiso con la alcaldesa Edelmira García Delgado de trabajar arduamente para poner en alto el nombre de la Heroica Camargo en todo Tamaulipas y aprovecharon para invitarla a dar el banderazo a delegación en la presidencia municipal.

Por su parte la alcaldesa García Delgado le manifestó al entrenador García Rodríguez y su auxiliar Bazán Garza así como al secretario general de la Asociación de Box Amateur de Tamaulipas Juan Carlos Tovar, con los que sostuvo un importante encuentro manifestando su interés de apoyar a esta y todas las disciplinas deportivas que se practican en el municipio.