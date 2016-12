Cuando el deseo de ser bella es fatal

Quienes la conocieron la recuerdan como una persona bella por dentro y por fuera. Por eso, todavía no pueden creer que Ana María Zamarripa Mondragón, decimonovena regidora en el Cabildo reynosense, haya decidido practicarse la cirugía estética que le costó la vida.

Y aunque se suponía que estaba en manos de alguien de confianza, pues Sergio Guillermo Ramírez Ledesma, el cirujano plástico que encabezó la liposucción es esposo de Lluvia Ruiz, una prima de la hoy occisa; algo salió terriblemente mal y Ana María cayó en un paro respiratorio que le provocó el infarto que la mató.

Sin poder creer lo que están viviendo, los familiares de la regidora –quien se desempeñó como coordinadora de la Comisión de Equidad y Género del Cabildo local–, no tienen más reclamo que el de justicia. Por ello han interpuesto la denuncia penal 463350270063/012, radicada en la subprocuraduría de Justicia en Tlanepantla, Estado de México.

Bertha Alicia Zamarripa Mondragón, hermana de la occisa, expresó que la querella por el delito de negligencia médica y los que resulten se interpuso en contra del doctor Ramírez Ledesma, quien tiene su consultorio y quirófano en el Edificio Zurich, ubicado en la calle Federico T. De la Chica número 2, despacho 101 en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, Estado de México.

Zamarripa Mondragón reconoció que su hermana decidió viajar a la capital del país, consultar y operarse con este médico, pues es marido de una de sus primas y por ello, pensaban, podían confiar en el.

Incluso al visitar su portal de Internet (www.cirugiaplasticayestetica.com.mx), se puede ver que Ramírez Ledesma está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., además de que cuenta con la especialidad en el ramo cursada en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, nada de esto pudo evitar que algo fallara en la intervención, aunque la hermana de la regidora expresó que Ana María no tenía ningún problema médico que pudiera haber complicado la liposucción a la que se sometió la mañana del 5 de abril.

“Mi hermana no padecía absolutamente de nada, yo vi los estudios, yo fui con ella al consultorio, a que entregara sus estudios, mi hermana estaba sana. Hubo negligencia porque a mi hermana la trasladaron del quirófano donde la operaron a otro hospital, pero ella ya iba muerta”, aseguró.

Zamarripa Mondragón indicó que, de acuerdo al acta de defunción que les entregaron, su hermana murió de un paro respiratorio que provocó infarto agudo.

Precisó que la familia aún no puede creer lo que está sucediendo, pues se suponía que todo había salido bien tras el procedimiento quirúrgico.

“Primero me dijeron que había salido bien, a los 25 minutos me avisan que estaba grave, que había fallecido, eso no puede ser”, sentenció.

De hecho, reveló Zamarripa Mondragón, su hermana fue trasladada de la clínica del doctor Ramírez Ledesma –donde la operaron–, al Centro Quirúrgico Satélite, donde intentaron inútilmente salvarle la vida.

Tras los hechos, la familia decidió actuar legalmente contra el médico y por ello acudieron a la Subprocuraduría de Justicia en Tlanepantla, Estado de México, donde interpusieron la querella con la que consiguieron, por lo menos, que las autoridades clausuraran la clínica y el quirófano, aunque aún no han logrado detener al médico.

De hecho, reveló Zamarripa Mondragón, el doctor se estuvo comunicando con la familia en repetidas ocasiones buscando su ayuda.

“El estuvo llamándonos por teléfono para pedirnos ayuda pero, ¿si tu no tienes ninguna culpa por qué pides ayuda?

“Nos llamó mil veces pero yo no les quise contestar porque ya habíamos puesto la demanda, pero nos pedía que le echáramos la mano porque ya habían salido muchas notas de mi hermana y yo le dije ‘¿cuál es tu problema? Si no tienes nada que esconder ¿cuál es tu problema?’ Pero él nos decía que tenía miedo”, sentenció.

Cabe señalar que unos días antes de esta tragedia, el cirujano Ramírez Ledesma tomó cierta notoriedad al aparecer en la revista TvyNovelas como en encargado de la operación de aumento de busto que se practicó Azalia, ex inquilina de la casa de Big Brother.

Laura Luz Palmer, reportera que elaboró la nota, expresó que este médico no es conocido en el ambiente artístico como alguien que se encarga de atender a artistas, e incluso Azalia fue quien la contactó para que se realizara la nota.

Irónicamente, no pasaron ni un par de semanas y el nombre de Ramírez Ledesma volvió a leerse en los medios de comunicación, esta vez como el responsable de la muerte de la regidora reynosense, quien ha dejado en la ofarndad a cuatro hijas de nombre Ana Karen, Prisicila, Valeria y Renata.

HOMENAJE EN EL CABILDO

La mañana del 10 de abril, el pleno del Cabildo de Reynosa llevó a cabo una sesión solemne en memoria de su compañera fallecida.

