El furor por unas camas… prohibidas

Por José Manuel Meza y Gerardo Ramos

Para los automovilistas y peatones que transitan por la calle Aldama de Reynosa, a unas cuadras de la plaza principal, es inevitable notar una gran cantidad de personas reunidas afuera de un local como si les estuvieran regalando algo. El tumulto llama mucho la atención.

Y no es para menos, pues ahí reciben lo que le llaman un “tratamiento terapéutico de primer nivel” sin desembolsar un peso… una verdadera ganga.

El gran secreto de este lugar, ubicado en número 690-4, es la “Cama de Masaje Térmico Ceragem-C”, elaborada por la empresa coreana Ceragem con la que, aseguran los encargados de este local, se pueden alinear problemas en la columna y relajar tanto los órganos como los músculos del cuerpo.

Bárbara Martínez González, quien tiene ya cinco años colaborando con esta empresa, aseguró que la cama está compuesta por un rodillo de piedra jade, que recorre toda la columna vertebral del paciente, “haciendo una alineación y transmitiendo calor terapéutico mediante unas placas de termo carbón y los proyectores independientes que están también hechos de piedra jade”.

“Los pacientes reciben efectos de quiropráctica, acupuntura, acupresión, termopuntura y calor rehabilitador que permite la estimulación de los órganos”, describe.

Y añade: “La piedra jade es curativa ya que posee más de 40 propiedades que benefician mucho a nuestro cuerpo. El rodillo fabricado con dicho mineral es el que se encarga de hacer todo el trabajo, al alinear la columna vertebral y permitir una mejor postura. Quienes tienen hernias discales u operaciones de columna también pueden tomar la terapia”.

Incluso el portal de Internet de la empresa (www.ceragem.com) añade que la cama “alivia el estrés y el dolor que se acumula durante la vida diaria mejorando la circulación, relajando músculos entumidos y mejorando el dolor en las articulaciones relacionado con la artritis”.

Sin embargo, y aunque los trabajadores de este centro aseguran que la empresa cuenta con todos los permisos de las autoridades sanitarias para poder operar, la realidad es que tanto en México como en Estados Unidos se ha prohibido la comercialización de estas camas y la operación de estos centros.

El motivo: según autoridades de salud están engañando al público al ofrecerles beneficios que, en realidad, estos aparatos no ofrecen.

FE CIEGA

El centro Ceragem de Reynosa cuenta con 20 camas, las cuales están disponibles desde las 8:00 hasta las 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados, de 8:00 a 12:00 horas.

Al llegar es sorprendente observar gente de todo tipo: señoras, jóvenes, niños, padres de familia, pero principalmente personas de la tercera edad que, ansiosas, aguardan para tomar y aprovechar cada segundo que dura la terapia.

El único requisito es simplemente asistir, solicitar un ficha, tomar asiento y esperar el turno para disfrutar de 40 minutos de relajación.

Las sonrisas son visibles en los pacientes con dificultades físicas y sus rostros se vuelven hasta conocidos, pues algunos acuden todos los días, ya que para aprovechar este beneficio no hay un límite.

“La respuesta de la gente ha sido bastante positiva a pesar del poco tiempo que tenemos aquí establecidos y todavía faltan muchos por conocer Ceragem, tanto aquellos que padecen alguna enfermedad, como quienes se encuentran sanos y simplemente desean liberarse del estrés”, aseguró Martínez González.

Quienes asisten al centro no batallan demasiado para encontrar testimonios de personas quienes aseguran que estas camas han sido la respuesta a sus plegarias. Tal es el caso de María Elena Rodríguez Maldonado, quien buscó a un “sobador” (masajista) para atenderse una sobrecarga muscular que la aquejaba en la espalda.

Lo que esta ama de casa jamás imaginó, es que quedaría en las manos equivocadas, pues la persona a la que le confió sus dolencias le provocó severas lesiones en su columna vertebral, las cuales hasta hace algunas semanas le impedían caminar de manera correcta.

Y aunque buscó ayuda profesional con médicos y especialistas, no encontró una solución a sus fuertes malestares; al contrario, se acrecentaron obligándola a pasar la mayor parte de su tiempo postrada en una cama… hasta que encontró Ceragem.

“Traté con muchas cosas y remedios, pero honestamente empecé a sentir mejoría cuando comencé a utilizar las camas de Ceragem. De hecho nadie le quiere dar un masaje así nomás; sin embargo, uno viene aquí, no le cobran y descansa bastante”, dijo.

