¿Hay suficiente oferta cultural en Reynosa?

Especialistas analizaron los bemoles que tienen las diferentes expresiones artísticas en la ciudad y expusieron lo que se ha hecho para fortalecer el tejido social, y lo que se dejó de hacer, como la controversial desaparición del Festival Internacional Tamaulipas.

La discusión y el análisis para encontrar respuestas a los cuestionamientos de un tema relevante, pero para muchos ignorado como lo es la cultura, tuvo relevancia en una mesa de diálogo entre los invitados panelistas del programa Cuarto de Guerra.

Para desmenuzarlo estuvieron presentes José Luis Hernández Garza, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (IRCA), Elsa Munguía González, directora de la Casa de la Cultura de Reynosa y Miguel Angel Ancona, pintor y ex funcionario público.

Todos coinciden en que en la última década se han abierto espacios, se crearon festivales, se institucionalizaron grupos culturales diversos, pero para hacerle ver a las autoridades que Reynosa necesita una oferta de mayor impacto los tres expusieron su punto de vista.

“Para que tengamos claro qué es la cultura. Es todo lo que hace el hombre y todo lo que nos pertenece. Cómo comemos, cómo nos vestimos, nuestras tradiciones al casarnos.

“Claro, siempre nos identificamos mucho con las bellas artes. Cada pueblo, a través de las diferentes disciplinas también encuentra la manera de manifestarse y expresar su forma de ser”, mencionó Ancona.

Por su lado Hernández Garza manifestó que: “La gente tiene la confusión entre educación y cultura. La primera forma y transforma al individuo y la cultura es toda aquella suma de conocimientos, de habilidades, de costumbres, de tradiciones que hace trascender a un lugar o grupo social”.

En su intervención Munguía González expresó que: “La cultura y el arte van vinculadas, por lo que es sumamente importante para los niños y jóvenes porque de este modo incrementan su conocimiento y formación de valores, contribuyendo a reconstruir el tejido social.

“Hoy en día hablando de oferta cultural y artística creo que Reynosa es una ciudad muy importante, donde tenemos muchos grupos artísticos y escuelas, como el IRCA, como la Casa de la Cultura, que son semilleros de talentos y jóvenes y de ahí viene toda la formación”, afirmó.

EL ANALISIS

De acuerdo a la percepción de José Luis Hernández Garza la cultura no es minimizada, porque considera que “Ha habido una transformación tanto en instituciones privadas como con instituciones públicas.

“Ya no es el Reynosa de hace 10 años. Hace poquito celebramos el Día Internacional de la Danza. Y nos encontramos que hay más de 80 agrupaciones en nuestra comunidad, privadas o de gobierno. Es algo increíble, lo mismo sucede en teatro, lo mismo en música.

“Somos la ciudad más destacada en el Estado y si te hablo de música tenemos más de mil 500

niños que tocan instrumentos sinfónicos en diferentes instituciones. No los tiene Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria o Tampico.

“Sin embargo, necesitamos un bachillerato de artes, necesitamos un conservatorio y necesitamos una facultad de música para darles una oferta a todos los niños y jóvenes que tenemos”, consideró.

En tanto, Munguía González enfatizó en el tema de que exista una continuidad.

“Tenemos un programa con escolaridad de tres años asociado al Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahorita ya graduamos a la tercera generación. Ellos han ido a prepararse a Tampico o Nuevo León.

“Tuvimos una reunión con agrupaciones de teatro que buscan incrementar su quehacer y a veces la comunidad no conoce todo lo que se está haciendo y ese es un punto que se debe de tratar.

“Cuando la gente dice que en Reynosa no hay cultura a mí también me molesta, pero sí la hay. A lo mejor ha habido momentos en los que no se le ha dado la difusión o la continuidad que debiera de ser, pero desde que se fundó la Casa de la Cultura hace casi 40 años han venido muchos artistas, grandes orquestas y bandas internacionales”, precisó.

REALIDADES

En cambio, para el pintor Miguel Angel Ancona existen dos vertientes para analizar el tema de la cultura en Reynosa:

“Por un lado la oficial, la del gobierno y, por el otro, el de la ciudadanía. En los últimos cuatro o cinco años ha habido un crecimiento impresionante en la participación ciudadana y la creación de sus propios espacios culturales. Hay talleres y escuelas que ha abierto mucha gente en diferentes partes de una ciudad que es muy grande y ya no podemos estar localizados en un solo sitio.

“Y por otro lado está la cuestión oficial, de que hay un problema no sólo de Reynosa, de Tamaulipas y de México. Desgraciadamente tenemos conciencias trianuales o sexenales.

“Lo digo porque he sido testigo y parte. Tengo más de 30 años de estar en el servicio público en el Estado y los municipios y veo que cada vez que cambia un gobierno quieren eliminar lo que se hizo antes, porque ahora son ellos los que saben y son ellos los que tienen la verdad. Y eso es algo que nunca nos va a dejar crecer, por eso los gobernantes deben tenerlo bien claro”, comentó.

El panelista de Cuarto de Guerra sugirió que lo primero que se debe hacer en los cambios de administración es una revisión para verificar “qué vale la pena conservar, qué cosas transformarlas y generar nuevas propuestas” para los proyectos culturales.

“Pero el borrón y cuenta nueva que desgraciadamente estamos viviendo en Tamaulipas es terrible, porque entonces nunca vamos a llegar a nada, porque la conciencia del ser humano es permanente y no cambia cada seis años o cada tres”, especificó en un sentido más crítico.

CAMBIAR DE ENFOQUE

Reconoce el director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que los gobiernos encaminan sus recursos en temas prioritarios, pero de igual manera destacó que la cultura debe ser primordial.

