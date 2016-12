Justicia para los desaparecidos

En Tamaulipas hablar de desaparecidos es un tabú. El miedo y la desconfianza por la actuación de las autoridades quienes, en muchas ocasiones, han demostrado estar coludidos con los delincuentes, ha condenado al olvido oficial a las familias de quien ha sido privado de su libertad.

Buscando apoyar a estas personas, se constituyó en Reynosa la asociación Justicia Tamaulipas, A.C., el primer organismo dedicado a la búsqueda de desaparecidos en el Estado de Tamaulipas, en defensa de los derechos humanos y la protección a periodistas y activistas sociales.

Giovanni Francesco Barrios Moreno, fundador de este grupo, tiene razones muy personales para buscar que el secuestro desaparezca en Tamaulipas.

“En el año 2008 el mayor de mis hijos -que en ese entonces tenía 17 años-, fue secuestrado por un grupo de aproximadamente 15 personas, desde entonces y de manera personal mantengo una lucha de 8 años para tratar de encontrar a mi hijo sin resultados positivos hasta el día de hoy”.

“En estos 8 años de lucha me he dado cuenta que no soy el único, hay miles de familias en Tamaulipas que se encuentran en la misma situación”, relató.

Barrios Moreno no está equivocado. De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas existen 5 mil 751 denuncias de este delito, una cifra que autoridades y expertos reconocen que es muy inferior al total de personas ausentes que hay en realidad.

De hecho, la falta de información sobre el tema es una muestra de la poca voluntad que tienen las autoridades para resolver este problema, lo que condena a las familias de los desaparecidos a una soledad legal y psicológica, denunció Barrios Moreno.

“La verdad es que la autoridad hasta ahorita no tiene voluntad. Sólo la tienen de palabra pero los hechos son completamente diferentes, son pocos los casos que tenemos donde la autoridad se ha enfocado en una búsqueda real de personas desaparecidas, en Tamaulipas es casi nula esta búsqueda.

“Nosotros nos hemos coordinado con las autoridades correspondientes para realizar la búsqueda de nuestros familiares que han sido arrebatados de una forma o de otra, pero no hemos encontrado ese respaldo que corresponde”, precisó.

Para el fundador del grupo, el principal objetivo que busca la asociación es otorgar algo de paz a las familias de los desaparecidos, independientemente de que las autoridades hagan algo por sancionar a los responsables de este delito.

“Sabemos que la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en el secuestro de las personas, la mayoría de ellos ya no se encuentran en la localidad o están en las mismas condiciones en las que estamos nosotros.

“Lo que buscamos es paz, nosotros no somos una autoridad para tratar de perseguir los delitos, eso le toca a otras instancias hacerlo”, sentenció.

Barrios Moreno expresó que más allá de las sospechas ciudadanas sobre posible colusión con delincuentes, se ha dado cuenta que las autoridades no están cumpliendo con su obligación de buscar a los desaparecidos porque la misma sociedad o, en este caso las familias, no se lo exigen.

“No lo hacen porque no se lo exigimos. Hasta el día de hoy no había un grupo social que exigiera que la autoridad hiciera su trabajo, que cumpliera con su obligación, entonces eso es lo que estamos haciendo, ese es uno de los objetivos principales para conformar la asociación: exigir lo que nos corresponde conforme a derecho, no vamos a exigir más de lo que la autoridad le corresponde hacer”, expresó.

UNA LUCHA SOLITARIA

El fundador de Justicia Tamaulipas, A.C. aseguró que lo más importante que se debe de tomar en cuenta cuando alguien atraviesa una situación tan traumática como el secuestro o desaparición de un familiar, es que por ningún motivo debe de asumir que alguien va a considerar como prioritario su caso.

“Si tu abandonas a tu hijo, a tu hija, a tu mamá o a tu papá, olvídate de que alguien más haga lo que te corresponde, a nosotros nos corresponde tratar de encontrarlos, es una obligación que tenemos como familia hacia las personas que están en esa situación, no lo va a hacer nadie más si no lo iniciamos nosotros”, manifestó.