Una situación similar vive Luz María Díaz García, quien aseguró que lleva más de 50 terapias que le han ayudado a sentirse mejor de una serie de dolencias que la aquejan.

“No podía caminar, me tenían que llevar, pero ahorita que me pongo el proyector me he sentido bien hasta de mi vista, pues sufro de glaucoma. Yo tengo 70 años y empecé con mis padecimientos físicos a la edad de 19 años con la diabetes. Llevo ya 51 años sufriéndola”, manifiesta.

Para esta mujer, la mejor parte de su día es acudir al local a recibir la terapia.

“Yo nada más espero a que amanezca y le pregunto a mi esposo la hora y las 7:00 le digo ¡vámonos!, porque hay mucha gente que quiere que también entrar… y ahí yo dándole su café y yo mi licuado y ya nos venimos a la terapia. Es gratuita e incluso, usted puede traer a un invitado”, relata.

Cada persona que se encuentra en este centro es un testimonio de salud, uno más impresionante que el otro. Y es que aquí hay desde los que aseguran “que ya no podían caminar”, hasta los que dicen que las camas les están curando la artritis reumatoide degenerativa e, inclusive, les “han borrado cicatrices de antiguas cirugías”.

LOS PROBLEMAS

Sin embargo, más allá de los increíbles testimonios, la realidad es que la empresa Ceragem ha tenido serios problemas legales tanto en México como en Estados Unidos.

De hecho, en el mes de noviembre del año 2005 la Procuraduría General de Texas ordenó la suspensión de la venta de las camas Ceragem, pues tras una investigación desarrollada en las ciudades de Houston, Dallas, Fort Worth, El Paso, San Antonio, Corpus Christi y McAllen, encontraron que los responsables de estos centros le mentían a los consumidores respecto a los beneficios de este tratamiento.

Un boletín publicado en el portal de Internet de la Procuraduría texana informa de los resultados de una investigación que se desahogó en la Corte de Distrito del Condado de Travis, Texas y que fue archivada con el folio GV 504929.

La investigación, encabezada por el procurador general, Greg Abbott, concluyó que Ceragem estaba defraudando a los consumidores con sus “engañosas prácticas de mercadeo”, por lo que era necesario tomar acciones legales.

“Se alega que los distribuidores de Ceragem promocionan curas milagrosas contra el cáncer y mejorías en la salud, principalmente a consumidores hispanos.

“Esta empresa hizo aserciones exageradas y no corroboradas sobre los beneficios de sus productos, con la intención de explotar a los consumidores que en realidad necesitan servicios médicos profesionales.

“Esto en realidad equivale a obtener grandes ganancias a través de un fraude orquestado contra la salud del consumidor, todo sin la participación de un médico”, dijo Abbott.

Las autoridades texanas encontraron que esta empresa estaba engañando a los consumidores, haciéndoles creer que sus aparatos están aprobados por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos para tratar una gran variedad de enfermedades tales como el cáncer, epilepsia, enfermedades del corazón, quistes del ovario y otras enfermedades.

“La página Internet de la empresa también muestra el uso engañoso de un sello de la Administración de Fármacos y Alimentos y, cuando se ve en su totalidad, sugiere que los aparatos utilizan métodos de acupresión y acupuntura para llevar a cabo la terapia”, dice el boletín.

De hecho, aclara la Procuraduría Texana, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos solamente aprobó la cama “para el alivio temporal de dolores musculares y coyunturales menores y el dolor asociado con la artritis”.

Las conclusiones de la investigación, incluyen una serie de videos donde se observa la forma en la que operaba Ceragem en el Estado de Texas y que es muy similar a como lo hace en México.

“Los distribuidores llevan a cabo hasta 14 presentaciones en vivo al día que cuentan con la presencia de hasta con 50 consumidores cada una.

“La investigación encubierta de la Procuraduría General reveló que los presentadores repetidamente decían que el aparato ‘Ceragem-C Thermal Massager’ (que tiene un valor de dos mil 400 dólares), sirve para el tratamiento de una gran variedad de condiciones médicas, incluyendo la diabetes y obesidad. Además, se promueven los ‘testimonios’ de curaciones de consumidores que han asistido a presentaciones anteriores”, cita el documento.

