Ya le toca a Reynosa

Por el tenebroso mundo de la grilla en el que la ficción supera a la realidad, la fotografía en la que aparecen fundidos en fraternal abrazo el representante de gobierno del Estado y la alcaldesa Maki Ortiz, causó estupefacción en algunos y júbilo en otros.

Los primeros, son aquellos que con un fervor digno de mejor causa le anduvieron y a lo mejor todavía le andarán jugando a las contras a Maki, mientras que los segundos, son los funcionarios municipales que ya ven alejarse de la azotea del palacio municipal a los zopilotes que desde noviembre pasado andaban revoloteando.

Pero los más entusiasmados son los ciudadanos que están hartos y creen que sobre la ciudad hay algún hechizo o de plano está salada, y que pensaban que ahora ya le tocaba y pues, ni máiz paloma… para su desgracia, los que gobiernan aparentemente siguen en conflicto.

Entretanto, qué pésima demostración de falta de principios y valores dieron ésos mercenarios de petate que, como monos de organillero, alegremente se sumaron al proyecto de Maki. Primero, para no incurrir en el error de quedar fuera del presupuesto; y segundo, con la idea de controlarla u orillarla a renunciar.

No advirtieron lo gacho o bajuno que se estaban viendo al echársele en montón, sólo que la midieron mal, y los está haciendo ver como montoneros.

Hoy están pagando por esa conducta dado que ya son motivo de burla, pues hasta en las maromas hay límites. Pero vamos a creer que por el bien de Reynosa, que el abrazo del Parque Cultural es el inicio de la concordia y claro que no por el bien de ellos que son lo que menos importan, sino por el bien de la ciudad, que ya le toca.

Y en el caso de que no resuelvan las diferencias, es difícil saber quién ganará al final si el Estado o el municipio, lo que es fácil de saber, sin ninguna duda, es quién pierde y en este caso hay que decirlo con toda claridad: quien pierde es el PAN de manera directa y sin dudas será el más afectado. Increíble, pero cierto, y quien se lame los bigotes viendo la gresca es José Ramón “JR” Gómez y compinches, y uno que otro de el PRI que con esto dan señales de vida.

Y en la UAT de veras que da pena ajena el rector Enrique Etienne, del que cuentan que en la década de los 70 era un apreciado catedrático de la Facultad de Administración Pública y Contabilidad en Ciudad Victoria, tan así que eso lo impulsó a buscar la Rectoría, pero lo dejó tendido Jesús Lavín Flores quien traía todo el respaldo del entonces gobernador Enrique Cárdenas González.

Décadas después se le alinearon las estrellas al arribar a la gubernatura su pariente Egidio Torre Cantú, y tanto sueño para que al llegar tuviese un pobre desempeño. Es de dar lástima, sobre todo al asirse al cargo escudándose en la formalidad, no quiere comprender que por la misma vía que entró, saldrá de la UAT.

Díganle por favor que Alvaro Obregón solía advertir que “Nomás los pen.. y los jodidos van a la cárcel”, y Etienne está enriquecido. Que no dilate su renuncia porque podría ir al bote por… otra causa.

Pero antes de concluir no debemos dejar pasar que vieron a Egidio Torre Cantú a todas margaritas presenciando el Super Bowl allá en Houston, un espectáculo en el que los boletos de los “baras” andaban sobre los 5 mil dolarucos, pero esa cantidad es como jalarle un pelo a su bigote cuando lo tenía tupido.

Y por lo mismo, ni cuenta se ha de haber dado que ya tenía 5 o10 mil dólares menos en su cuenta o a lo mejor en alguno de los colchones que están dentro de su fortaleza en San Pedro Garza García, confortable municipio de Nuevo León, que ya está siendo refugio de los forajidos tamaulipecos que han hecho fortuna en la política o como constructores, o en contubernio con ellos. Nomás que escondite no es, porque hay mucha exposición y además delata lo bien que les fue. Egidio es otro de los que necesita leer las anécdotas de Alvaro Obregón.

A tambor batiente o mejor imposible, pero así fue el inicio del primer programa Cuarto de Guerra que se transmitió por la 90.9 FM MAS MUSIC y por televisión en Internet, donde se analizaron algunos de los problemas que más aquejan a la región de ambos lados del río Bravo, así como otros conflictos que están germinando.

Y para ello fue que se creó Cuarto de Guerra, para convertirse en un “Think Tank” para que la sociedad civil desmenuce y proponga mediante ideas cómo afrontar lo que agobia a la ciudad. Ya ha tenido pronta respuesta de empresarios y profesionistas para participar como Martha González de Peña, propietaria de la negociación Artemisa; Juan Eliseo González, consultor de imagen y asesor político; Francisco Ochoa, dueño de Taco Palenque y Palenque Grill; Edgar Rojas, secretario general de la Asociación de Cámaras de Comercio Hispanas en Texas, y el director general de Hora Cero, Heriberto Deándar Robinson.

Todos ellos con suficiente conocimiento del tema expusieron sus respectivas opiniones sobre los problemas que está causando la política de Donald Trump y los efectos de la disparidad peso-dólar por esta región.

En resumen: Cuarto de Guerra nació vigoroso y creado para nobles causas, y por lo anterior, es de reconocerse la actitud de Jorge Brenes Cantú, joven empresario radiofónico con espíritu sólido y visión de reynosense, quien no se quiebra por las presiones sino que también honra la palabra, y bajo esa tesitura, de inmediato ofreció todo su respaldo a este proyecto que tiene como objetivo el ganar-ganar para las ciudades de ambos lados de la frontera.

Cuarto de Guerra se trasmite los miércoles de las 2:00 a 3:00 de la de la tarde en vivo por masmusic90.9 y de manera simultánea a través de sus plataformas digitales de HoraCero.com.mx y Facebook Live, teniendo siempre como invitados la polémica, el análisis y expertos para hablar del tema del día.