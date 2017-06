Edomex y Coahuila: ultraje a la democracia

La política en México enfrenta uno de sus mayores escándalos de la época reciente, los cuales involucran a funcionarios e instituciones públicas que se habrían prestado para hacer trampa en el último proceso electoral, a ocho meses que comiencen las campañas presidenciales.

La disputa de gubernaturas y ayuntamientos en cuatro entidades federativas este 2017 (menos en Veracruz, que ya renovó al Poder Ejecutivo) suponía un ambiente ríspido y polarizado para el día de la elección.

Todo mundo estaba concentrado en lo que iba a suceder, especialmente en un Estado de México (Edomex) que tiene una lista nominal de 11 millones 317 mil personas en edad de votar, registradas en su padrón, una masa ciudadana capaz de influir en una votación nacional.

Se podía suponer que los partidos políticos movilizarían sus estructuras para empujar a los electores a las urnas, que habría acarreos y compra clandestina de sufragios, como siempre ha sucedido, nada era nuevo, pero ahora usando la tecnología.

De hecho, previamente se denunciaron acciones de los gobiernos priistas de Eruviel Ávila y de Enrique Peña Nieto, a nivel estatal y federal, para beneficiar con programas sociales y apoyos en dinero electrónico (como las tarjetas “La Efectiva” y el “Salario Rosa”) a ciudadanos con credencial de elector, pero nadie se esperaba que la corrupción emanaría desde el propio órgano de control.

Y es que en un país que se pensaba había transitado a una maduración política, pocos imaginaron que el mismo árbitro, el Instituto Electoral del Estado de México, quebrantaría sus propias reglas y diera por ganador a un candidato de modo indebido.

Más allá de convertirse las elecciones en una oportunidad para legitimar el derecho de los votantes y brindarle certeza a la población, ahora proliferan las dudas y se avecina un terreno incierto aún en este 2017 y para 2018.

El IEEM, encabezado por Pedro Zamudio Godínez, está siendo directamente acusado de tergiversar y maniobrar los resultados de la votación en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato Alfredo del Mazo Maza, pues existen pruebas que demuestran el fraude.

Las actas de las casillas dicen una cosa y el conteo del Instituto otras. Prestigiados investigadores, así como economistas alertan que hubo trampa, que imperó la ilegalidad y se ejerció una “elección de Estado”.

DATOS DUROS, DATOS INFLADOS

Las cifras del Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP), dieron por ganador de los comicios en Edomex a Alfredo Del Mazo, quien en su conjunto con todos los votos de las coaliciones presenta un millón 955 mil 447, por un millón 786 mil 962 sufragios de Delfina Gómez, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La diferencia entre uno y otro era apenas del 2.91 por ciento cuando aún faltaban 335 casillas por contabilizar; no obstante, los números particulares sumados por el Instituto Electoral del Estado de México arrojan que hubo una maniobra para ayudar a Del Mazo en los generales.

En el conteo de cada uno de los 45 distritos el resultado total para el PRI y sus aliados fue de un millón 717 mil 202 votos. Esto es 238 mil sufragios menos de los que el IEEM dice que tiene el priista, primo de Enrique Peña Nieto.

A estas inconsistencias hay que agregarle los datos ‘chuecos’ de una numerosa cantidad de casillas, las cuales registraron un resultado inicial a favor de Morena que a la hora de computarlo no anotaron igual, sino que los funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México lo adulteraron para favorecer a Del Mazo.

Las pruebas pululan por doquier; sin embargo, uno de los balances más claros sobre los pasados comicios lo elaboró Sergio Saldaña Zorrilla, un prestigiado economista por la Universidad de Viena, en Austria, quien aporta fundamentos precisos del fraude electoral a favor del PRI.

De los varios ejemplos que este especialista presenta destaca el de la sección 4696 del municipio de Tezoyuca, donde por ejemplo, Morena ganó con 146 votos, como quedó establecido en el acta, pero en el cómputo el IEEM puso como “ilegible”, cuando en realidad el resultado se distingue a la perfección.

De acuerdo con los analistas el fraude se cuajó también en las sumatorias de los sufragios computados de la coalición del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, donde se ‘inflaron’ los resultados en miles de votos por cada distrito.

AMLO PRESENTA PRUEBAS

Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional de Morena, también emitió un análisis de lo sucedido.

