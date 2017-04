¡Qué graciositos!

Estaba El Apuntador reservando hoteles para sus vacaciones veraniegas en una exótica playa del Caribe mexicano, todo incluido y volando en Aeroméxico -porque VivaAerobus y Magnicharters son para la chusma-, cuando despertó y se dio cuenta que en su cuenta bancaria no tenía ni para comprar calzones.

Así la crisis en el gremio periodístico tan chamuscado por Mauricio Ortega, ex director del diario La Prensa y colega mexicano que se agandalló el jersey de Tom Brady de los vestidores del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes en esos momentos celebraban haber ganado el Super Tazón LI.

En caso de que hayan pasado las últimas semanas en una cueva o, como dice la raza de Multimedios cuando son “balconeados”, “apenas se van despertando”, hay que decir que este ratero metido a periodista (en algunos casos es sinónimo), provocó una impresionante movilización de la PGR, FBI, la CIA y la Interpol.

Lo chistoso del asunto es que no vamos a tener que esperar tanto para que Carlos Loret de Mola, Javier Alatorre o de perdis Paty Chapoy, nos salgan con la entrevista exclusiva a Ortega, quien va a dar su versión de los hechos buscando lavarse la cara.

Para como está el mundo de loco, que a nadie le extrañe que este personaje al rato nos sale actor, autor de un libro de cómo logró “el robo del siglo” o ya de perdis, guionista de un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”.

Todo este asunto es de pena ajena y como escribió en su Facebook el subdirector de Hora Cero Gerardo Ramos Minor, mejor “váyanle poniendo tres hileras más al muro”.

El tono del citado comentario del poco famoso “come letras” hizo recordar que de unos años a la fecha el periodismo tamaulipeco vive la moda de un estilo que pretende darle un toque jocoso a las noticias diarias.

La llegada de personajes como Brozo, el payaso tenebroso, les dió a muchos periodistas tamaulipecos la inspiración para lanzarse a hacer sus notas intentando ser graciosos… el chiste es si lo logran o no.

Porque deben de saber, queridos lectores, que hay una línea muy delgada entre ser chistoso y ser sangrón. No es tan sencillo como pararse y agarrar a carrilla a una persona.

El humor -más del tipo que maneja-, es muy subjetivo, pues así como puede gustarle a muchos, también puede resultar fastidioso para otros.

Además, y como ya se dijo, hacer reír es cosa seria. Para ser “guarro”, alburero, y de lengua ácida, se necesita tener la cabeza muy fría y un dominio total del lenguaje para no solo agarrarse diciendo leperadas a lo tonto, como lo hacen de forma desafortunada personajes como Abraham García.

En Tamaulipas el estilo irreverente tuvo sus inicios en la prensa escrita, con compañeros como “el Gordo” Elías y su columna “Pájaros de Cuenta”, que con el tiempo se convirtió en una de la más populares de la frontera.

Aún se recuerdan los problemas en los que se metió “El Gordo” Elías por la forma tan particular que tenía de redactar su colaboración, misma que le ganó reclamos y hasta agresiones de más de dos políticos y empresarios.

Con los años este estilo llegó a la televisión y, otra vez, volvió a motivar a muchos periodistas tamaulipecos inspirados con secciones como “Las Mangas del Chaleco”, que salía en el noticiero de López Dóriga.

Quien ha tenido una de las participaciones más importantes en la telera tamaulipeca es Juan Antonio Rodríguez Mora, con su sección “La Chusca” en Multimedios de Ciudad Victoria.

No vamos a evaluar si “El Chusco” es gracioso o no, eso corresponde al auditorio decidirlo y si no han visto su trabajo, pueden darse una vuelta en YouTube para sacar sus conclusiones.

La llegada de las redes sociales provocaron que el número de reporteros graciosos se incrementara exponencialmente.

Es por ello que en las redes podemos encontrar el trabajo de Pablo y Esteban, mejor conocidos como “la pareja dispareja” y quienes publican sus notas en Radio Dual TV.

Y aunque a este par les da mucho coraje cuando salen en este espacio y luego nos andan “encandilando” a sus seguidores en las redes sociales para que nos digan de todo, sería muy poco ético no considerarlos en este recuento.

Otros que también intentan hacer reir a su auditorio (si lo logran o no es otro boleto) son Héctor Maydón, monero de profesión y su compañero Ismael Rendón, quienes tienen un perfil de Facebook llamado “Los Calladitos” donde aparte de hacer notas en video, también se dedican a componer canciones con diversos temas de la actualidad.

Como ya les dijimos, depende de cada quien evaluar si estos compañeros son graciosos o no, el gusto es muy subjetivo, sin embargo, vale la pena comentar este fenómeno que se vive en la prensa tamaulipeca.

RETAZOS

Pasando a otros temas quizás algunos compañeros recuerden a un personaje llamado Juan Teniente quien estuvo un tiempo en la redacción de El Mañana de Reynosa a donde llegó con la intención de quedarse con la subdirección de La Tarde.

Quizás recuerden que tras un breve paso por la frontera, Teniente regresó a su natal Monterrey donde ha estado rebotando en varios medios locales. De hecho todo parecía indicar que finalmente había encontrado estabilidad en las filas del diario ABC.

Peero nanay, pues debido a diferencias sustanciales con el jefe de información Erick Muñiz (ex de Hora Cero), Teniente está fuera de las filas del matutino regio.

La neta del planeta, quienes conocen la grave situación que ocurre en el rotativo de la familia Estrada, dicen que Muñiz suma muchas quejas en su contra pero los directivos no las escuchan.

Que los Estrada no les toman la debida importancia, porque mientras los empleados, sea editores o reporteros, renuncien y no cueste en liquidaciones, no pasa nada.

