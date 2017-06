Las artes: una forma de alejarte del peligro

En tiempos críticos para los jóvenes, los cuales están expuestos a caer en las redes de la delincuencia, el IRCA y diferentes instituciones educativas de Reynosa canalizan a sus alumnos hacia el medio artístico de una manera que ha sorprendido a mucha gente.

Hace cuatro años, cuando la dirección educativa de la Secundaria Técnica Número 74 aceptó la propuesta de un alumno de formar una rondalla dentro del plantel, nadie imaginaba lo que estaba a punto de desencadenarse.

En los primeros días, los estudiantes del plantel mostraron interés y talento, lo cual llamó la atención del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, que decidió enviar maestros permanentes para dar clases de danza, canto, de música, pintura y actuación.

Esta fue una postura muy acertada, pues hoy en día la institución tiene artistas que son dignos de presentarse en cualquier escenario, tal y como quedó comprobado en su Segundo Festival Artístico y Cultural celebrado el mes pasado.

El evento, realizado en el Parque Cultural Reynosa, superó todas las expectativas y ya se habla de este modelo para replicarlo en más planteles de la localidad.

Los organizadores consideran que cuando descubrieron todo ese potencial sabían que iban en el camino correcto.

El apoyo que recibieron por parte de la Secundaria Técnica Número 74 fue fundamental y además con esto los alumnos no solamente se alejaron de los riesgos que enfrenta la juventud en la actualidad, sino que también mejoraron de manera notable en sus estudios.

De acuerdo con Pedro González Reyes, director del plantel, los estudiantes que

recibieron las clases artísticas maduraron y presentaron mejores calificaciones en sus materias.

“Tenemos varios años que hemos trabajado con el IRCA. Contamos con más de 230 artistas; puros alumnos y ex alumnos de nuestra escuela.

“Es sorprendente lo que se puede hacer con estos jovencitos. Siempre lo hemos manifestado, porque un muchacho que agarra una guitarra, un instrumento musical, difícilmente va a tomar una arma, pues va a ser una persona de bien. Lo que buscamos desde un principio es que ellos estén ocupados en algo positivo”, comentó.

PUESTA EN ESCENA

Los resultados que estos estudiantes han presentado en un periodo muy corto de tiempo quedaron patentes en el festival que tuvo como eje principal sus presentaciones de pintura, danza folklórica, teatro musical, una banda sinfónica, mariachi norteño y sones huastecos.

Entre las interpretaciones que más aplausos arrancaron del público se encontró la canción “Siempre en mi mente” con orquesta, “No me queda más” con mariachi y los bailables típicos mexicanos.

Este esfuerzo de la Secundaria Técnica Número 74 y del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes ha sido signado con convenios de colaboración.

“El trabajo que se ha hecho ha sido todos los sábados, cuatro horas en todas las disciplinas con los maestros del IRCA y de la misma institución educativa. Es muy bonito que nuestra Escuela Técnica esté dando de qué hablar y a pesar de que éste es un evento anual, hay escuelas que nos están solicitando a los grupos artísticos y se los llevamos”, mencionó.

El director asegura que los jóvenes han encontrado perfiles artísticos y uno de ellos, incluso, ha dado un paso hacia el profesionalismo como cantante de mariachi.

“Si tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a que aprendan cultura, ahí estamos en la Técnica 74 (ubicada en la colonia Villa Dorada), pues también acuden alumnos de primaria y de preparatoria”, invitó el también profesor.

ENHORABUENA

Por su parte, el director del IRCA, José Luis Hernández Garza, expresó su beneplácito por estos logros en la comunidad estudiantil de Reynosa.

“Sin lugar a dudas la Secundaria 74 se distingue en nuestra ciudad, porque es un centro educativo que ha arropado todos los proyectos de nuestro Instituto y tenemos en ese plantel a 12 maestros en cada una de las disciplinas.

“Traemos lo que es ballet folklórico, la rondalla, teatro, literatura y también artes plásticas. La 74 es un ejemplo, porque todos los niños acuden no solamente a sus clases, sino que también con los maestros del IRCA cada sábado tenemos actividades”, afirmó.

Cabe destacar que el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes ha establecido alianzas con 23 centros educativos.

“Estamos buscando ampliarnos para estar en más lugares dentro de la ciudad”, agregó.

Y es que a pesar de que están jovencitos los estudiantes tienen madera para entrar a cualquier escenario.

“La calidad de los maestros es lo principal, y sobre todo el que los alumnos estén abiertos a aprender. Ahorita me siento muy orgulloso ver el desempeño del ballet folklórico, que está a cargo de la maestra Bertha Iliana Dueñas, que fue miembro del Ballet de Amalia Hernández en la Ciudad de México.

“Ella ha viajado por todo el mundo, sabe lo que son no solamente las coreografías, sino la etnografía. No solamente se baila, sino hay que saber qué tipo de vestuarios, colores, el tocado, las flores donde van, del lado derecho, izquierdo, la trenza donde se coloca.

“Todo el ballet folclórico tiene una razón de ser y para nosotros en el Irca tener a Bertha Dueñas como una de nuestras maestras es un orgullo, porque quiero decir que los cuadros que se presentaron en el Parque Cultural tenía apenas dos meses trabajándolos y yo creo que son de primer nivel”, destacó Hernández Garza.

Con ello queda comprobado que no hay edad para ser artista y los alumnos de la Secundaria Técnica Número 74 son el principal ejemplo.

“Eso permite que trascienda el espíritu humano. Podremos estudiar matemáticas, historia, todas las áreas, pero dentro de cada uno tenemos un talento escondido. Hay quien podría ser un actor, un bailarín, un instrumentista. Debemos encontrar ese talento y el IRCA está para eso con clases gratuitas para las familias de Reynosa”, finalizó su director.