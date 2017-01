El narco, el patrocinio escondido de Cabeza

El senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por un testigo protegido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), de recibir 500 mil dólares de manos de integrantes del Cártel del Golfo.

Los documentos en poder de Hora Cero revelan que en una declaración que rindió Antonio Peña Argüelles aseguró que fue intermediario del apoyo económico del narcotraficante Héctor Sauceda Gamboa, “El Caris”, operador de la organización, a la campaña para alcalde de Reynosa de García Cabeza de Vaca en 2004.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, y ante las autoridades mexicanas en la sede de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, reconoció que se sentó el ahora legislador federal con narcotraficantes para financiar su campaña de proselitismo político en el año 2004 y 2005.

“Tomas Yarrington tenía amistad con el candidato del PAN y especial interés en que ese municipio fuera ganado por Francisco García Cabeza de Vaca. Me comentó (en septiembre de 2004) había roto relaciones con el candidato del PRI, Humberto Valdez Richaud, y que era conveniente heredarle al próximo gobernador un alcalde de oposición como Cabeza de Vaca, y que por su parte él se encargaría de operar votos en favor de Cabeza de Vaca. En mi presencia se comunicó vía celular con el entonces candidato Cabeza de Vaca y le hizo saber que yo me encargaría de apoyarlo con recursos económicos”, reveló el testigo.

En su declaración, Peña Argüelles señaló que se reunió con el “Caris” en un estacionamiento y el narcotraficante dijo que consultaría la petición del entonces gobernador con su hermano Gregorio Sauceda Gamboa “El Goyo Sauceda”, jefe de plaza de la organización criminal en Reynosa.

En la averiguación se indica que el criminal le entregó medio millón de dólares en efectivo al emisario de Peña Argüelles y posteriormente se reunió con el ahora senador panista.

“El candidato Francisco García Cabeza de Vaca venía acompañado de quien me presentó como su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, momentos después le hice la entrega de 500 mil dólares que me había entregado Héctor Sauceda Gamboa ‘El Caris’”, especificó el preso.

“Le hice saber que por instrucciones del licenciado Tomás Yarrington había solicitado el apoyo económico al Cártel del Golfo y que a través de Héctor Sauceda Gamboa ‘El Caris’, me había hecho llegar ese dinero para su campaña, a lo cual el candidato Francisco García Cabeza de Vaca me dijo que estaría a las órdenes para lo que se les ofreciera” añadió.

García Cabeza de Vaca ganó la elección en el año 2004 convirtiéndose en presidente municipal de Reynosa hasta finales de 2007, en una administración plagada de actos de corrupción.

El testigo protegido de la DEA indicó que como parte del trato, el alcalde panista dejó en sus puestos a varios integrantes del crimen organizado que trabajaban como policías en el ayuntamiento.

“Gregorio Sauceda Gamboa me hizo llegar una lista de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que fueran puestos en sectores estratégicos que él necesitara, y para que otros que ya estaban acomodados en los sectores que él ocupaba no fueran removidos. Le entregué la lista al alcalde Francisco García Cabeza de Vaca y me respondió que no me preocupara, que él se encargaría de hacer los movimientos necesarios” describió el colaborador de la DEA.

El ex presidente municipal de Reynosa estuvo en completa disposición del grupo criminal para atender sus peticiones, por lo que la DEA ha comenzado investigaciones en contra del actual senador de la República y aspirante del blanquiazul a la gubernatura de Tamaulipas.

En la declaración de Peña Argüelles en San Antonio, Texas, estuvo presente Kepler Barrón Arteaga en calidad de auxiliar del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República.

En los documentos con sello de la PGR, se menciona que también acudieron y firmaron Juan Gabriel Domínguez Espinosa y Guillermina Cabrera Figueroa, coordinador general y titular de la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos contra la Salud, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

El testigo protegido por la DEA con el nombre clave “Angeles” agregó que una vez ganadas las elecciones de noviembre de 2004, invitó a

García Cabeza de Vaca a pasar la Navidad en el rancho de su propiedad llamado “El Reforma”, localizado en Nuevo Laredo.

“Francisco García Cabeza de Vaca llegó acompañado de sus escoltas y de su familia; en otro vehículo llegó un remolque con unas cuatrimotos que serían utilizadas en las instalaciones del rancho”, declaró el informante y agregó:

“También me comentó que le gustaba mucho la cacería de venado cola blanca, el cual en la región del rancho de mi propiedad existía en abundancia de tal manera que los años siguientes, también en diciembre, llegaba a mi rancho a pasar la Navidad o Año Nuevo”.

En la sexta página de los documentos en poder de Hora Cero, se narra el evento que el Cártel del Golfo realizó con motivo del Día del Niño en la administración del entonces alcalde del PAN hoy senador.