Lo que sí no deberían dejar pasar es que Muñiz como jefe de información y antes editor de ABC, ordenaba a los reporteros a su cargo la cobertura de eventos y noticias, así como el envío de fotos, material que no aparecían ni en el portal o en impreso, sino en las páginas de La Jornada de donde es el corresponsal en Monterrey.

¿Falta de ética? Pues el manual de estilo que maneja la empresa para todos los empleados así lo señala, pues les exige exclusividad a la mayoría con algunas excepciones, ¿Acaso Erick es una de ellas?

Pasando a otros temas nos informaron que el pasado 11 de marzo se llevó a cabo la toma de protesta del llamado Colegio de Periodistas de Tamaulipas Delegación Matamoros, mismo que es encabezado por Javier Sancho Mercado.

Para ello se organizó un bonito evento en el Museo Casamata donde se contó con la presencia de Cristóbal Garza Martínez, dirigente estatal de la organización que, nos vamos enterando, tiene representación en varias ciudades de la entidad.

Y para que no digan que hay celos profesionales, en la mesa de honor estuvo Mario Ángel Díaz Vargas, jefe de jefes en Comunicadores Unidos, A.C.

La verdad no sabemos si en Matamoros hay la cantidad necesaria de reporteros, editores y fotógrafos que se necesitan para surtir a tanta asociación de periodistas que existe.

Lo que también es cierto es que por aquellas tierras hay quienes no están muy contentos con la designación de Sancho Mercado quien, aseguran, ni siquiera tiene título de periodista o de licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero aún así ha logrado dar clases en varias universidades.

Y antes de que nos acusen de nomás andar tirando veneno, vamos a platicar las rabietas que por medio de Facebook hicieron un par de compañeros quienes, coincidentemente, tienen que ver en la sección de Espectáculos.

Primero tenemos a Louis Caracheo, quien sin nadita de pena usó su muro para quejarse amargamente de sus jefes en El Bravo de Matamoros.

Según escribió, Caracheo llevó una nota que a juicio de su jefes no estaba completa, por lo que decidieron mandarlo a su casa en calidad de suspendido.

Obviamente Caracheo no se iba a quedar callado y que sube un selfie con el actor Lizardo donde se dice “decepcionado” del periódico dónde trabaja.

Pero la cosa no acaba ahí, también consideró que sus jefes en “El Bravo” deberían de estar eternamente agradecidos con él, pues continuamente les lleva notas y entrevistas exclusivas con los artistas que van a Matamoros.

Inicialmente la suspensión fue de cinco días, vamos a ver si después de esta rabieta no se la hicieron indefinida.

Otro que agarró el Facebook para desahogarse es el ex (muy importante hacer énfasis en esto, ex) de Televisa, Polo Márquez.

Resulta que hace unos días subió a su red social un comentario bastante ofensivo contra Martín Sifuentes, jefe de Noticias de Televisa Noreste y otros ex compañeros a los que no identifica.

Todo el problema fue porque, dice Polo, se encontró en el café a estos personajes y tuvieron el atrevimiento de no saludarlo.

Esto fue suficiente para que agarrara su teléfono y vomitara en el Facebook una seguidilla de insultos y groserías, demostrando que aunque han pasado varios años que le dieron las gracias de Televisa Noreste, aún no puede superar no verse a cuadro en la televisión.

Y ya que estamos hablando de los televisos matamorenses, no podemos dejar de comentar un par de detalles que se han visto en la pantallas del canal.

Primero hay que decir que finaaaaaalmente Juan Carlos Vázquez, conductor del programa Gente al Día, se decidió a rasurarse esa barba que la verdad no lo favorecía en nada.

Segundo ¿podría alguien por favor controlar a Nidia Alanís, conductora del nuevo programa de análisis En la Mesa Reynosa?

Resulta que la compañera en lugar de cumplir con su labor de moderadora del espacio, habla, habla, habla, habla y no dejar de hablar y, lo que es peor, cayendo en lugares comunes tan terribles como eso de “tenemos mucha tela de dónde cortar”.

Desafortunadamente Nidia no ha podido sacudirse su paso por la televisión de revista donde el estilo de conducción es muy diferente al de un programa de este tipo.

Es más y ya que andamos de preguntones ¿por qué no mejor le dieron el papel de moderadora a Rosa María Ortiz, quien obviamente tiene mejores credenciales para ocupar este puesto?

Esas son preguntas que quizás nunca vamos a poder contestar.

Antes de irnos no podemos dejar de comentar que durante las próximas semanas la frontera de Tamaulipas contará con la presencia de un premio Pulitzer.

Como lo leen, queridos lectores, por estas tierras andan Christopher Sherman y Rodrigo Abd, reportero y fotógrafo de la prestigiada agencia de Noticias AP.

Este par realizará un recorrido por toda la frontera de México con Estados Unidos, desde Matamoros hasta Tijuana, para realizar una serie de reportajes.

Si esto no fuera lo suficientemente interesante, debemos decir que Abd, originario de Buenos Aires, Argentina, fue galardonado con el prestigiado Premio Pulitzer a fotografía de Noticias, además del Premio World Press Photo a Noticias Generales.

Vamos a estar al pendiente del recorrido de estos compañeros esperando que les vaya muy bien y no tengan inconvenientes pues, ya sabemos, esta zona tampoco es muy tranquila que digamos.

Y antes de irnos los dejamos con la gustada pregunta de la quincena: ¿Qué pasaría si las autoridades mexicanas se pusieran igual de serias en investigar robos cometidos por periodistas que aprovechan sus credenciales de prensa para colarse a todos lados al igual que como lo hicieron en el caso de Mauricio Ortega?