Al mismo tiempo reprochó a las autoridades que no hayan cumplido con su obligación de informarle a los ciudadanos cómo tiene lo actual al momento del secuestro de un familiar o ser querido.

“Lamentablemente la autoridad no ha hecho su labor de informar que el policía municipal que está en la esquina de tu casa es competente para levantar cualquier denuncia y llevarla a la autoridad correspondiente que le tocaría investigar el caso.

“Es muy fácil para la autoridad enviarte a una parte u otra porque no quieren hacer su trabajo, para ellos es más fácil intentar deslindarse de su responsabilidad que llevarla a cabo, pero creo que si hacemos un esfuerzo como sociedad para obligarlos a llevar a cabo acciones que les corresponde, sin lugar a dudas lo vamos a lograr”, dijo.

Lamentó que el marco legal que actualmente existe para combatir el secuestro no sea el adecuado, pues pretende combatir de la misma manera las desapariciones que se dan en la frontera como las de la capital del país.

“Las leyes tienen que cambiar a beneficio de las personas que han sido privadas de la libertad, no podemos seguir con leyes que no son aplicables al tiempo que estamos viviendo, necesitamos una reforma real pero en cada entidad federativa somos diferentes, no se puede tratar de implantar leyes que son aplicables para la Ciudad de México o Chihuahua cuando, geográficamente hablando, los de Reynosa y Matamoros somos diferentes.

“Eso es lo que ha estado pasando, no ha habido ninguna iniciativa de ley por parte de los legisladores tamaulipecos que puedan solucionar los problemas que nosotros tenemos como tamaulipecos, nosotros tenemos situaciones sociales y geográficas que tenemos que solucionar, pero no con leyes que no son aplicables en Tamaulipas”, sentenció.

Barrios Moreno indicó que ya están buscando que alguno de los nuevos integrantes del Congreso de Tamaulipas, quienes en un par de meses asumirán su curul, acepte entrevistarse con el grupo para que conozca sus propuestas y, posiblemente, las aplique en las reformas legales que se necesitan.

“Estamos por sentarnos con los nuevos legisladores que tendrá Tamaulipas para llevar a cabo esta iniciativa de ley, queremos ver quién de los legisladores que quedaron nos tomaría la palabra de presentar la iniciativa al Congreso del Estado para que se tome en consideración que cualquier persona que haya sido privada de su libertad o secuestrada, se le considere una persona que ha sido privada de su vida después de 72 horas.

“Con esto obligaríamos a la autoridad no a buscar a la persona, sino a los responsables del acto delictivo y en consecuencia encontrar el paradero de quien está privado de su libertad”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que no tiene muchas esperanzas de la reacción de los políticos, considerando que en la pasada campaña electoral, ninguno de los candidatos aceptó reunirse con las familias de los desaparecidos para escuchar su voz.

“Nosotros hicimos una convocatoria abierta y pública en las redes sociales para convocar a los que eran candidatos en su momento para que tuvieran una reunión con nuestra asociación y escuchar las propuestas que ellos tienen sobre estos rubros pero nos encontramos con una respuesta nula, tenemos los acuses de recibo de todos los candidatos quienes mostraron la falta de interés.

“Si no son grupos sociales a modo, no les interesa, no les interesa escuchar la realidad de lo que estamos viviendo pero creo que en un futuro no muy lejano tendrán que sentarse a platicar con nosotros para que escuchen las necesidades reales de lo que tenemos que hacer para cambiar.

“Son propuestas, no somos un grupo radical, la mayoría de nosotros somos personas preparadas académicamente que creemos que podemos aportar para que se de una solución a la inseguridad que vivimos en el Estado de Tamaulipas”, dijo.

Barrios Moreno expresó que no entiende esta actitud por parte de los candidatos y próximos legisladores, a quienes se les ha explicado que el grupo lo único que busca es apoyar a la labor de las autoridades para encontrar a quienes están desaparecidos.

