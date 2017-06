De ‘vicegobernadora’ al penal de Pacho Viejo

Cuando regresó a Veracruz, en los 90, exiliada de Quintana Roo por un pleito que tuvo con el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, la periodista Gina Domínguez Colío conducía una destartalada y despintada Golf VW…

Sin embargo, su forma de ejercer el periodismo y de relacionarse con el poder la llevaron a lo más alto.

Ya de vuelta en su terruño, laboró en diversos medios de comunicación, como en el extinto periódico Sur de Veracruz y luego fue fundadora del Diario AZ Xalapa. Después se acomodó en un cargo en el DIF estatal y finalmente se ganó la total confianza de Javier Duarte.

Gina pasó de poseer una extraordinaria agudeza periodística y ser sorprendente amiga, a mostrar una personalidad dura e implacable para mantener el control periodístico durante los primeros cuatro años de la gestión duartista.

Quienes la conocieron de cerca supieron que no sólo tenía que lidiar con los caprichos y cambios de carácter de Duarte y de la primera dama, Karime Macías, sino también enfrentar las grillas al interior del gabinete, lo que le ganó el mote de la “vicegobernadora”.

Los dos rostros de María Gina eran notables y encontrados, por un lado daba todo lo que estaba a su alcance por ayudar a los amigos en desgracia o con problemas familiares fuertes; pero por otro no se tentaba el corazón para exigir la renuncia de reporteros y columnistas incómodos, y en algunos casos se convirtió en editora de periódicos a quienes dictaba lo que iría en portada e interiores.

En el sexenio de Fidel Herrera fue asesora externa del DIF, y de ahí logró ser designada como titular de Manos Veracruzanas, una asociación civil que impulsaba a los artesanos con recursos de Sedeal y la Comisión de Pueblos Indígenas.

Con su forma de relacionarse comenzó a construir un poderío anclada al entonces subsecretario de Finanzas, Javier Duarte, a quien apoyó en su candidatura a la diputación federal por Córdoba y luego la gubernatura, donde fue nombrada coordinadora general de Comunicación Social.

Sus primeras acciones fueron exigir la salida de periodistas que cubrían al gobernador, a pesar de que muchos de ellos fueron solidarios con Duarte; tomó todos los hilos de la información oficial y sólo ella podía autorizar no sólo boletines, sino información off the record; además encabezó la campaña de rompimiento y desprestigio en contra del ex gobernador Herrera Beltrán.

Le tocó enfrentar la peor oleada de asesinatos de periodistas no sólo en Veracruz, sino en México. Se atrevió a decir en privado y en público que algunos de esos reporteros habían caído en la tentación de los tentáculos del narcotráfico.

Su relación con Duarte la llevó a ser presidenta de la Fundación Colosio Veracruz, abrir cafeterías y ser señalada como propietaria de Servicios Estratégicos de Comunicación e Imagen, empresa que recibió 17 millones de pesos cuando era vocera.

También logró estar al frente de tres radiodifusoras, mantener una alianza con Telenews y encabezar por un tiempo la agencia Quadratín Veracruz.

Hoy se encuentra recluida en el penal de Pacho Viejo, acusada del presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos durante sus gestiones en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado de Veracruz.