Las autoridades texanas agregaron que los responsables de esta empresa transforman locales comerciales en sitios que equivalen a grandes clínicas terapéuticas, sin que haya médicos involucrados en ningún momento.

Tras la investigación, la Procuraduría ordenó una serie de acciones legales en contra de esta empresa, entre las que sobresalen un acuerdo en el que la compañía está obligada a suspender la comercialización de las camas en el territorio texano y el establecimiento de un plan de reembolso para todo consumidor que haya comprado alguna de estas camas, que en México llegan a costar más de 41 mil pesos.

De hecho, aunque los responsables de los centros ponderan lo gratuito de sus servicios, la realidad es que Ceragem vende sus camas en 22 países y cuenta con más de 500 distribuidores independientes a nivel internacional, quienes han reportado ventas superiores a los 18 millones de dólares al año, según un reporte publicado recientemente por la empresa de consultoría económica Dun & Bradstreet.

EN MEXICO TAMBIEN

Las autoridades texanas no han sido las únicas en suspender las actividades de estos centros, recientemente la Secretaría de Salud de Nuevo León ordenó el cierre de los centros Ceragem.

El director de Control Sanitario, Sergio Maltos Uro, informó que se ordenó la clausura pues la empresa no cumple con las normas sanitarias requeridas, además de que se excedió en los límites establecidos en el registro de uso médico que la secretaría le otorgó.

La investigación de las autoridades de Nuevo León se dio después de verificar el contenido de unos folletos con los que la empresa se publicitaba en el área metropolitana de Monterrey, en los que descubrió que había servicios que no estaba autorizada a ofrecer.

“El uso que se autorizó de acuerdo a la publicidad que ellos mismos presentan (en folletos), es para dolores en la región lumbar y algunos otros dolores y encontramos que abordan otro tipo de enfermedades y hablan del manejo de diabetes, hipertensión, cáncer, hasta infertilidad y no tenemos ninguna evidencia científica de que el producto tenga algún efecto benéfico en estos casos”, dijo.

Incluso, el funcionario indicó que los responsables de estos centros mintieron respecto a la Norma Oficial Mexicana que dicen tener.

“Hablan de una Norma Oficial Mexicana. En nuestro país existe una norma que regula la acupuntura y contempla la acupuntura convencional, pero debe de ser aplicada por un médico o por un técnico y no tenemos evidencia de ninguna de estas dos circunstancias”, expresó.

Maltos Uro señaló que aquellas personas que acuden a estos centro sin haber consultado previamente a un médico, están poniendo en riesgo su salud.

“La persona que recibe una terapia alternativa requiere previamente ser valorada por un médico, de otra manera ese dolor que traiga en la región lumbar puede ser un tumor en la columna o en la médula, puede ser una fractura de una vértebra, entonces aquí lo importante es que todo paciente que se va a someter a un procedimiento de este tipo sea previamente valorado por un médico.

“Si considera que le puede servir una terapia de calor y masaje –que es lo que brinda este dispositivo–, pues adelante, pero no hay ninguna otra evidencia de beneficios específicos de este producto”, sentenció.

Otro de los factores que llevaron a las autoridades de Nuevo León a ordenar el cierre de los centros Ceragem, es que se encontró que en estos lugares había serias deficiencias sanitarias, pues los baños no funcionaban, además de que los responsables de estos lugares no desinfectaban las camas después de que eran utilizadas por una persona.

La investigación de las autoridades de Nuevo León también encontró que después de que una persona había recibido 10 sesiones, los encargados de los locales les ofrecían una “membresía de por vida”, con un valor de 600 pesos.

De hecho, las autoridades del vecino Estado encontraron que hubo personas a las que se les invitó a comprar una cama “para poder disfrutar de todos sus beneficios” e incluso se les ofreció un sistema de crédito de tres meses.

Otra de las entidades donde Ceragem ha tenido problemas es en Tabasco, donde las autoridades de salud también determinaron que la empresa estaba engañando a sus clientes. Sin embargo, en este caso, el centro de atención no fue cerrado.

Y aunque las autoridades sanitarias tanto de México como Estados Unidos han acusado a esta empresa de mentir a sus consumidores y poner en riesgo su salud, la realidad es que miles de personas siguen creyendo en los beneficios que tienen estas camas, por lo que se rehúsan a dejar de asistir a tomar sus terapias diarias.