“No queremos ser autoridad, no queremos investigar los delitos, eso le corresponde al Agente del Ministerio Público, pero nosotros queremos ayudarlos a que cumplan su función, y como dijo mi amigo Alejandro Martí: si no pueden que renuncien, pues no están obligados a estar en un puesto en el que no quieren o no pueden realizar su función.

Habemos muchos tamaulipecos que queremos encontrar la paz, no es posible vivir en las condiciones en las que se encuentra Tamaulipas.

“No vimos de ningún candidato alguna propuesta real que se pueda aplicar para disminuir estos delitos en Tamaulipas.”, apuntó.

LA SOLUCION ESTA EN LA SOCIEDAD

“Nosotros no quisiéramos que fuera ni uno, desgraciadamente no es así, todos los días alguien se comunica con nuestra asociación buscando que los podamos orientar sobre qué es lo que tienen que hacer para cosas tan sencillas como interponer una denuncia, aseguró el fundador de la asociación, quien reconoció que iniciar esta labor en una entidad tan peligrosa como Tamaulipas no fue sencillo pues hay que luchar -de entrada-, contra el miedo.

“Eso lo entiendo perfectamente porque yo era una de esas personas que trataba de evitar el tema antes del suceso del 2008, sin embargo, cada vez que recuerdo -porque soy ser humano y siento miedo en muchas ocasiones-, el sufrimiento y el miedo que pudo tener mi hijo al momento en que lo secuestraron, eso me da fuerza para seguir adelante.

Expresó que lo que siempre le dice a las personas que se acercan al grupo buscando ayuda, es que la fuerza que necesitan para embarcarse en esta odisea la van a encontrar en la solidaridad de las miles de personas que están enfrentando esta misma situación.

“Les recordamos que en la misma situación que ellos están, estamos nosotros, no somos ajenos al sentimiento y el dolor que ellos están sufriendo, sabemos perfectamente el miedo que tienen adentro y también las acciones que pueden llevar, respaldadas por la asociación para que no sufran un daño mayor al que ya tienen.

“En nuestro grupo no nos interesa si la persona que está privada de su libertad estuvo metida con grupos delincuenciales o políticos, lo único que nos interesa es que sus familiares puedan encontrar la paz porque Tamaulipas está muy dolido”, sentenció.

Sin embargo, Barrios Moreno manifestó que toda esta crisis tampoco puede culparse exclusivamente a las autoridades, pues la sociedad también tiene mucha responsabilidad del nivel que ha adquirido el problema del secuestro.

“El problema en Tamaulipas y México no son las autoridades o los grupos delincuenciales, el problema en Tamaulipas somos nosotros los ciudadanos que hemos dado 20 pesos a un Tránsito o le hemos dicho que ‘somos hijos de…’ para que no nos haga nada.

“Tenemos que romper con esa mentalidad o vamos a seguir igual o peor que como estamos. Si rompemos eso que le llaman mentalidad colectiva, vamos a tener éxito, tenemos que reconocer que el problema en Tamaulipas somos nosotros los ciudadanos no la delincuencia, no los funcionarios públicos, ellos están ahí porque nosotros permitimos que estén y si nosotros como sociedad no cambiamos nuestra mentalidad, nada va a cambiar”, expresó.

Y aunque sabe que aún no son tantos los que desean involucrarse de manera directa en exigir que aparezcan todos los que fueron desaparecidos de manera violenta, está seguro que con educación va a lograr un cambio en la sociedad.

“Acepto que a lo mejor somos una minoría los que queremos un cambio real y si en realidad lo somos tenemos que dedicarnos a otra cosa o irnos del Estado, porque tenemos que recordar que en una democracia rige la decisión de la mayoría.

“Queremos trabajar, llevar acciones educativas a las escuelas, que sepan que el delinquir no es parte de la cultura tamaulipeca, somos gente de trabajo, somos gente de esfuerzo y tenemos que recuperar esos valores, aquí no hay interés político o económico, queremos el bien de la sociedad”, finalizó.