Con la presencia de todos los integrantes del cuerpo edilicio, en la sesión se leyó una semblanza de la regidora y se le hizo un homenaje al trabajo realizado en pro de la comunidad.

En el evento estuvieron presentes familiares de la edil quienes recibieron el pésame del Cabildo.

Ante una gran cantidad de personas, el pleno del cuerpo edilicio reynosense no pudo ocular su pena por el sensible fallecimiento de la regidora, quien fue descrita como una persona de trabajo que siempre se preocupó por apoyar a la ciudadanía.

Tras el homenaje, Omar Nelson González Cepeda, suplente de la edil, rindió protesta en su cargo como regidor del Ayuntamiento de Reynosa por lo que ya se integró a las actividades del Cabildo.

EL RIESGO DE LOS CHARLATANES

En ocasiones el deseo por ser más bello, delgado o estético, puede llevar a la muerte a la persona que se pone en manos de un charlatán que, actuando sin escrúpulos y con la complacencia de las autoridades, se ostenta como un cirujano plástico especializado sin serlo.

Algunos casos, como el de la cantante Alejandra Guzmán terminan con la persona viva, pero sufriendo de dolorosas secuelas que tiene que atender con muchas más cirugías.

Sin embargo, también hay las ocasiones en lo que se pierde es más que algunos kilos, como le sucedió a Zamarripa Mondragón.

Desgraciadamente, la moda por las cirugías estéticas y lo accesibles que se han convertido para la población, hacen que la gente se olvide que al final se trata de una intervención quirúrgica que tiene los mismos riesgos y posibilidades de complicaciones que cualquier otro procedimiento de este tipo.

Además, de unos años a la fecha han proliferado los charlatanes quienes exhibiendo un diploma o una maestría en cirugía plástica, mismos que reciben en cursos exprés de tres meses de duración, ofrecen este tipo de intervenciones poniendo en riesgo la vida de sus pacientes.

Es por ello que desde hace años la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Amcper), ha desarrollado la campaña “Cirugía Plástica Segura”, que busca informar a la sociedad que los únicos profesionales de la salud que cuentan con la preparación académica y práctica necesaria para el ejercicio de la cirugía estética son los cirujanos plásticos certificados.

Raúl López Castillo, director general de Láser Clinic en Reynosa y ex presidente de la Amcper, expresó que dentro de esta campaña se informa a la ciudadanía que un cirujano plástico certificado debe de pasar por un arduo proceso de estudios y entrenamiento que puede durar hasta 14 años (entre residencias, especialidad y subespecialidad).

Además, todos los cirujanos plásticos tienen que pasar un examen de certificación aplicado por la Amcper, en donde demuestran que tienen los conocimientos necesarios para practicar de manera segura un procedimiento estético.

Esta certificación tiene que ser renovada de manera obligatoria cada cinco años si los médicos desean seguir siendo parte de la Amcper, además de que tienen que asistir a los cursos de actualización que cada año se realizan.

López Castillo indicó que gracias al hecho de que la asociación es tan estricta con estos requisitos, es por lo que tiene el reconocimiento nacional e internacional de aglutinar a los mejores cirujanos plásticos del país, quienes operan de manera legal, segura y responsable.

“Es muy importante que la gente sepa que no porque una persona sea médico quiere decir que esté capacitado para realizar cirugías estéticas. Para poder hacerlo tiene que estar actualizado y certificado”, dijo.

ANTES DE OPERARSE

López Castillo indicó que si una persona ha decidido practicarse cualquier tipo de cirugía estética o reconstructiva, tiene que considerar primero una serie de factores.

El primero es asegurarse que el médico con el que está acudiendo cuente tanto con un título que demuestre que concluyó con la subespecialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, como con la certificación vigente de la Amcper.

Señaló que ningún doctor debe de molestarse cuando uno de sus pacientes le pide que le muestre sus credenciales con las que demuestra que tiene los conocimientos teóricos y prácticos para realizar una intervención de este tipo, mismos que pueden ser confirmados dentro del portal de Internet de la asociación.

El cirujano egresado de la UANL, expresó que desgraciadamente han proliferado una gran cantidad de médicos quienes aprovechando una supuesta maestría en cirugía estética, otorgada por instituciones como la Universidad de Estudios Superiores de Medicina y la Escuela de Posgrados de Veracruz, están practicando procedimientos de este tipo entre la población.

Lamentó que estas personas no informen a sus pacientes que esta supuesta maestría de apenas cuatro semestres de duración, no les da ni los conocimientos o la experiencia suficiente para poder practicar con seguridad un procedimiento estético.

El segundo punto que hay que tomar en cuenta antes de ponerse en manos de un cirujano plástico, es verificar que los procedimientos sean realizados dentro de clínicas establecidas y que cuentan con todo el instrumental necesario para practicar este tipo de operaciones.

Y es que existen personas sin escrúpulos que realizan operaciones estéticas en casas habitación habilitadas como quirófanos o lugares que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad para estos procedimientos, por lo que se incrementan los riesgos para los pacientes.