“A veces hay molestia o queja en el sentido de que ésta se deja a un lado. Un gran autor noruego dijo que la cultura es la última frontera del desarrollo. Un ciudadano está deseoso de tener pavimento, de tener luminarias, servicio de salud, oportunidades de trabajo. Las autoridades en ocasiones se abocan a eso y el sistema cultural, lo que es la oferta cultural se deja en la última frontera y tratamos desde el punto de vista privado, como institucional de gobierno lograr y hacerlo prevalecer.

En tanto que la directora de la Casa de la Cultura remarca la importancia de no dejarle toda la responsabilidad al gobierno, sino que la comunidad también se involucre.

“A veces el reclamo de la sociedad es decir que no hay cultura, que no dan, queremos más becas. Pero necesitamos también de su participación. Hay sitios donde se va a presentar teatro de calle, pero ahí la señora de la casa es la que saca la bocina, el otro es el que pone las mesas, y otro más el que supervisa, recoge y organiza, y siempre reconozco a los padres de familia que ponen de su parte, porque la cultura cuesta”, indica.

¿Y EL FIT?

Sobre la desaparición del Festival Internacional Tamaulipas, renombrado como Festival Internacional de Otoño por la anterior administración estatal, Miguel Angel Ancona dio su opinión:

“Creo que cuando estuvo el FIT Tamaulipas fue referencia a nivel nacional a través de ese festival y todos los espacios culturales que se crearon en ese momento. Y fue a la baja precisamente

por el cambio de gobierno, que se modificó la idea del formato “El siguiente gobernador (Egidio Torre Cantú) prefirió los artistas de Televisa. Es la verdad y sí hubo un desfiguro en cuanto al festival cuando anteriormente había tenido una selección de artistas de primer nivel de todo el mundo que tuvimos la oportunidad de tener en la entidad.

“Y luego fue cambiando, también por cuestión de recursos, porque el festival de origen tenía una parte importantísima de participación ciudadana. De eso es de lo que hablamos, que los ciudadanos se involucren.

“Antes la mitad del FIT lo pagaba la ciudadanía a partir de patronatos, los cuales se sentían involucrados, que motivaban y propiciaban la venta de abonos, porque eso es importante.

“El arte también cuesta, eso de que todo es gratis, no. La gente también debe de acostumbrarse a pagar un boleto y de repente cortaron de tajo a la sociedad civil e hicieron a un lado al patronato”, lamentó.

EL ARTE CUESTA

Sin embargo, los panelistas consideraron que en Reynosa el público no debe esperanzarse a un Festival Internacional de Otoño.

“No podemos esperar a que haya esto cada septiembre o cada octubre. Regularmente tenemos actividades. Yo tengo un programa ‘Al son que me toquen’ que se presenta el último sábado de cada mes. Se presenta el maestro José René en la Casa de la Cultura, invitando a cuatro o cinco agrupaciones de danza mexicana y no cobran y si lo hacen es una cuota de recuperación.

“Y quiero retomar lo que dice Miguel. El arte cuesta y también la comunidad todo quiere gratis. Pero debemos invertirle tantito porque los artistas siempre son los más lastimados”, expresó.

Asimismo consideran que un punto importante es la difusión, pues la gente no se entera de la oferta cultural que tiene la ciudad.

“Nosotros hacemos nuestra promoción. Lo que Casa de la Cultura está haciendo hoy en día es incidir en las comunidades, en las colonias y las escuelas con talleres y presentaciones”, remarcó la directora.

¿QUÉ OFRECEN?

José Luis Hernández Garza habla del trabajo que viene desempeñando el instituto que dirige:

“En el IRCA tenemos 2 mil 250 alumnos que de lunes a sábado acuden a nuestros 23 centros educativos. Incluso tenemos niños becados en la Casa de la Cultura y estamos proporcionando clases con 63 maestros en cinco diferentes disciplinas.

“Padres de familia, siempre les digo, lleven a sus hijos a una institución de carácter cultural si quieren aprender algún instrumento musical.

Si quieren bailar, tenemos seis ballet, si quieren teatro, tenemos tres compañías, o si quieren estudiar pintura, dibujo y todas las clases son gratuitas.

“Tenemos que aliarnos, hacer coparticipaciones y ahorita hay un ambiente idóneo en Reynosa. Tenemos alianzas con el Politécnico, con los institutos y creamos los PAC, Programas de Acción Cultural para recuperar los espacios públicos, las plazas, no nada más con los ensambles y agrupaciones del IRCA.

“Estamos apoyando a los artistas, promotores y agentes. Todos han tenido respuesta positiva. Yo también estaba del lado privado antes de tener esta función y debemos ciudadanizar la cultura. Deben crearse los consejos ciudadanos culturales”, refiere.

Elsa Munguía González, por su lado, expresó que la Casa de la Cultura funciona por la organización.

“Estamos coordinados por un patronato. Aquí no importa lo que yo piense o la decisión que quiera tomar, porque es un consenso y siempre pensado en la comunidad.

“Realmente se están dando apoyos, el IRCA los da, el Parque Cultural, la Casa de la Cultura, en la medida que se puede, porque somos una Asociación Civil”, aseguró.

En resumen, los invitados al programa hablaron también de los recursos que se invierten para ese tenor en Reynosa, de otros espacios que han surgido como el Centro Cultural Alaken (que con recursos propios están funcionando) y otros tópicos de interés importantes y polémicos como cuántas bibliotecas, presentaciones de arte, museos hay en la ciudad y de qué se carece.

Para poder ver Cuarto de Guerra completo búsquelo en Facebook, en el canal de YouTube de Hora Cero Web o en la siguiente dirección electrónica, https://www. youtube.com/watch?v=qZ_ ylZ3ws5U donde podrá además compartir y brindar su opinión.