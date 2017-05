Regresan balaceras… y golpes contra Maki

El Olimpo está molesto con Reynosa, no deja de sacudirnos, castiga parejo, a unos por abusar y a otros por dejados, están cayendo inclementes lluvias de balas y ventarrones políticos que traen a los reynosenses sumidos en la incertidumbre con todo y la visita de Miguel Angel Osorio Chong y el gabinete de seguridad del gobierno federal, que con el sólo anuncio de la visita cesó la hostilidad, pero un día después regresó la metralla por las colonias del poniente de la ciudad y desde el Congreso del Estado lanzaron un misil en forma de decreto que vino a cimbrar el palacio municipal también un día después, pues se ve que Maki está más desprotegida que un ciervo en medio de una llanura habitada por lobos, pues con todo y ser panista, no hay diputado que levante la mano por ella.

Y eso lo sabe la mano que mece la cuna y por ello maniobra con plena libertad; lo mismo frena, que acelera, y por ello el decreto que se publicó en el Periódico Oficial el día 11 de mayo en el que ordenan consignar ante el Ministerio Público los hechos por lo que hicieron una pública exhortación a la alcaldesa de Reynosa y se difundió por redes sociales. Obvio que intencionalmente.

Huelga decir que el efecto fue devastador entre los ocupantes del palacio municipal, tal vez por ello, en la reunión del gabinete de seguridad Maki se vio distante, retraída, como actuando automáticamente, pero ella es mujer de pelea y seguro ya tomó providencias. Si creen los de Cd. Victoria que ya la tienen lista para el sacrificio, las Moiras me avisan que todavía quedan muchas cosas por suceder, y una de ellas es que si recurre a eficiente asesoramiento legal, les va agriar el festejo.

Sucede que en la Constitución Política de Tamaulipas hay una disposición contenida en el artículo 151 que habla de quiénes pueden ser sujetos de juicio político, y entre ellos están los integrantes del Ayuntamiento, así que la gente de don Irving, el Procurador, van a tener que revisar bien las cuestiones legales antes de darle pa’ delante, no vaya ser que le vuelvan a repetir la medicina de Michoacán en donde pretendió entambar 10 alcaldes y por órdenes de jueces federales, todos quedaron liberados de esos líos.

Y CUÁNDO EMPIEZA LA RESPONSABILIDAD?

Por otra parte, entre los tamaulipecos ya comienza a cundir la inquietud sobre cuándo empezará a asumir el ejecutivo estatal su responsabilidad sin voltear hacia atrás, es decir, que nos diga a partir de qué fecha las broncas que hay en Tamaulipas ya son suyas, porque si bien por un lado se sabe en qué condiciones recibió el Estado en materia de seguridad, también se desprende que ya es tiempo de que anuncie las carpetas de investigación que ya tiene en contra de Egidio Torre Cantú y su pandilla, porque si no es así, entonces está encubriendo a su antecesor que no debe

servirle sólo para tiro al blanco, y menos Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington que por prescripción ya no le corresponde andarlos invocando.

Con Egidio tiene pan que no se acaba, pero independientemente de la responsabilidad del “sampetrino” él tiene la suya en el presente, y entre otras, está la de ajusticiar a quiénes hicieron de Tamaulipas un Estado fallido o caótico o como chileramente solía decir Egidio, en un Estado en dónde no pasa nada, por ello el andar volteando hacia atrás le puede acarrear terminar convertido como Lot, y nomás viendo como la carne de ese ser que es Tamaulipas se cae a pedazos como cuerpo invadido por la lepra.

Que ya está cerrando las norias de dónde se abastece de agua la delincuencia, es cierto, pero si no le pega duro y tendido pasará lo mismo que con Egidio, que tras la reunión del gabinete de seguridad del 13 de mayo del 2014 emprendió una batida de taxis piratas y de antros y cantinas sin permisos para operar, pero al poco tiempo aflojaron los operativos y tres años después estamos igual.

Hoy, tras la reunión del pasado 15 de mayo no alentaron muchas expectativas y menos cuando un día después se reanudaron las hostilidades con balaceras y despojos violentos de vehículos, cosa que a los reynosenses ya no sorprendió, como que dieron por descontado que el cese al fuego fue sólo por la visita del secretario de Gobernación y al día siguiente: ¡fierro!, en cambio lo que sí sorprendió es que algunos “representativos” de la I.P. prácticamente a la Egidio, le dijeron al titular de Gobernación que aquí no pasa nada, o sea, lo engañaron, y ellos y quienes lo engatusaron en el pecado llevarán la penitencia.

En resumen: el gobernador ya tiene tarea y dentro de su periodo, ya se la dijo Osorio Chong, hay dos ciudades que están en problemas, no las citó, pero ni falta que hizo; una es Reynosa y otra Cd. Victoria, la primera es la que paga más impuestos al gobierno estatal y produce 3 de cada 4 empleos en el Estado, y la segunda es la capital política, o sea, casi nada, así que, a redoblar más esfuerzos porque si sigue secando las norias de los malandracos, éstos no se refugiarán en el trabajo fecundo y creador sino en lo que sólo saben hacer y eso produce escalofríos entre la sociedad tamaulipeca, lo mismo entre ganaderos, agricultores, que maquiladoras y comerciantes.

Y NOS VAMOS PARA EDOMEX

Hora Cero Encuestas ha decidido irse a pulsar el sentimiento electoral en el Estado de México, en dónde se está librando una tenaz batalla, pues quien gane tiene asegurado el pase a la final en las elecciones presidenciales del 2018, sabemos el compromiso que hemos asumido, pero vamos apoyados en la confianza que nos deviene de la experiencia y formalidad con que hemos realizado otras encuestas, con resultados si no milimétricos, sí muy apegados a las tendencias, y ahí están nuestros clientes para corroborarlo y otros trabajos que hemos desarrollado por nuestra propia cuenta.

Vamos a competir con las grandes firmas encuestadoras, pero los muchachos de Hora Cero ya saben de qué están hechos, es inocultable el entusiasmo de ellos pues saben a lo que van: a la antesala de las ligas mayores de los trabajos de sondeo de opinión.

Las referencias son que Alfredo del Mazo puntea las tendencias pero con muy estrecha ventaja sobre Delfina Gómez, mientras que Josefina Vásquez Mota se hunde y ya en cuarto lugar, para allá vamos y obtendremos nuestros propios informes y sobre todo buen cuidado se tendrá de extraer las muestras adecuadas para obtener un diagnóstico real. Suerte muchachos, que trabajar bien que lo saben y…

¡Hasta la próxima!