“La gente tiene que ver que estos lugares cuenten con una licencia sanitaria exhibida en un lugar visible pues muchos de estos charlatanes operan en la clandestinidad en lugares no autorizados”, expresó.

López Castillo añadió que otro de los factores que se deben considerar es que el doctor informe de manera clara de todos los riesgos y complicaciones que pueden existir al momento de la cirugía, además de la forma de prevenirlos.

Detalló que antes de practicar una cirugía, los especialistas certificados tienen que realizar un historial clínico de su paciente, donde detallen su estado de salud, condición física, peso, enfermedades o cirugías anteriores y muchos otros detalles.

Además, se tienen que realizar una serie de estudios para detectar posibles complicaciones como venas varicosas, diabetes, presión arterial alta, problemas cardiacos y otras condiciones que pueden ser riesgos al momento de la intervención quirúrgica.

El cirujano, expresó que los especialistas certificados siempre van a informar a sus pacientes sobre la posibilidad de que no sean candidatos a una cirugía estética, pues los resultados que buscan no se encuentran en las posibilidades reales de la operación.

A la vez, existe la posibilidad de que antes de que se realice cualquier procedimiento, el paciente sea referido con otro especialista, como sucede con las personas que tienen sobrepeso y requieren perderlo antes de ser operadas.

Todo este historial y consultas permiten reducir la posibilidad de algún riesgo dentro de la operación, pues no hay que olvidar que un procedimiento de este tipo es lo mismo que alguna otra cirugía.

“Una buena consulta es lo que nos permite operar con los menores riesgos posibles”, sentenció.

A todo esto hay que agregarle que los cirujanos certificados nunca aceptarán que su paciente permanezca más de cinco o seis horas dentro del quirófano. Esto puede suceder cuando una persona desea hacerse dos o más intervenciones al mismo tiempo.

En estos casos, tras analizar la situación, el cirujano puede decidirse por una programación de las operaciones, que le permitirá que el paciente no pase tanto tiempo en la sala de operaciones y con ello no pone en riesgo su vida.

EL PRECIO NO ES REFERENTE

Por otra parte, López Castillo indicó que mucho del éxito que tienen los charlatanes que están poniendo en riesgo la salud de las personas que buscan practicarse una cirugía estética, está basado en que ofrecen sus procedimientos a precios muy bajos.

El problema es que en estos casos lo barato realmente sale mucho más caro, pues un médico que no cuenta con las actualizaciones y la certificación necesarias para ejercer esta actividad, puede ofrecer sus servicios a menos costo que un cirujano que ha invertido en estos conocimientos.

“Es como si las personas quisieran que les vendieran un carro de agencia al precio de un carro robado. Los distribuidores de estos autos no los pueden ofrecer a precios tan bajos porque están compitiendo con alguien que lo obtuvo de manera ilegal y por lo tanto todo lo que consiga le representa una ganancia”, dijo.

Lamentó que muchas personas se han convertido en cómplices de estos charlatanes, pues los recomiendan entre sus conocidos solamente porque tuvieron la suerte de que se les practicó sin problemas una cirugía a un tarifa muy accesible.

Y aunque no existe una lista de precios sobre cada uno de los procedimientos de la cirugía estética, sí es muy importante que la ciudadanía considere que los profesionales certificados requieren mantener sus costos porque cada año invierten en cursos y actualizaciones para poder ofrecer de manera segura los más recientes avances en esta ciencia.

“No hay listas de precios, los cirujanos fijan sus tarifas con respecto a su experiencia, pues saben que tienen que invertir en las actualizaciones. Hay cursos que pueden costar hasta tres mil dólares, pero en ellos nos informan de lo más reciente que hay en la cirugía estética, por lo que nosotros podemos ofrecerles a nuestros pacientes mejores y más seguros procedimientos”, apuntó.

Incluso existe la posibilidad de que el precio no sea una regla para detectar a un charlatán, pues existen aquellos que no cuentan con los conocimientos necesarios para realizar estos procedimientos y aún así cobran caro.

LA CRUZADA POR UNA CIRUGIA SEGURA

López Castillo indicó que desde hace años los integrantes de la asociación están trabajando muy de cerca con las autoridades sanitarias para erradicar a las personas que están realizando cirugías estéticas sin contar con las credenciales adecuadas.

Señaló que a lo largo de toda la Campaña por una Cirugía Plástica Segura, se ha informado sobre los riesgos de permitir que médicos con diplomados o maestrías realicen este tipo de procedimientos.

“Las autoridades están enteradas y estamos en el proceso de esperar su apoyo pues hemos estado en comunicación con ellos y saben de este problema”, sentenció.

El especialista se mostró esperanzado de que próximamente se tomen las acciones pertinentes en este sentido, pues es muy triste cuando llegan a su consultorio personas con las secuelas de una cirugía mal aplicada que sólo representa riesgos a la salud y la vida, además de que pueden dejar secuelas permanentes.