Dijo que participaron en la elección del Edomex el 52 por ciento de los electores y esgrime que en los municipios donde Morena ganó esa fue la media porcentual, pero señala que en algunos distritos como Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Tejupilco, Atlacomulco y Jilotepec, donde supuestamente triunfó el PRI, los valores se colocan por encima del 62 por ciento, con 388 mil adeptos en una proporción de cuatro a uno frente a Morena.

“Ellos compraron esos votos con miles de millones de pesos del presupuesto, traficando con la necesidad y la pobreza. Es un acto violatorio a la Constitución. Inició el recuento, pero no quieren (en el IEEM) abrir todas las casillas. Vamos a seguir exigiendo el voto por voto.

“Incluso en algunos pueblos (los “mapaches”) tomaron las casillas, tomaron las boletas, rellenaron las urnas y mandaron el paquete para aparentar que triunfaron.

“Quiero agradecer a los ciudadanos del Estado de México, ellos cumplieron con su responsabilidad. El que no cumplió fue Peña Nieto. Demostró que no es un hombre de Estado y que es el jefe de una pandilla de delincuentes”, declaró en una videograbación difundida el jueves 8 de junio.

En algunos distritos electorales de Naucalpan y Ecatepec, donde fueron abiertos paquetes con inconsistencias, se comprobó que Morena ganó la elección y no el PRI como había sido divulgado, empero el IEEM no quiere que se abran más que el 16 por ciento de los paquetes electorales.

Sobre cómo se fraguó el fraude, algunos investigadores consideran que los votos apócrifos corresponden a las coaliciones y también señalan que a Morena le quitaron miles de sufragios.

El ejercicio de opinión que realizó Hora Cero Encuestas en el Estado de México, se pensaba que pavimentaría el camino a López Obrador para las elecciones de 2018, pero el PRI ‘revivió’, según se denuncia, en base a las ‘viejas’ prácticas de corrupción y a los excesivos gastos rebasando los topes de campaña con 412 millones de pesos.

Los analistas dilucidan que aún no revirando a favor de Morena en Edomex, AMLO ganó.

Y aunque antes, durante y después de los comicios se comprobó que hubo irregularidades, la autoridad electoral no ha revocado sus informes. Sigue poniendo como ganador a Del Mazo.

En su caso, Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que todavía no se puede reconocer ninguna victoria y que ese instituto está dispuesto a defender el voto que había dado la victoria a Delfina Gómez.

INÉDITO FRENTE COMÚN

En otro Estado de la República donde los comicios electorales se viciaron como Coahuila, diversos partidos están pidiendo que se anule la elección, ya que en ese territorio se presentaron una serie de anomalías.

El PAN, Morena, PT y los candidatos independientes están solicitando al Instituto Electoral de Coahuila que detengan el presunto fraude del PRI y el gobierno del Estado.

Así como Guillermo Anaya, se unieron Armando Guadiana de Morena, José Ángel Pérez Hernández del PT, Javier Guerrero y Horacio Salinas. Para ello han lanzado una campaña denominada “Coahuila digno” y emprendieron una marcha con miles de personas apoyándolos para manifestar su desaprobación al proceso electoral del 4 de junio.

Pero Gabriela De León, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila se niega a hacer un recuento de votos. Manifestó que sólo se abriría el 20 por ciento de los paquetes señalados con irregularidades.

Ante ese escenario la plataforma change.org, que se caracteriza por apoyar demandas populares a nivel mundial, está solicitando su destitución.

Incluso, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, expresó que el PREP de Coahuila funcionó de forma irregular.

Durante los comicios se denunciaron secuestros de casillas, falta de boletas, paquetes electorales vandalizados y la llegada tardía de las urnas a los distintos consejos municipales del IEC.

Córdova consideró que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que resuelva esta controversia.

El Programa de Resultados Electorales Preeliminares daba una victoria de 38.31 por ciento al candidato del PRI Miguel Ángel Riquelme, por 36.81 del abanderado del PAN, Guillermo Anaya.

Inexplicablemente el IEC se esperaría, dando a conocer hasta el domingo quién es el ganador de estos comicios, pero luego se dio a conocer que la victoria era para el priísta con 482 mil 891 votos, por 452 mil 31 del panista. Unos 30 mil votos de diferencia.

Aunque falta definir la postura del TEPJF, lo cierto es que para nadie ha sido un secreto que los comicios de 2017 son para el pueblo mexicano un absoluto engaño, que hubo un retroceso político electoral, y que al presidente de México le interesa más la vaquita marina, que legitimar los comicios gubernamentales.