“Durante los meses siguientes le fui dando (a García Cabeza de Vaca) diversas peticiones que el Cártel del Golfo me hacía. Recuerdo que en el mes de abril (sin precisar año) “El Caris” me pidió que le dijera que otorgara un permiso para que se realizara un evento para festejar el Día del Niño en el Parque de Beisbol Adolfo López Mateos”, prosiguió el testigo protegido de la Agrega y siguió:

“A lo que el alcalde accedió inmediatamente otorgando el permiso. También recuerdo que “El Caris” me pidió que por ningún motivo fuera removido una persona de nombre Hugo Rincón quien laboraba en la Dirección de Tránsito Municipal, el cual era de todas las confianzas de su hermano Gregorio Sauceda Gamboa”.

Peña Argüelles, ante las autoridades de la PGR, reiteró que García Cabeza de Vaca “siempre estuvo a las órdenes del Cártel del Golfo y del licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba durante toda su administración, y que el de la voz (o sea él), era el encargado de hacer las diferentes peticiones al alcalde de parte del Cártel del Golfo”.

El 3 de enero de 2005 y cuando todavía no completaba una semana de su mandato, fue asesinado René Izaguirre Rodríguez, hombre de todas sus confianzas que había sido jefe de seguridad en su campaña y perfilado para ser director de Policía.

En su tiempo los hechos fueron relacionados con el incumplimiento de García Cabeza de Vaca a pactos con el crimen organizado, sin embargo las investigaciones no prosperaron y ninguna autoridad -hasta la fecha- ha dado a conocer el móvil de ese crimen.

La DEA y el senador

Por Héctor Hugo Jiménez Castillo

El 23 de enero de 2012 los fiscales de la PGR fueron a San Antonio, Texas, con una misión específica: interrogar a un testigo protegido de la DEA que iba a involucrar a un ex gobernador de Tamaulipas del PRI y, de rebote, favorecer al PAN en las elecciones presidenciales meses después.

Pero el interrogatorio de Antonio Peña Argüelles se salió de control, cuando el colaborador de la justicia de Estados Unidos apuntó directamente contra Francisco García Cabeza de Vaca, funcionario federal dentro del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y candidato a senador.

Los enviados de la Procuraduría General de la República, encabezados por Kepler Barrón Arteaga, auxiliar del Ministerio Público Federal, escondieron durante cuatro años las imputaciones contra García Cabeza de Vaca que, según el testigo protegido, había recibido dinero del narcotráfico para su campaña a alcalde de Reynosa en 2004.

Su jefa que respondía a los intereses políticos del PAN, Maricela Morales Ibáñez, ordenó a los fiscales enviados a San Antonio filtrar a la prensa solamente las imputaciones que hizo Peña Argüelles en contra de Tomás Yarrington Ruvalcaba, pero se reservaron las imputaciones contra García Cabeza de Vaca.

Sin embargo las declaraciones de Peña Argüelles fueron video-grabadas y estuvieron presentes funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Y era cuestión de tiempo para que se hicieran públicas, como lo hizo el miércoles 16 de diciembre pasado la agencia Reforma.

El nombre de García Cabeza de Vaca y los 500 mil dólares que recibió del Cártel del Golfo para su campaña siempre estuvieron en el expediente que la Procuraduría General de la República, desde enero de 2012, no en 2015 previo a las elecciones en Tamaulipas.

Era lógico que los fiscales de la PGR tenían un objetivo específico: afectar electoralemente al PRI en las elecciones presidenciales.

Y a Calderón Hinojosa no le convenía poner en la vitrina de un escándalo narco-político-panista al ex alcalde de Reynosa, perfilado para ser candidato a gobernador de Tamaulipas en 2016.

De esa forma las hojas de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 fueron celosamente escondidas donde Peña Argüelles declaró, con lujo de detalles, el patrocinio del crimen organizado a García Cabeza de Vaca.

El 23 de enero de 2012 no estaba en juego la gubernatura estatal sino las presidenciales, y Morales Ibáñez rindió buenas cuentas a su presidente: Tamaulipas fue uno de los tres Estados donde ganó Josefina Vázquez Mota y la fórmula del PAN al Senado.

Por eso son falsas y atrevidas las declaraciones que hicieron senadores panistas y el propio García Cabeza de Vaca, que la acusación del testigo protegido de la DEA es un asunto político para congelar sus aspiraciones.

Y los actores que acusan o entregaron decenas de miles de dólares al senador en sus manos gozan de cabal salud, están lúcidos, tienen memoria y están a la mano de cualquier autoridad en México o Estados Unidos para rendir o ampliar sus declaraciones.

En enero de 2012 cuando Peña Argüelles acusó al actual senador, estaba lejos, muy lejos, el relevo de poderes en Tamaulipas. Y las declaraciones del colaborador de la DEA fueron reveladoras, espontáneas y redactadas por los fiscales de la PGR.

… Para la desgracia de García Cabeza de Vaca.